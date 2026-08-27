Moscova nu crede în flăcări. De câte ori a ars capitala Rusiei din temelii și cine a pus umărul la distrugerea ei

Moscova are o veche „tradiție” istorică: aceea de a arde aproape în întregime. Conform datelor istorice, orașul a fost mistuit de flăcări complet sau parțial de cel puțin 13 ori.

Foto: Unul dintre recentele atacuri asupra Moscovei captura X

În timp ce unele incendii au fost provocate de accidente interne într-o epocă în care clădirile erau exclusiv din lemn, multe altele au fost opera unor armate cuceritoare.

Principalele momente care au transformat capitala rusă în scrum de-a lungul secolelor

1177 – Primul atac documentat: În timpul unui război inter-principiar, prințul Gleb Rostislavici de Reazan a atacat Moscova, arzând din temelii orașul și satele din jur.

1238 – Invazia mongolă: Armata hanului Batu (nepotul lui Ginghis Han) a asediat și a incendiat orașul în drumul său spre cucerirea altor teritorii rusești și a Kievului.

1293 – Campania lui Tudan: Pe fondul certurilor pentru putere dintre fiii lui Alexandru Nevski, o armată ordonată condusă de țareviciul Tudan (Duden) a devastat și a ars din nou așezarea.

1382 – Capcana hanului Tohtamîș: Pe 26 august 1382, tătarii au asediat orașul. După ce le-a promis localnicilor siguranță dacă deschid porțile, Tohtamîș și-a încălcat jurământul, masacrând apărătorii și arzând Moscova.

1547 – Incendiul din interior și vânătoarea de vrăjitoare: Un incendiu uriaș izbucnit accidental în cartierul Arbat a cuprins Kremlinul și a provocat explozia depozitelor de praf de pușcă. Rămași pe drumuri, moscoviții au pornit o revoltă, acuzând-o pe bunica țarului Ivan cel Groaznic de vrăjitorie și provocarea focului.

1571 – Atacul fulger al lui Devlet Giray: Hanul Crimeii, Devlet I Giray, a profitat de vulnerabilitatea militară a Rusiei și a dat foc suburbiilor. Din cauza vântului puternic și a arhitecturii din lemn, aproape tot orașul a ars în doar câteva ore.

1611 – Revolta din Timpurile Tulburi: În timpul unei insurecții locale împotriva garnizoanei polono-lituaniene care controla orașul, forțele de ocupație au incendiat strategic Moscova pentru a opri avansul rebelilor.

1618 – Asediul hatmanului Sahaidacinîi: Hatmanul ucrainean Petro Konașevici-Sahaidacinîi, în fruntea a 20.000 de cazaci zaporojeni, a atacat Moscova în sprijinul prințului polonez Vladislav. Deși cazacii au cucerit numeroase orașe din jur și au asaltat capitala, Moscova nu a fost arsă de această dată.

1812 – Capcana pentru Napoleon: După bătălia de la Borodino, trupele franceze au intrat într-o Moscovă părăsită. La scurt timp, orașul a fost cuprins de un incendiu devastator care a distrus peste două treimi din clădiri. Deși francezii au acuzat tactica pământului pârjolit ordonată de guvernatorul rus Rostopcin, haosul și jafurile soldaților au contribuit decisiv la catastrofă, lăsându-l pe Napoleon fără provizii pentru iarnă.

Poate arde Moscova la fel și astăzi?

În sensul literal, o astfel de distrugere totală este aproape imposibilă în prezent.

Orașul modern este construit din beton și cărămidă, are străzi largi și sisteme avansate de stingere a incendiilor.

Cu toate acestea, conflictele moderne arată că marile metropole rămân vulnerabile la atacuri țintite asupra infrastructurii industriale sau energetice, amintind că nicio capitală nu beneficiază de o imunitate istorică absolută, notează Focus.

Ucraina și-a schimbat în ultimele luni strategia de război și încearcă să mute o parte tot mai importantă a confruntării pe teritoriul Federației Ruse. Loviturile asupra rafinăriilor, depozitelor, infrastructurii militare și liniilor logistice au devenit tot mai frecvente și mai îndepărtate de front, iar Kievul a demonstrat că poate atinge obiective aflate la mii de kilometri de teritoriul ucrainean. Miza nu este doar distrugerea unor obiective militare sau economice, ci și menținerea inițiativei și creșterea presiunii asupra Moscovei pentru a accepta o încetare a focului.

Campania a căpătat o nouă amploare după 26 iunie, când președintele Volodimir Zelenski a anunțat o campanie de 40 zile de lovituri în adâncimea teritoriului rus, cu scopul declarat de a crește presiunea asupra Moscovei și de a o determina să negocieze.