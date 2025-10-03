Foto Mărturia unui ucrainean înrolat cu forța care ajută mișcarea de rezistență Ateș: „Sunt sătui de război”

Un ucrainean din teritoriile ocupate, obligat să se înroleze în armata rusă, a dezvăluit cum opune rezistență cu discreție, ajutându-i pe partizanii ucrainenii din mișcarea Ateș, relatează The Kyiv Independent.

„Nu-mi face plăcere și m-am simțit vinovat că sunt înrolat în armata rusă, care mi-a ocupat orașul. Nu mă pot socoti un mare patriot, dar cred că ceea ce face Rusia este extrem de greșit și nu vreau ca eu și familia mea să fim constrânși”, a declarat Dmitro pentru Kyiv Independent, într-un mesaj transmis prin intermediari.

Dmitro, al cărui nume și locație exactă nu sunt dezvăluite din motive evidente de siguranță, dezvăluie că este originar din sudul Ucrainei, iar orașul său natal se află sub ocupație din 2022.

Povestește că și tatăl său a fost silit să se înroleze, forțele de ocupație amenințând cu amenzi și confiscarea proprietății. Părinții săi dețin o fermă și nu au dorit să o abandoneze când rușii au intrat în oraș.

Dmitro s-a alăturat între timp mișcării de rezistență Ateș, un grup de partizani care efectuează atacuri de sabotaj pe teritoriul rusesc și în zonele ucrainene ocupate.

„După ce am luat legătura cu cei din Ateș, am îndeplinit diferite sarcini… Până acum, au fost unele minore, cum ar fi repararea unor defecțiuni minore (ale vehiculelor) în urma cărora se produc întârzieri în logistică sau aprovizionare. Nu este prea mult, dar sunt convins că afectează operațiunile de luptă. Dacă obuzele, proviziile sau întăririle nu ajung la timp, efectele sunt negative”, spune el.

O mărturie despre ucrainenii forțați să lupte alături de inamic

Situația lui Dmitro nu este singulară, el servind alături de alți conaționali mobilizați în armata rusă.

„Comandantul ne spune uneori, mai ales când e beat, că ei ne eliberează și luptă din cauza noastră. Odată, chiar ne-a amenințat că ne va trimite la o altă unitate, de asalt, întrucât «aveam datorii» față de Rusia.”

Potrivit mărturiei sale, rolul său ca soldat în armata rusă constă în repararea și întreținerea vehiculelor. Dar tocmai acesta îi permite să ofere ajutor, chiar dacă modest.

„Firește, este dificil și neplăcut, dar nu obișnuim să vorbim despre război în timpul serviciului”, spune el despre soldații ruși alături de care servește.

„Toți cei din unitatea mea sunt sătui de război și așteaptă să se termine. (...) Cred că nici ei nu înțeleg ce fac aici și nu își pun astfel de întrebări. Mulți dintre ei se află aici pentru bani, alții, precum în cazul meu, au fost constrânși să vină”, a spus Dmitro.

Ucrainenii din teritoriile ocupate sunt siliți să-și elibereze pașapoarte rusești și să se înregistreze pentru serviciul militar.

Potrivit serviciilor de informații ale Ucrainei, din 2022 și până în vara anului trecut, Rusia a mobilizat aproximativ 300.000 de bărbați din populația locală, conform datelor raportate de Grupul Estic pentru Drepturile Omului și Institutul pentru Studii Strategice și Securitate (ISRS).

Un raport din iulie al Centrului pentru Combaterea Dezinformării, un organism guvernamental ucrainean, a arătat că rușii îi vizează pe locuitorii eligibili, îi obligă să se înregistreze pentru serviciul militar, introduc cote de mobilizare și „aplică măsuri represive”.

Un purtător de cuvânt al mișcării Ateș a declarat pentru Kyiv Independent că anvergura mobilizării rusești variază în funcție de regiunile ocupate. Mobilizarea a fost în special intensă în 2022-2023 în regiunile Donețk și Luhansk , unde au fost formate Corpurile 1 și 2 de Armată după începerea războiului rusesc din Donbas în 2014.

„A fost cu adevărat un efort masiv, iar mobilizarea continuă și în prezent. Primim constant informații de la tineri care încearcă să evite să iasă pe străzi pentru a nu fi forțați să se alăture forțelor de ocupație. Studenții sunt mobilizați activ, sunt exmatriculați din instituțiile de învățământ, la fel și angajații întreprinderilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al partizanilor ucraineni.

În regiunile Herson și Zaporije, forțele de ocupație aplică alte metode.

„Acolo, ei îi obligă în special pe reprezentanții grupurilor marginalizate sau pe persoanele condamnate la zeci de ani de închisoare pe baza unor acuzații fabricate să meargă la război. Unora li se oferă înrolarea ca «opțiune», dar mulți sunt trimiși cu forța la birourile de înregistrare militară și obligați să semneze contracte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ateș.

Rusia vizează și alte categorii ale populației. Într-un raport din ianuarie, Yellow Ribbon a menționat că Rusia tinde să-și concentreze eforturile de mobilizare asupra ucrainenilor aflați în „situații dificile”, cum ar fi orfanii, copiii persoanelor cu dizabilități și băieții ai căror părinți sunt spitalizați cu cancer sau alte probleme grave de sănătate.