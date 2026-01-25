search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia folosește Starlink ca armă pentru a vâna sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Forțele de drone ale Rusiei folosesc terminale Starlink pe drone pentru a spori precizia și eficiența atacurilor asupra Ucrainei, dar și pentru a vâna sistemele de rachete occidentale precum bateriile de rachete Patriot și sistemele HIMARS, relatează presa ucraineană.

Epava unei drone BM-35 foto x
Epava unei drone BM-35 foto x

Forțele ruse au susținut că au distrus componenta radar AN/MPQ-53 a unei baterii de rachete Patriot în ianuarie. Afirmația a fost contestată de corespondentul rus Mikhail Podoliaka, care a scris că, de fapt, au lovit doar o momeală realistă. Însă  amenințarea unor atacuri de precizie cu rază medie nu poate subestimată, potrivit analiștilor ucraineni.

„Această evoluție ar putea limita și mai mult locurile în care Ucraina își poate permite să implementeze astfel de sisteme sofisticate, cel puțin fără o acoperire suficientă”, a scris pentru Obozrevatel Oleksandr Kovalenko, analist de război la ONG-ul ucrainean Sprotyv.

În aceste condiții, capacitatea Ucrainei de a proteja zonele aflate mai aproape de front de atacurile cu rachete balistice ar putea deveni complicată în lipsa unor contramăsuri tehnologice și tactice fiabile.

„Într-adevăr, utilizarea de către unitățile rusești, în special de către Rubicon, a unor astfel de drone cu rază medie de acțiune, cu control vizual și ghidare a țintei, complică semnificativ munca în spatele apropiat”, a declarat Anton Zemlyanyi, analist senior la Centrul Ucrainean pentru Securitate și Cooperare, pentru Euromaidan Press.

Inițial, noile modele de kamikaze BM-35 nu aveau o țintă predilectă.

Dar mai recent, odată ce au fost echipate cu Starlink și rușii au introdus unitatea de elită Rubicon, această dronă pare să-și fi descoperit nișa: atacurile asupra unor ținte de mare valoare în spatele frontului, întrucât acum au posibilitatea de a evita contramăsurile electronice. 

„Sistemul de apărare aeriană Patriot și HIMARS sunt ținte prioritare pentru ruși, pe care le vânează în permanență”, a spus Zemlyanyi. „Nu vorbim doar despre drone; rușii folosesc atât rachete balistice, cât și rachete de croazieră pentru a ținti echipamentele noastre.”

Pe de altă parte, armata ucraineană își actualizează constant propriile tactici și are modalități de a face față amenințării, a adăugat el.

Serhiy Flash, militar, specialist în inginerie radio și cunoscut comunicator în domeniul apărării, a scris în acest sens că interceptoarele de drone ar putea fi o modalitate de a face față dronelor de atac de mai mici dimensiuni mici, precum BM-35 și Molniya. 

O Shahed în miniatură

Dronele BM-35 au apărut pentru prima dată în luptă la începutul lunii septembrie 2025, când forțele ucrainene au interceptat semnale video de la o dronă, în timpul unui atac asupra Sumy, un oraș în apropierea graniței.

Baza de date a Direcției Generale de Informații (GUR) nu listează un producător. Experții din ecosistemul de știri militare din Ucraina, inclusiv Kovalenko, speculează că sunt produse de ZALA Aero Group, care produce și dronele kamikaze Italmas.

BM-35 este un model de dronă cu aripă delta, cu o elice frontală acționată de un motor pe benzină în doi timpi. Drona folosește un sistem analogic de transmisie video și o cameră pentru ghidarea țintei.

Pe 15 ianuarie, apărarea aeriană ucraineană a interceptat o BM-35 echipată cu un terminal  Starlink, conform relatării lui Serhiy Flash.

Rușii folosesc Starlink pentru a eluda apărarea ucraineană

Forțele rusești implementează terminale Starlink pe drone kamikaze pentru a eluda capacitățile de război electronic ale Ucrainei și a mări eficiența și precizia atacurilor, potrivit mezha.net.

Potrivit Ukrinform și Spiegel, ale căror relatări au fost confirmate de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), utilizarea Starlink în rândul forțelor ruse a operațiunile de luptă a devenit o componentă centrală în operațiunile de luptă.

„Armata rusă inventează în permanență noi trucuri pentru a-și proteja dronele de astfel de măsuri (sistemele ucrainene de război electronic). Evident, folosește din ce în ce mai mult Starlink - serviciul de internet prin satelit deținut de SpaceX și Elon Musk”, potrivit GUR.

Spionajul ucrainean a confirmat pentru publicația Spiegel că armata rusă instalează dispozitive de comunicații prin satelit Starlink pe drone de atac. „Aceste dispozitive sunt instalate, în special, pe drone de tip Shahed („Geranium”) cu rază lungă de acțiune în vederea unor atacuri asupra infrastructurii civile a Ucrainei, precum și pe drone tactice de luptă de tip Molniya cu o rază de acțiune de până la 50 de kilometri”, a precizat GUR.

Dronele iraniene modificate supranumite „Geranium” au capacitatea de a transporta până la 90 kg de explozibili și zboară de regulă autonom folosind navigația prin satelit. Cel mai recent model, „Geranium-5”, cu motor turbojet, are o rază de acțiune de aproximativ 1000 km și a fost utilizat pentru prima dată la începutul anului.

Molniya este o dronă FPV cu o rază de control limitată: pilotul o controlează în timp real prin intermediul unei camere video și ochelari. Aceasta a devenit o problemă serioasă pentru Forțele Armate Ucrainene, întrucât acest tip de drone sunt mai puțin protejate și operează la aproximativ 20 km de linia frontului.

„Utilizarea Starlink permite adversarului să controleze mai eficient dronele și să mențină o conexiune stabilă cu acestea chiar și în condiții de contramăsuri active pe câmpul de luptă. Asta  crește raza de acțiune și precizia atacurilor și complică utilizarea sistemelor de apărare anti-drone”, potrivit GUR.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) cu sediul la Washington, unitatea de elită rusă „Rubicon” a început să utilizeze variantele Molniya cu suport Starlink în decembrie 2025. În baza de date publică War&Sanctions menținută de GUR, dronele Molniya-2R sunt dotate cu terminale Starlink de tip UTA-231 (așa-numitele Starlink Mini Kits– care pot fi achiziționat pentru aproximativ 250 de euro.

Analiștii consideră că utilizarea dronelor de atac ieftine dotate cu comunicații prin satelit permit Rusiei să își extindă raza de acțiune, făcând din infrastructura civilă o țintă tot mai vulnerabilă.

Potrivit ISW, la începutul anului, Rusia continuă să intensifice producția de drone de atac ieftine și introduce noi tehnologii pentru utilizarea acestora, inclusiv echiparea dronelor Molniya-2 cu sisteme Starlink.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Cea mai ieftină destinație turistică din Europa în 2026. Berea costă doi euro, iar cazarea este de la 40 de euro pe noapte
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
mediafax.ro
image
Cine a făcut, de fapt, rochia purtată de soția lui Radu Drăgușin, Ioana. Surpriza e mare
fanatik.ro
image
Motivele pentru care adolescenții din Timiș l-ar fi ucis pe Mario. Crima ar fi fost plănuită cu o lună înainte
libertatea.ro
image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei"
observatornews.ro
image
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
prosport.ro
image
Principalele schimbări privind acordarea concediilor medicale în 2026. Ce drepturi se pierd și ce obligații apar
playtech.ro
image
Cea mai frumoasă jucătoare de fotbal are o relație cu ispita de la Insula Iubirii. Anunțul care uimește pe toată lumea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Trump s-a hotărât și a surprins pe toată lumea: ”Este prea departe”. Președintele SUA nu s-a putut abține: ”Decizie absolut ridicolă”
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
A fost deschis un dosar in rem în urma crimei din Timiș. Surse: Tatăl lui Mario ar plănui răzbunarea fiului său
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total față de acum 20 de ani, după ce s-a lăsat pe mâna esteticianului și merge la sală. Nu degeaba are iubit cu 20 de ani mai mic
romaniatv.net
image
Bani pentru românii care vor o familie! Se dau 15.000 lei
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Prințesa Aiko la ceremonia de citire a poezie numită Utakai Hajime profimedia 1066460039 jpg
Cea mai tristă prințesă din lume a început să zâmbească mai des! Prințesa Aiko a Japoniei poate spera la o schimbare a rolului ei?
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!