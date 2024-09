Rusia susține că fondatorul Telegram este victima propriei independențe: „Nu a ascultat sfaturile Occidentului”

Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram arestat în Franța, a fost „prea liber” și nu a luat în seamă sfaturile oferite de Occident în ceea ce privește modul în care a gestionat platforma de socializare, conform declarațiilor făcute luni de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relatează Reuters.

Amintim faptul că miliardarul rus a fost reținut în cursul serii de sâmbătă, 24 august, pe aeroportul Bourget, în apropiere de Paris. Ulterior, a fost eliberat sub supraveghere judiciară, fiind obligat să plătească o cauțiune în valoare de 5 milioane de euro. În plus, CEO-ul Telegram va trebui să se prezinte la secția de poliție de două ori pe săptămână și nu are voie să părăsească Franța.

Durov a fost acuzat de refuzul de a colabora cu autoritățile și de complicitate la distribuirea de droguri și pornografie infantilă.

Potrivit apărătorului său, este „absurd” ca Pavel Durov să fie considerat responsabil pentru infracțiunile săvârșite prin intermediul aplicației sale, care are aproape 1 miliard de utilizatori și este extrem de populară atât în Rusia, cât și în Ucraina.

În cadrul unui discurs ținut în fața studenților de la Universitatea MGIMO din Moscova, aflată în subordinea Ministerului de Externe, Lavrov a reiterat punctul de vedere al Kremlinului, potrivit căruia ancheta în ceea ce-l privește pe miliardarul rus face parte dintr-o manevră politică mai cuprinzătoare a Occidentului de a se impune în fața Rusiei.

„Pavel Durov a fost prea liber”, a precizat Lavrov. „Nu a ascultat sfaturile Occidentului privind moderarea creației sale”, a mai spus el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus în urmă cu o săptămână că nu au fost purtate negocieri între Kremlin și Durov.

„Principalul lucru este ca ceea ce se întâmplă în Franța să nu se transforme în persecuție politică”, a spus Peskov joia trecută.

„Știm că președintele Franței a negat orice legătură (a cazului) cu politica, dar, pe de altă parte, se fac anumite acuzații.”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut că decizia de a formula acuzații împotriva miliardarului rus nu a fost „în niciun caz politică”.