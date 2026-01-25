Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă

În timp ce frontul din Ucraina continuă să consume vieți și resurse, o parte a elitei ruse a fost surprinsă petrecând în unele dintre cele mai exclusiviste stațiuni din Europa Occidentală. Imagini apărute recent pe rețelele sociale arată influenceri și celebrități apropiate cercurilor de putere de la Moscova schiind, defilând pe covorul roșu și consumând șampanie de lux în Courchevel, celebra stațiune din Alpii francezi.

Printre participanți s-a aflat și Ksenia Sobciak, prezentatoare TV și proprietară de media, cunoscută drept fina lui Vladimir Putin. Tatăl ei, Anatoli Sobciak, fost primar al Sankt Petersburgului, a avut un rol esențial în ascensiunea politică a actualului lider de la Kremlin în anii de după prăbușirea Uniunii Sovietice. Ea a povestit despre această călătorie cu avionul privat, cu hoteluri de lux, petreceri pe pârtiile de schi și chiar un concert privat susținut de Patricia Kaas, care rămâne populară în Rusia, scrie franceinfo.

Evenimentul care a declanșat scandalul a fost organizat de lanțul de modă și încălțăminte Rendez-Vous, care a ales Courchevel pentru a-și celebra 25 de ani de existență și 16 ani de la deschiderea boutique-ului din stațiune. Pe lista invitaților s-au regăsit influenceri cu milioane de urmăritori, modele de top și figuri publice omniprezente pe televiziunile ruse, inclusiv pe postul public Rossia 1, principal instrument de propagandă al Kremlinului.

O demonstrație de opulență, într-un context exploziv

Fotografiile și filmările surprind o atmosferă de vacanță fără griji: schi pe pârtii exclusiviste, cine fastuoase în restaurante de lux, petreceri après-ski și o „ gină de gală” cu covor roșu întins direct pe zăpadă. Presa rusă apropiată de cercurile naționaliste susține că invitații au fost cazați într-un hotel unde tarifele pornesc de la peste 8.000 de euro pe noapte, iar mesele au inclus stridii, jamón, prosciutto și alcool premium. Doar o singură cină ar fi costat echivalentul a aproape 10.000 de euro.

Distracțiile ar fi fost completate de zboruri private cu elicopterul și consum de șampanie de top, la prețuri care au devenit simbolice pentru ostentația unei elite aparent deconectate de realitatea din Rusia.

Reacție dură în Rusia: „un afront” în plin război

Imaginile au declanșat un val de indignare în Rusia, atât în rândul politicienilor, cât și al susținătorilor fervorii de război. Canalele pro-Kremlin de pe Telegram au acuzat vedetele de trădare morală și dispreț față de soldații de pe front.

Comentatoarea Bojena Rînska a descris evenimentul drept „un gest ostentativ de sfidare”, susținând că firma Courchevel a devenit un simbol al eludării sancțiunilor și al privilegiilor rezervate unui cerc restrâns. „Este un spectacol care reușește să-i revolteze pe toți deodată: și pe cei care susțin războiul, și pe cei care îl resping”, a scris aceasta.

Și alte voci din media apropiate Kremlinului au criticat dur demonstrația de bogăție. Producătorul muzical Serghei Dvorțov a declarat că „în timp ce soldații își dau viața, vedetele trăiesc în lux”, catalogând comportamentul acestora drept „o paradă a opulenței în vremuri de ciumă”.

Nemulțumiri inclusiv din interiorul companiei

Criticile nu s-au limitat la spațiul public. Angajați și clienți ai Rendez-Vous au acuzat compania că taie bonusuri și cheltuie milioane pentru promovare în străinătate. „Așa se distruge un brand – scump și spectaculos”, a scris un angajat. Alții au sugerat că banii ar fi trebuit direcționați către sprijinirea armatei.

Chiar și publicații de modă au ironizat evenimentul, descriindu-l drept „un manual despre cum să reușești să te faci detestat de toată lumea”.

Directorul de marketing al Rendez-Vous, Alina Mieva, a apărat deplasarea, confirmând că programul a inclus și zboruri private către Paris și Geneva, în pofida sancțiunilor occidentale. Ea a susținut că firma organizează și evenimente în Rusia, inclusiv în regiuni apropiate zonei de conflict.

Scandalul scoate însă la iveală o fisură tot mai vizibilă în societatea rusă: discrepanța dintre discursul oficial despre sacrificiu și realitatea unei elite care continuă să se bucure de privilegiile Occidentului, chiar în timp ce condamnă public „valorile occidentale”. În acest contrast se concentrează o parte din tensiunea care macină Rusia aflată în război.