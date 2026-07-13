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Ucraina lovește din nou infrastructura energetică a Rusiei. Depozite de petrol cuprinse de flăcări, iar Moscova a fost ținta unui atac masiv cu drone

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Ucraina a lansat în noaptea de duminică spre luni un nou val de atacuri cu drone asupra teritoriului rus, vizând instalații energetice și obiective industriale din regiunile Stavropol și Krasnodar. În același timp, autoritățile de la Moscova au anunțat că zeci de drone au fost îndreptate spre capitală, iar trei persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor.

Explozii în Stavropol/FOTO:X
Explozii în Stavropol/FOTO:X

Locuitorii din regiunea Stavropol au relatat că au auzit explozii puternice în primele ore ale dimineții de luni, 13 iulie, urmate de izbucnirea unui incendiu de proporții în zona industrială din localitatea Viazniki.

Guvernatorul regiunii, Vladimir Vladimirov, a declarat că sistemele ruse de apărare antiaeriană au intervenit pentru a respinge atacul și a precizat că incendiul s-a produs într-o zonă industrială din districtul Șpakovski. Potrivit oficialului, nu au fost raportate victime.

Canalul de Telegram Astra, citând propria echipă de investigații bazate pe surse deschise (OSINT), susține că obiectivul lovit este un depozit de produse petroliere situat în apropierea gării din Viazniki.

Potrivit aceleiași surse, este al doilea atac asupra unui depozit de petrol din localitate în decurs de o săptămână. Un alt obiectiv aparținând companiei Rosneft-Stavropol Oil Company ar fi fost lovit într-un atac ucrainean desfășurat pe 9 iulie.

Atacuri similare au fost raportate și în regiunea Krasnodar. Autoritățile locale au anunțat că o dronă a provocat un incendiu la o instalație industrială din districtul Temriuk.

Totodată, resturile unei drone interceptate au avariat o locuință din satul Ilici, iar fragmentele căzute au produs pagube și unui hangar aparținând unei companii din districtul Belorecensk. Oficialii ruși au precizat că nu au existat victime.

Potrivit Astra, sistemul american de monitorizare prin satelit NASA FIRMS a detectat anomalii termice în apropierea zonei Port Kavkaz, unde se află Terminalul Universal pentru Produse Chimice Vrac (UNHT LLC).

Canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+ susține că incendii au izbucnit și în apropierea gării Kavkaz, precum și la un depozit de produse petroliere care deservește Port Kavkaz, unul dintre principalele noduri logistice prin care Rusia face legătura cu Peninsula Crimeea ocupată.

Aceeași sursă afirmă că imaginile satelitare au indicat focare de incendiu și în Marea Azov, ceea ce ar putea sugera noi lovituri asupra unor nave asociate așa-numitei „flote din umbră” utilizate de Rusia pentru exportul de petrol. Informația nu a fost confirmată din surse independente.

Regiunea Moscovei a fost vizată de un atac de amploare cu drone

Guvernatorul Andrei Vorobiov a anunțat că trei persoane au murit, iar alte trei au fost rănite după ce o dronă s-a prăbușit peste mai multe locuințe din satul Pionerski, situat la vest de capitala rusă. În urma impactului au izbucnit incendii la cinci case.

Potrivit oficialului rus, sistemele de apărare antiaeriană și cele de război electronic au interceptat 81 de drone deasupra regiunii Moscova în cursul nopții.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 50 dintre dronele care se îndreptau spre capitală au fost doborâte înainte de a-și atinge țintele.

Alte două persoane au fost rănite după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe din Solnecinogorsk, iar în mai multe localități din regiune au fost raportate pagube la clădiri rezidențiale.

Canalul Exilenova+ susține că o parte semnificativă a distrugerilor și victimelor ar fi fost provocată de fragmentele rezultate în urma interceptării dronelor de către apărarea antiaeriană rusă.

Atacurile au afectat temporar traficul aerian din capitală. Toate cele patru aeroporturi care deservesc Moscova și-au suspendat operațiunile pentru câteva ore, restricțiile fiind ridicate în cursul dimineții de luni.

Ministerul rus al Apărării a anunțat ulterior că, între orele 20.00 din 12 iulie și 08.00 din 13 iulie (ora Moscovei), sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 342 de drone ucrainene în mai multe regiuni ale Federației Ruse.

Printre zonele menționate se numără regiunile Volgograd, Vladimir, Belgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Lipețk, Oriol, Rostov, Reazan și Tula, precum și regiunea Moscova, Ținutul Krasnodar, Republica Adîgheea, Peninsula Crimeea ocupată și apele Mării Azov și ale Mării Negre.

În comunicatul Ministerului Apărării nu este menționată însă regiunea Stavropol, unde autoritățile locale au confirmat izbucnirea unui incendiu la un depozit de produse petroliere în urma unui atac cu drone.

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