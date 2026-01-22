Zelenski, contra cronometru la Davos. Întâlnirea cu Trump care poate deveni o capcană diplomatică

Volodimir Zelenski aleargă, din nou, împotriva timpului. După ce a lăsat să se înțeleagă că ar putea lipsi de la Davos, președintele ucrainean a decis, în cele din urmă, să urce în grabă spre Alpii elvețieni pentru o întâlnire cu miză uriașă și organizată pe repede-nainte cu Donald Trump. O întâlnire anunțată, nu întâmplător, de Trump însuși, după zile întregi de incertitudine și tatonări, în care nimeni nu părea sigur că ea va avea loc, scrie kyivpost.com.

Joi dimineață, soarta războiului din Ucraina, coeziunea alianței occidentale și chiar reputația lui Trump de „mare negociator al planetei” atârnau de o conversație pe care ambele părți păreau pregătite mai degrabă să o evite decât să o provoace.

Marți, Zelenski a turnat apă rece peste așteptări, avertizând public că o întrevedere bilaterală nu va avea loc „dacă partenerii nu sunt pregătiți”. Declarația a venit în timp ce rachetele rusești continuau să lovească infrastructura energetică a Ucrainei, subliniind prăpastia dintre realitatea de pe front și calculele diplomatice.

Miercuri, însă, Trump a schimbat registrul.

„Suntem destul de aproape”, a spus președintele american la Davos, anunțând că se va întâlni cu Zelenski mai târziu în cursul zilei. A urmat fraza care a produs rumoare în sălile conferinței: „Cred că Rusia și Ucraina sunt într-un punct în care pot ajunge la un acord. Iar dacă nu, sunt stupizi.”

Remarca – îndreptată deopotrivă către Zelenski și Vladimir Putin – a plutit greu peste Davos, unde diplomații încercau să descifreze dacă Trump semnaliza un progres real sau doar își descărca frustrarea.

Până la episodul Groenlanda, forumul elvețian ar fi trebuit să găzduiască un moment cu adevărat istoric: semnarea unui cadru economic pentru reconstrucția Ucrainei postbelice și, eventual, schițarea unor garanții de securitate americane pentru Kiev. Ceremonia nu a mai avut loc. Iar absența ei spune aproape la fel de mult ca o semnătură.

Emisari, oligarhi și active înghețate

În timp ce Trump și Zelenski se rotesc unul în jurul celuilalt la Davos, emisarilor americani li s-a dat deja drumul pe tabla de șah.

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu Rustem Umerov, principalul negociator al Ucrainei, pe marginea summitului. Potrivit lui Umerov, discuțiile au vizat garanțiile de securitate și un plan de reconstrucție postbelică, inclusiv implicarea BlackRock, gigantul financiar american care cochetează cu proiectele de refacere a Ucrainei.

Însă adevărata destinație a emisariilor este spre est.

Joi, Witkoff și Kushner urmau să ajungă la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin, înainte de a pleca spre Emiratele Arabe Unite, unde sunt programate grupuri de lucru. Putin a confirmat ulterior întâlnirea, precizând că pe agendă se află și activele rusești înghețate – și eventuala lor folosire pentru reconstrucția zonelor devastate de război.

Pentru Kiev, coregrafia este neliniștitoare: oamenii lui Trump la Kremlin, Trump pregătindu-se să-l vadă pe Zelenski, iar conturul unui acord rămâne periculos de neclar.

„Cel mai periculos moment”

Puțini privesc acest tablou cu mai multă îngrijorare decât Iuri Boieciko, directorul organizației americane Hope For Ukraine, care avertizează că întâlnirea de la Davos ar putea marca un punct de cotitură – în sens negativ.

„Trump percepe așa-numitul «refuz» european ca pe o trădare și este pregătit să-și verse frustrarea direct asupra președintelui Zelenski”, a declarat Boieciko. În opinia sa, Trump nu mai joacă rolul unui mediator imparțial.

„El acționează tot mai mult ca un negociator prin procură al intereselor rusești, gata să folosească amenințarea tăierii totale a ajutorului pentru a forța o capitulare ucraineană.”

Eticheta de „stupid”, aruncată de Trump ambelor părți, ascunde – avertizează Boyechko – o strategie coercitivă mult mai dură, menită să împingă Kievul într-un colț și să consacre, în esență, pierderea Donbasului.

„Este cel mai periculos moment pentru suveranitatea Ucrainei de la începutul invaziei”, spune el.

Pentru Zelenski, miza nu mai este strict militară. „Nu mai este vorba doar despre strategie de război, ci despre supraviețuirea unei ambuscade diplomatice.”

Aliați occidentali, neliniștiți în surdină

În spatele ușilor închise, anxietatea este reală. Un oficial european de rang înalt a descris întâlnirea de la Davos drept „cel mai fragil moment diplomatic al războiului”.

„Toată lumea vrea pace”, a spus acesta, „dar o pace construită pe constrângere sau pe umilirea Kievului în fața Moscovei nu va rezista. Dacă SUA transmit că alianțele sunt opționale, întreaga arhitectură de securitate a Europei începe să se clatine.”

Un alt oficial occidental a sintetizat atmosfera fără menajamente: „Asistăm la o negociere în care mediatorul este, el însuși, variabila.”

Un acord sau un nor de praf

Există, teoretic, încă o fereastră îngustă de progres. Ultimele proiecte de acord ar îngheța liniile frontului, ar lăsa eventualele schimburi teritoriale minore la latitudinea unui referendum ucrainean și ar crea zone economice speciale în părți din Donbas. Împărțirea în trei a centralei nucleare de la Zaporojie – SUA, Rusia, Ucraina – rămâne însă un obstacol major.

Dacă Putin respinge planul, Davos ar putea expune, din nou, intransigența Moscovei. Dar pagubele colaterale sunt deja vizibile: Trump a iritat liderii europeni, a pus sub semnul întrebării alianța și le-a reamintit tuturor cât de repede se poate întoarce America împotriva propriilor parteneri.

Ucraina are nevoie de garanții. Europa are nevoie de reasigurări. Trump vrea o victorie.

Dacă aceste trei obiective pot coexista urmează să se decidă într-o sală de ședințe din Elveția, după cursa nocturnă a unui președinte aflat în război și anunțul impulsiv al unui negociator care vrea să intre în istorie.

La Davos, pacea este încă posibilă. Dar, pentru prima dată de la începutul invaziei, la fel de posibilă este și prăbușirea alianței care ar fi trebuit să o facă posibilă.