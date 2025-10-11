Avertismentul CEO-ului Telegram privind dispariția internetului liber: „O lume întunecată, distopică se apropie cu pași repezi”

Fondatorul și CEO-ul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a avertizat joi, într-o postare, că era unei „lumi întunecate, distopice” se apropie cu pași repezi, în contextul în care, în viziunea sa, guvernele din întreaga lume iau măsuri împotriva protejării vieții private, relatează tradingview.com.

„Împlinesc 41 de ani, dar nu am chef să sărbătoresc. Generația noastră nu mai are timp să salveze internetul liber creat pentru noi de părinții noștri”, a spus Durov într-o postare pe X, joi.

„Țările cândva libere introduc măsuri distopice”, a continuat Durov, cu referire la propunerea Uniunii Europene privind controlul chat-urilor, introducerii cărților de identitate digitale în Marea Britanie, respectiv la noile reguli ale guvernului australian care impun verificarea vârstei pentru a putea avea acces la rețelele sociale.

„Ceea ce a fost odată promisiunea liberului schimb de informații se transformă în instrumentul suprem de control.”

„Germania persecută pe oricine îndrăznește să critice oficialii pe internet. Marea Britanie încarcerează mii de oameni pentru tweet-urile lor. Franța investighează penal lideri din domeniul tehnologiei care apără libertatea și intimitatea” vieții private.

„O lume întunecată, distopică se apropie cu pași repezi - în timp ce noi dormim. Generația noastră riscă să intre în istorie ca ultima care s-a bucurat de libertăți - și a permis ca acestea să-i fie luate”, a adăugat Pavel.

Germania ar putea să blocheze sistemul de control al chat-urilor propus de UE

Legislatorii din UE urmează să voteze săptămâna viitoare legea privind controlul chat-urilor, despre care criticii susțin că subminează mesajele criptate și dreptul la viață privată, în măsura în care ar obliga servicii precum Telegram, WhatsApp și Signal să permită autorităților de reglementare să filtreze mesajele înainte de a fi criptate și trimise.

Legislația a primit însă o primă lovitură, după ce liderul celui mai mare partid politic din Germania și-a exprimat opoziția. Germania, care deține 97 de locuri în Parlamentul European, ar urma să aibă ultimul cuvânt în ceea ce privește adoptarea acesteia.

Președinta aplicației de mesagerie Signal, Meredith Whittaker, a declarat joi că, deși opoziția Germaniei față de măsură este o ușurare, „războiul nu s-a terminat”, deoarece acum se mută la „Consiliul European, unde problema este nerezolvată”.

De asemenea, ea avertizează că orice alte încercări de a adopta măsuri similare prin care să fie permisă scanarea prealabilă a conținutului ar trebui combătute, dat fiind că acestea ar anula criptarea, creând astfel „o ușă secretă periculoasă”.

„Consensul tehnic este clar: nu poți crea o ușă ascunsă care să permită accesul doar «băieților buni». Indiferent cum ar fi prezentate, aceste propuneri creează lacune în securitatea cibernetică pe care hackerii și națiunile ostile așteaptă cu nerăbdare să le exploateze.”

Cărțile digitale din Marea Britanie suscită îngrijorări

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat în septembrie un sistem de identificare digitală, care i-ar obliga pe cetățeni să își dovedească dreptul de a trăi și de a munci în țară.

Guvernul promovează măsura ca o modalitate de combatere a lucrătorilor ilegali, reducând totodată timpii de așteptare pentru verificarea identităților și accesul la servicii guvernamentale, cum ar fi licențe, îngrijirea copiilor, asistență socială și impozite.

Pe de altă parte, criticii argumentează că schema naște probleme de confidențialitate, dat fiind că persoanele ar fi obligate să furnizeze informații personale care vor fi stocate într-o aplicație guvernamentală, date ce ar putea fi utilizate în mod abuziv.

Peste 2,8 milioane de persoane au semnat deja o petiție prin care se opun introducerii unui act de identitate digital. Petițiile care strâng peste 100.000 de semnături trebuie luate în considerare pentru a fi dezbătute în Parlament.

Sistemul australian de verificare a vârstei online ridică probleme legate de confidențialitate

Australia va restricționa accesul la platformele de socializare pentru utilizatorii sub 16 ani începând din 10 decembrie. Una dintre măsurile propuse pentru a pune în aplicare interdicția este un sistem online de verificare a vârstei.

Legislatorii australieni susțin că mecanismul este menit să protejeze minorii de conținutul online dăunător. Pe de altă parte, criticii exprimă și în acest caz preocupări privind viața privată, și anume că ar putea facilita utilizarea abuzivă de către guvern și crea probleme de confidențialitate legate de stocarea datelor.