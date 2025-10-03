search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Foto Mărturia unui ucrainean înrolat cu forța care ajută mișcarea de rezistență Ateș: „Sunt sătui de război”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un ucrainean din teritoriile ocupate, obligat să se înroleze în armata rusă, a dezvăluit cum opune rezistență cu discreție, ajutându-i pe partizanii ucrainenii din mișcarea Ateș, relatează The Kyiv Independent.

Partizanii din Ateș distrug echipamente și infrastructură logistică FOTO via X
Partizanii din Ateș distrug echipamente și infrastructură logistică FOTO via X

„Nu-mi face plăcere și m-am simțit vinovat că sunt înrolat în armata rusă, care mi-a ocupat orașul. Nu mă pot socoti un mare patriot, dar cred că ceea ce face Rusia este extrem de greșit și nu vreau ca eu și familia mea să fim constrânși”, a declarat Dmitro pentru Kyiv Independent, într-un mesaj transmis prin intermediari.

Dmitro, al cărui nume și locație exactă nu sunt dezvăluite din motive evidente de siguranță, dezvăluie că este originar din sudul Ucrainei, iar orașul său natal se află sub ocupație din 2022. 

Povestește că și tatăl său a fost silit să se înroleze, forțele de ocupație amenințând cu amenzi și confiscarea proprietății. Părinții săi dețin o fermă și nu au dorit să o abandoneze când rușii au intrat în oraș.

Dmitro s-a alăturat între timp mișcării de rezistență Ateș, un grup de partizani care efectuează atacuri de sabotaj pe teritoriul rusesc și în zonele ucrainene ocupate.

„După ce am luat legătura cu cei din Ateș, am îndeplinit diferite sarcini… Până acum, au fost unele minore, cum ar fi repararea unor defecțiuni minore (ale vehiculelor) în urma cărora se produc întârzieri în logistică sau aprovizionare. Nu este prea mult, dar sunt convins că afectează operațiunile de luptă. Dacă obuzele, proviziile sau întăririle nu ajung la timp, efectele sunt negative”, spune el.

O mărturie despre ucrainenii forțați să lupte alături de inamic

Situația lui Dmitro nu este singulară, el servind alături de alți conaționali mobilizați în armata rusă. 

„Comandantul ne spune uneori, mai ales când e beat, că ei ne eliberează și luptă din cauza noastră. Odată, chiar ne-a amenințat că ne va trimite la o altă unitate, de asalt, întrucât «aveam datorii» față de Rusia.”

Potrivit mărturiei sale, rolul său ca soldat în armata rusă constă în repararea și întreținerea vehiculelor. Dar tocmai acesta îi permite să ofere ajutor, chiar dacă modest.

„Firește, este dificil și neplăcut, dar nu obișnuim să vorbim despre război în timpul serviciului”, spune el despre soldații ruși alături de care servește.

„Toți cei din unitatea mea sunt sătui de război și așteaptă să se termine. (...) Cred că nici ei nu înțeleg ce fac aici și nu își pun astfel de întrebări. Mulți dintre ei se află aici pentru bani, alții, precum în cazul meu, au fost constrânși să vină”, a spus Dmitro.

Ucrainenii din teritoriile ocupate sunt siliți să-și elibereze  pașapoarte rusești și să se înregistreze pentru serviciul militar.

Potrivit serviciilor de informații ale Ucrainei, din 2022 și până în vara anului trecut, Rusia a mobilizat aproximativ 300.000 de bărbați din populația locală, conform datelor raportate de Grupul Estic pentru Drepturile Omului și Institutul pentru Studii Strategice și Securitate (ISRS).

Un raport din iulie al Centrului pentru Combaterea Dezinformării, un organism guvernamental ucrainean, a arătat că rușii îi vizează pe locuitorii eligibili, îi obligă să se înregistreze pentru serviciul militar, introduc cote de mobilizare și „aplică măsuri represive”.

Un purtător de cuvânt al mișcării Ateș a declarat pentru Kyiv Independent că anvergura mobilizării rusești variază în funcție de regiunile ocupate. Mobilizarea a fost în special intensă în 2022-2023 în regiunile Donețk și Luhansk , unde au fost formate Corpurile 1 și 2 de Armată după începerea războiului rusesc din Donbas în 2014.

„A fost cu adevărat un efort masiv, iar mobilizarea continuă și în prezent. Primim constant informații de la tineri care încearcă să evite să iasă pe străzi pentru a nu fi forțați să se alăture forțelor de ocupație. Studenții sunt mobilizați activ, sunt exmatriculați din instituțiile de învățământ, la fel și angajații întreprinderilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al partizanilor ucraineni.

În regiunile Herson și Zaporije, forțele de ocupație aplică alte metode.

„Acolo, ei îi obligă în special pe reprezentanții grupurilor marginalizate sau pe persoanele condamnate la zeci de ani de închisoare pe baza unor acuzații fabricate să meargă la război. Unora li se oferă înrolarea ca «opțiune», dar mulți sunt trimiși cu forța la birourile de înregistrare militară și obligați să semneze contracte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ateș.

Rusia vizează și alte categorii ale populației. Într-un raport din ianuarie, Yellow Ribbon a menționat că Rusia tinde să-și concentreze eforturile de mobilizare asupra ucrainenilor aflați în „situații dificile”, cum ar fi orfanii, copiii persoanelor cu dizabilități și băieții ai căror părinți sunt spitalizați cu cancer sau alte probleme grave de sănătate.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025
gandul.ro
image
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
mediafax.ro
image
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul William
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Imagini apocaliptice în București: Momentul în care un copac rupt de vânt strivește o mașină aflată în mers
antena3.ro
image
Fenomene extreme în România. Peste 100 de copaci doborâți, zeci de maşini avariate, viscol în jumătate de țară
observatornews.ro
image
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Ce salariu trebuie să ai ca să obții un credit ipotecar de 100.000 de euro. Calculul pe care trebuie să-l știi înainte să mergi la bancă
playtech.ro
image
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
„Luptă, Edu!”. Băiatul lovit de mașină în Cluj-Napoca este în stare gravă, la spital. La doar 12 ani, Eduard se zbate între viață și moarte
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
Începe înrolarea în Armată. Ce teste se dau și cine este eligibil
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a cucerit audiența. De la piloți chipeși la copii, viitoarea regină captivează, chiar și în costum sobru

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!