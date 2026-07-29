 FSB îl acuză pe Pavel Durov de facilitarea terorismului. Fondatorul Telegram, căutat internațional | adevarul.ro
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FSB îl acuză pe Pavel Durov de facilitarea terorismului. Fondatorul Telegram, căutat internațional

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Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anunțat miercuri că l-a inculpat pe fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov, pentru facilitarea activităților teroriste și a emis un mandat internațional de arestare pe numele acestuia, relatează Reuters și AFP.

Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov. FOTO: Shutterstock
Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov. FOTO: Shutterstock

Potrivit FSB, acuzațiile vizează faptul că Telegram nu ar fi eliminat materiale „utilizate de serviciile speciale ucrainene și de organizațiile teroriste și extremiste pentru a pregăti și coordona acte de sabotaj și terorism, crime în masă și operațiuni de fraudă cibernetică în Federația Rusă”.

În mod concret, autoritățile ruse susțin că aplicația nu a blocat funcționarea botului de dating Leo Match, interzis în Rusia, despre care afirmă că ar fi fost folosit de serviciile speciale ucrainene pentru recrutarea tinerilor ruși în vederea unor acțiuni de sabotaj.

Conform comunicatului FSB, 46 de cetățeni ruși cu vârste între 12 și 22 de ani au fost arestați din iulie 2025 în mai multe regiuni ale țării, fiind acuzați că au agresat polițiști și au sabotat infrastructură energetică și de transport. Serviciul de securitate susține că aceștia au fost contactați prin intermediul botului Leo Match de persoane care s-au prezentat drept tinere femei, dar care ar fi fost, în realitate, agenți ai serviciilor ucrainene.

Până în prezent, Pavel Durov și compania Telegram nu au comentat acuzațiile formulate de autoritățile ruse.

Fondată în 2013, Telegram este una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie criptată din lume și susține că are peste un miliard de utilizatori. Platforma este folosită pe scară largă atât în Rusia, cât și în Ucraina.

În ultimii ani, Moscova a încercat în repetate rânduri să limiteze utilizarea Telegram și promovează aplicația de mesagerie MAX, susținută de statul rus.

Pavel Durov, născut în Rusia și deținător al cetățeniei Emiratelor Arabe Unite și Franței, a fondat anterior rețeaua socială VKontakte, pe care a părăsit-o în 2014 în urma presiunilor exercitate de autoritățile ruse.

Fondatorul Telegram se află în prezent în Franța, unde este cercetat într-un dosar deschis în 2024. Autoritățile franceze îl acuză că nu a luat măsuri suficiente pentru a combate distribuirea de conținut infracțional pe platformă. Durov este plasat sub control judiciar și nu poate părăsi teritoriul Franței fără aprobarea autorităților, însă respinge toate acuzațiile care îi sunt aduse.

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