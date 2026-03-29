Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Putin clădește „Noua Rusie” în Ucraina ocupată: cum a integrat teritoriile anexate în economia rusă

Război în Ucraina
Rusia s-a angajat într-o transformare amplă a teritoriilor ocupate din estul și sudul Ucrainei, investind miliarde în proiecte de infrastructură și exploatare a resurselor, ceea ce indică o strategie de integrare pe termen lung, nu un control temporar, relatează Kyiv Post.

Investițiile masive în drumuri, căi ferate, porturi și resurse naturale leagă aceste regiuni tot mai strâns de economia și lanțurile de aprovizionare ale Rusiei, sprijinind în același timp operațiunile militare ale Moscovei prin facilitarea deplasării de trupe și provizii. Potrivit unui raport Reuters, amploarea și caracterul durabil al acestor eforturi sugerează că Kremlinul nu intenționează să returneze teritoriile în cadrul unui eventual acord de pace.

O nouă infrastructură în regiunile ucrainene ocupate

Investițiile sunt destinate zonelor ocupate din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, precum și teritorii rusești învecinate. Pe baza imaginilor satelitare, documentelor oficiale și interviurilor cu oficiali ucraineni și foști rezidenți, Reuters a constatat că peste 2.500 de kilometri de infrastructură de transport - căi ferate, autostrăzi și drumuri - au fost construiți, reparați sau modernizați între 2022 și 2025.

Unul dintre proiectele principale este așa-numita rețea feroviară „Novorossia”, inclusiv o linie planificată de 525 de kilometri lansată în 2023 pentru a conecta teritoriile ocupate. Imagini din satelit au identificat o secțiune nouă de 60 de kilometri între Novoselivka și Koloski, în regiunea Donețk, la nord de orașul Mariupol.

În paralel, autostrada „Novorossia” face parte dintr-un proiect mai amplu de 1.400 de kilometri, „Inelul Azov”, proiectat să conecteze sudul Rusiei cu regiunile ucrainene ocupate și Crimeea anexată. Oficialii ruși au declarat că traseul ar urma să fie finalizat până în 2030.

Oficialii ucraineni din domeniul informațiilor subliniază rolul militar al acestor proiecte. Vadim Skibițki, adjunctul șefului agenției de informații militare HUR, a explicat că „considerentul critic pentru ruși este infrastructura, și anume infrastructura de transport.”

Cheltuielile indică proiecte pe termen lung

La nivel financiar, angajamentul Rusiei este semnificativ. Moscova a alocat aproximativ 11,8 miliarde de dolari din fonduri federale pentru cele patru regiuni ocupate între 2024 și 2026, în cadrul unor programe prioritare de dezvoltare - aproape de trei ori mai mult decât suma totală destinată altor aproximativ 20 de regiuni rusești în cadrul unor programe similare.

Președintele rus Vladimir Putin a prezentat aceste teritorii drept „Novorossia” („Noua Rusie”), un termen cu rădăcini istorice imperiale și îmbrățișat de naționaliștii din prezent. Cu ocazia aniversării a ceea ce Moscova numește „reunificarea” regiunilor, el a descris programul drept o renaștere a „pământurilor noastre istorice rusești strămoșești”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Reuters că aceste teritorii sunt „subiecte ale Rusiei” și „parte integrantă a Federației Ruse”, adăugând că acest lucru este „înscris în constituția țării”.

Pentru Ucraina și aliații săi occidentali, aceste declarații sunt un semnal clar al intenției de permanență a ocupației. Karolina Hird, de la Institutul pentru Studiul Războiului War, a făcut aceeași evaluare.

„Modul în care Rusia investește masiv în industrie și economie în Ucraina ocupată, pentru a obține profit din ocupație, implică și o împletire financiară a Ucrainei cu Rusia.”

Porturile revin la activitate

Rusia a acționat și pentru relansarea porturilor ocupate de la Marea Azov. Mariupol și Berdiansk au fost incluse în august pe lista porturilor deschise pentru nave internaționale, o decizie condamnată de Kiev.

Proiecte de dragare și adâncire a canalelor sunt în desfășurare pentru a permite accesul navelor mai mari, cu contracte în valoare de peste 13 milioane de dolari făcute publice din 2023. Imagini satelitare din Mariupol arată noi facilități portuare și stocuri de cărbune pregătite de export.

Doi muncitori portuari au descris o creștere a activității, menționând nave care transportă cereale și cărbune, deși traficul rămâne sub nivelurile de dinainte de război.

Datele de urmărire a navelor arată că între iulie și noiembrie anul trecut, 18 nave de marfă operate de companii rusești și străine au plecat din aceste porturi, majoritatea către Turcia. În 2024, în schimb, nu a fost înregistrată nicio mișcare navală.

Datele vamale indică, de asemenea, că între martie 2022 și martie 2025 au fost exportate cel puțin 508.500 de tone de cărbune și produse conexe, în valoare de 13,2 milioane de dolari. Printre cumpărători se numără companii din Turcia, Emiratele Arabe Unite, India, Indonezia, Egipt și Algeria.

Resursele naturale, o sursă de profit

Pe lângă infrastructură și comerț, Moscova folosește licitații de stat pentru a transfera controlul asupra resurselor naturale ucrainene către companii rusești. Documentele analizate de Reuters arată scoaterea la vânzare a minelor, carierelor și terenurilor agricole.

Un caz important este zăcământul de aur Bobrikivske din regiunea Lugansk; drepturile de exploatare au fost vândute pentru 9,7 milioane de dolari. Depozitul conține aproximativ 1,64 tone de aur, evaluate la aproape 260 de milioane de dolari.

Hird a subliniat că, deși ocupația este costisitoare, exploatarea resurselor ar putea schimba balanța economică: „Acest lucru poate înclina balanța până în punctul în care ocupația devine de fapt profitabilă pentru Rusia.”

Un model inspirat din Crimeea, dar accelerat

Oficialii ucraineni explică că strategia urmează tiparul care s-a evidențiat după anexarea Crimeei în 2014, doar că într-un ritm mult mai rapid. Olha Kurișko, reprezentanta președintelui Ucrainei pentru Crimeea, a explicat că Rusia a realizat în teritoriile ocupate cât în 10 ani în Crimeea.: „Au făcut totul foarte rapid, au cheltuit mult mai mulți bani și au dus lucrurile la un alt nivel față de ce au făcut în Crimeea. Crimeea a fost terenul lor de antrenament.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ideea de dezvoltare autentică, descriind pentru Reuters situația drept o militarizare mascată: „Nu arată ca o stațiune modernă. Totul este militarizat.”

O provocare pentru un eventual acord de pace

Proiectele de infrastructură din teritoriile ocupate sunt desfășurate în timp ce eforturile internaționale de a pune capăt războiului continuă. Totuși, transformarea fizică și economică a regiunilor ocupate complică perspectivele unui acord.

Noile rute de transport reduc dependența Rusiei de Podul Crimeei, frecvent vizat de atacuri ucrainene, și facilitează deplasarea trupelor și bunurilor.

Pentru oficialii și analiștii ucraineni, concluzia este clară: Rusia nu doar ocupă teritorii, ci le remodelează pentru integrare pe termen lung în statul rus și în efortul de război. Cu cât acest proces continuă, cu atât va fi mai dificil de inversat, scrie Kyiv Post.

