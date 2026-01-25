Kremlinul consideră că europenii sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump, fiind „produsul unei generații slabe de politicieni”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat duminica aceasta că actualii politicieni europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună președintelui Donald Trump.

„Sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump”, a susținut Peskov, la televiziunea rusă, scrie Agerpres.

El a subliniat că „schimbările dramatice” care au loc în ultima vreme sunt o consecință a „standardelor duble” și a „ipocriziei” care „au predominat în Europa timp de multe decenii”.

„Din păcate, acestea sunt produsul generației slabe de politicieni aflați acum la putere în Europa”, a remarcat el.

El a vorbit și despre reacția europenilor atunci când Trump a făcut publică săptămâna aceasta, la Forumul de la Davos, conversația sa cu președintele francez Emmanuel Macron.

„Foarte interesant. Toţi europenii s-au enervat pur şi simplu (...). Dar când Macron a făcut publică conversaţia cu (președintele rus Vladimir) Putin, nimeni nu s-a mai enervat”, a remarcat el.

Kremlinul a mai declarat că Rusia nu va discuta niciodată nimic cu şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, şi că va aştepta până când aceasta îşi va încheia mandatul, potrivit Reuters, care citează Interfax.

„Cum poţi discuta orice cu Kaja Kallas? Noi nu vom discuta niciodată nimic cu ea şi nici americanii nu vor discuta nimic cu ea, iar asta este evident. Ce putem face? Trebuie doar să aşteptăm până când pleacă”, i-a declarat Peskov reporterului Pavel Zarubin, de la televiziunea de stat rusă.

Peskov a spus că metodele lui Trump nu se aliniază complet cu ordinea multipolară promovată de Rusia, pentru că liderul american tinde să impună legea celui mai puternic și se așteaptă ca adversarii să cedeze, lucru pe care Rusia nu-l va face.

Totodată, a menționat că Trump este un politician experimentat, care acționează după principiile lumii dure a afacerilor și își apără mai întâi interesele țării sale.

Tot potrivit Reuters, Kremlinul a mai anunţat că armata rusă va monitoriza atent planurile SUA privind scutul de apărare antirachetă „Domul de Aur”, inclusiv în contextul dorinţei exprimate de Trump de a dobândi Groenlanda.

„Ce fel de scut va fi? Împotriva cărui tip de ameninţări va fi conceput? Nu am nicio îndoială că armata noastră va monitoriza îndeaproape şi va analiza aceste planuri", a declarat Peskov.

Putin, care nu a criticat public acţiunile Casei Albe în Venezuela, Iran sau Groenlanda, nu a răspuns încă invitaţiei de a se alătura Consiliului pentru Pace din Gaza, o iniţiativă promovată de Trump.