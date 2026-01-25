Rusia folosește Starlink ca armă pentru a vâna sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei

Forțele de drone ale Rusiei folosesc terminale Starlink pe drone pentru a spori precizia și eficiența atacurilor asupra Ucrainei, dar și pentru a vâna sistemele de rachete occidentale precum bateriile de rachete Patriot și sistemele HIMARS, relatează presa ucraineană.

Forțele ruse au susținut că au distrus componenta radar AN/MPQ-53 a unei baterii de rachete Patriot în ianuarie. Afirmația a fost contestată de corespondentul rus Mikhail Podoliaka, care a scris că, de fapt, au lovit doar o momeală realistă. Însă amenințarea unor atacuri de precizie cu rază medie nu poate subestimată, potrivit analiștilor ucraineni.

„Această evoluție ar putea limita și mai mult locurile în care Ucraina își poate permite să implementeze astfel de sisteme sofisticate, cel puțin fără o acoperire suficientă”, a scris pentru Obozrevatel Oleksandr Kovalenko, analist de război la ONG-ul ucrainean Sprotyv.

În aceste condiții, capacitatea Ucrainei de a proteja zonele aflate mai aproape de front de atacurile cu rachete balistice ar putea deveni complicată în lipsa unor contramăsuri tehnologice și tactice fiabile.

„Într-adevăr, utilizarea de către unitățile rusești, în special de către Rubicon, a unor astfel de drone cu rază medie de acțiune, cu control vizual și ghidare a țintei, complică semnificativ munca în spatele apropiat”, a declarat Anton Zemlyanyi, analist senior la Centrul Ucrainean pentru Securitate și Cooperare, pentru Euromaidan Press.

Inițial, noile modele de kamikaze BM-35 nu aveau o țintă predilectă.

Dar mai recent, odată ce au fost echipate cu Starlink și rușii au introdus unitatea de elită Rubicon, această dronă pare să-și fi descoperit nișa: atacurile asupra unor ținte de mare valoare în spatele frontului, întrucât acum au posibilitatea de a evita contramăsurile electronice.

„Sistemul de apărare aeriană Patriot și HIMARS sunt ținte prioritare pentru ruși, pe care le vânează în permanență”, a spus Zemlyanyi. „Nu vorbim doar despre drone; rușii folosesc atât rachete balistice, cât și rachete de croazieră pentru a ținti echipamentele noastre.”

Pe de altă parte, armata ucraineană își actualizează constant propriile tactici și are modalități de a face față amenințării, a adăugat el.

Serhiy Flash, militar, specialist în inginerie radio și cunoscut comunicator în domeniul apărării, a scris în acest sens că interceptoarele de drone ar putea fi o modalitate de a face față dronelor de atac de mai mici dimensiuni mici, precum BM-35 și Molniya.

O Shahed în miniatură

Dronele BM-35 au apărut pentru prima dată în luptă la începutul lunii septembrie 2025, când forțele ucrainene au interceptat semnale video de la o dronă, în timpul unui atac asupra Sumy, un oraș în apropierea graniței.

Baza de date a Direcției Generale de Informații (GUR) nu listează un producător. Experții din ecosistemul de știri militare din Ucraina, inclusiv Kovalenko, speculează că sunt produse de ZALA Aero Group, care produce și dronele kamikaze Italmas.

BM-35 este un model de dronă cu aripă delta, cu o elice frontală acționată de un motor pe benzină în doi timpi. Drona folosește un sistem analogic de transmisie video și o cameră pentru ghidarea țintei.

Pe 15 ianuarie, apărarea aeriană ucraineană a interceptat o BM-35 echipată cu un terminal Starlink, conform relatării lui Serhiy Flash.

Rușii folosesc Starlink pentru a eluda apărarea ucraineană

Forțele rusești implementează terminale Starlink pe drone kamikaze pentru a eluda capacitățile de război electronic ale Ucrainei și a mări eficiența și precizia atacurilor, potrivit mezha.net.

Potrivit Ukrinform și Spiegel, ale căror relatări au fost confirmate de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), utilizarea Starlink în rândul forțelor ruse a operațiunile de luptă a devenit o componentă centrală în operațiunile de luptă.

„Armata rusă inventează în permanență noi trucuri pentru a-și proteja dronele de astfel de măsuri (sistemele ucrainene de război electronic). Evident, folosește din ce în ce mai mult Starlink - serviciul de internet prin satelit deținut de SpaceX și Elon Musk”, potrivit GUR.

Spionajul ucrainean a confirmat pentru publicația Spiegel că armata rusă instalează dispozitive de comunicații prin satelit Starlink pe drone de atac. „Aceste dispozitive sunt instalate, în special, pe drone de tip Shahed („Geranium”) cu rază lungă de acțiune în vederea unor atacuri asupra infrastructurii civile a Ucrainei, precum și pe drone tactice de luptă de tip Molniya cu o rază de acțiune de până la 50 de kilometri”, a precizat GUR.

Dronele iraniene modificate supranumite „Geranium” au capacitatea de a transporta până la 90 kg de explozibili și zboară de regulă autonom folosind navigația prin satelit. Cel mai recent model, „Geranium-5”, cu motor turbojet, are o rază de acțiune de aproximativ 1000 km și a fost utilizat pentru prima dată la începutul anului.

Molniya este o dronă FPV cu o rază de control limitată: pilotul o controlează în timp real prin intermediul unei camere video și ochelari. Aceasta a devenit o problemă serioasă pentru Forțele Armate Ucrainene, întrucât acest tip de drone sunt mai puțin protejate și operează la aproximativ 20 km de linia frontului.

„Utilizarea Starlink permite adversarului să controleze mai eficient dronele și să mențină o conexiune stabilă cu acestea chiar și în condiții de contramăsuri active pe câmpul de luptă. Asta crește raza de acțiune și precizia atacurilor și complică utilizarea sistemelor de apărare anti-drone”, potrivit GUR.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) cu sediul la Washington, unitatea de elită rusă „Rubicon” a început să utilizeze variantele Molniya cu suport Starlink în decembrie 2025. În baza de date publică War&Sanctions menținută de GUR, dronele Molniya-2R sunt dotate cu terminale Starlink de tip UTA-231 (așa-numitele Starlink Mini Kits– care pot fi achiziționat pentru aproximativ 250 de euro.

Analiștii consideră că utilizarea dronelor de atac ieftine dotate cu comunicații prin satelit permit Rusiei să își extindă raza de acțiune, făcând din infrastructura civilă o țintă tot mai vulnerabilă.

Potrivit ISW, la începutul anului, Rusia continuă să intensifice producția de drone de atac ieftine și introduce noi tehnologii pentru utilizarea acestora, inclusiv echiparea dronelor Molniya-2 cu sisteme Starlink.