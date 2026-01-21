search
Incident stânjenitor pentru Kremlin: rachetă rusă greșește ținta și lovește civili. Moscova dă vina pe drone ucrainene

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un nou episod stânjenitor pentru armata rusă scoate la iveală haosul din spatele apărării aeriene a Kremlinului. O rachetă antiaeriană lansată de forțele ruse a lovit un bloc de locuințe din localitatea Novaia Adigea, într-un incident catalogat de analiști independenți drept un nou caz de „foc prietenesc”.

Forțele ruse a lovit un bloc de locuințe din localitatea Novaia Adigea/FOTO:X
Forțele ruse a lovit un bloc de locuințe din localitatea Novaia Adigea/FOTO:X

Momentul impactului a fost surprins pe video: o lumină albă orbitoare precede explozia, urmată de o coloană de flăcări și fum care cuprinde clădirea rezidențială. Cel puțin 11 persoane au fost rănite, printre care și doi copii, potrivit informațiilor apărute în presa locală.

În imagini se văd bucăți de metal contorsionat – ce au fost cândva autoturisme – și incendii izbucnite în jurul blocului, în timp ce locuitorii filmați de la sol asistă neputincioși la dezastru. Din aer cad resturi incandescente, iar fumul gros acoperă cartierul.

Alte înregistrări, realizate din clădirile din apropiere, arată racheta lovind direct complexul de apartamente, explozia fiind instantanee și extrem de puternică.

Potrivit unor analiști militari independenți și publicației ruse ASTRA, racheta făcea parte dintr-un sistem de apărare antiaeriană activat pentru a intercepta drone, dar a deviat de la traiectorie. Canalul rusesc „Military Informant” a admis că „una dintre rachetele sistemului S-300 sau S-400 s-a abătut de la țintă și a lovit o parcare de la marginea orașului Krasnodar”.

„Mai multe mașini au ars, iar clădirile rezidențiale din apropiere au fost avariate”, a precizat sursa.

Autoritățile locale au fost nevoite să evacueze de urgență locatarii, în timp ce guvernatorul regional Murat Kumpilov a încercat să mute responsabilitatea, susținând că blocul ar fi fost lovit de drone ucrainene. Afirmația este contrazisă însă de surse ruse din interiorul sistemului militar, inclusiv de analistul Ian Matveiev, care vorbește explicit despre un incident de foc prietenesc.

Incidentul vine într-un moment extrem de prost pentru Kremlin. În paralel, forțele ucrainene au lovit un depozit major de muniție al armatei ruse în Debalțevo, în regiunea Donețk ocupată. Imaginile apărute online arată o explozie uriașă, urmată de detonări secundare succesive, semn al cantității mari de armament stocată acolo.

„Explozii continuă să se producă după ce dronele ucrainene au lovit depozitul de muniții”, se arată într-un raport. Locuitorii din zonă au fost somați să se adăpostească, în timp ce exploziile se succedau.

Într-un alt atac, armata rusă a ucis doi pensionari într-un bombardament asupra regiunii Dnipropetrovsk. Un bărbat de 77 de ani și o femeie de 72 de ani au murit după ce locuințele din districtul Sinelnikovski au fost lovite.

Pe fondul acestor eșecuri militare, imagini șocante apărute pe Telegram arată și degradarea disciplinei în rândul trupelor ruse. Doi soldați acuzați că ar fi furat și consumat canabisul comandantului au fost supuși unui așa-zis „tribunal de câmp”: legați de copaci, aproape dezbrăcați, în plină pădure, la temperaturi ce ar fi coborât până la minus 20 de grade Celsius.

Unul dintre militari poartă doar lenjerie intimă, celălalt o bluză subțire și chiloți. Ambii tremură violent de frig, în timp ce sunt lăsați pradă vântului și gerului.

Consumul de droguri și alcoolismul sunt larg răspândite în rândul soldaților ruși, potrivit mai multor rapoarte independente, fiind folosite ca mijloc de a face față ororilor războiului: mutilări, răni deschise și moarte constantă.

În timp ce propaganda Kremlinului vorbește despre control și forță, imaginile de pe teren spun o cu totul altă poveste: erori fatale, haos intern și o armată care pare să-și facă tot mai mult rău singură.

Rusia

