Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
Maria Zaharova respinge ideea unui Război Rece: „Nu mai este frig aici, este deja foc”

Publicat:

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, respinge comparațiile cu Războiul Rece și acuză UE și NATO că folosesc presupuse operațiuni ale Rusiei pentru a-și justifica cheltuielile militare. 

Maria Zaharova acuză Uniunea Europeană și NATO de dezinformare FOTO: Profimedia
Maria Zaharova acuză Uniunea Europeană și NATO de dezinformare FOTO: Profimedia

Moscova a precizat joi că nu se află într-un Război Rece cu Occidentul, ci mai degrabă într-un conflict „aprins”, acuzând Uniunea Europeană și NATO de dezinformare pentru a-și justifica cheltuielile militare uriașe, relatează Reuters. Războiul din Ucraina, cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, a declanșat cea mai mare confruntare dintre Rusia și Occident de la criza rachetelor cubaneze din 1962, scrie presa internațională. Kremlinul susține însă că situația este diferită. 

„Nu sunt de acord cu comparația cu Războiul Rece”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, reporterilor care au întrebat-o dacă există acum un nou Război Rece, în contextul construirii în Europa a unui „zid de drone” asemănător „Cortinei de Fier”. „Ne aflăm deja într-o altă formă de conflict. De mult timp nu mai este frig aici; aici este deja foc”

Tensiuni crescute la nivel internațional

La mai puțin de două luni după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și președintele Vladimir Putin, desfășurată la summitul din Alaska, perspectivele pentru pace par tot mai îndepărtate. Forțele ruse continuă să avanseze în Ucraina, drone rusești pătrund în spațiul aerian al NATO, iar Washingtonul discută acum despre participarea directă la lovituri împotriva uneia dintre cele mai mari puteri nucleare din lume, notează Reuters.

Întrebată despre acuzațiile europene privind presupuse incursiuni rusești în spațiul aerian NATO, operațiuni de sabotaj și piratarea unor instalații-cheie, Zaharova a spus că acestea sunt nefondate și indică faptul că UE și NATO pregătesc „provocări” împotriva Moscovei: „Toate declarațiile lor indică, în primul rând, că pregătesc o serie de provocări, iar în al doilea rând, că trebuie să-și justifice bugetele militare”.

Războiul din Ucraina, între viziuni contradictorii

Fostul președinte american Joe Biden, liderii vest-europeni și Ucraina au prezentat războiul ca pe o acaparare imperialistă de teritorii și au promis în repetate rânduri că vor învinge forțele ruse. În schimb, președintele Vladimir Putin descrie conflictul ca pe un moment decisiv în relațiile Moscovei cu Occidentul, pe care îl acuză că a umilit Rusia după căderea Uniunii Sovietice în 1991, extinzând NATO și intervenind în ceea ce Kremlinul consideră a fi sfera sa de influență, inclusiv Ucraina și Georgia.

Rusia

