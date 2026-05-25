Putin își extinde puterile: liderul de la Kremlin semnează legea care îi permite să invadeze orice țară

Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni, 25 mai, o lege care îi oferă posibilitatea de a desfășura trupe ruse în afara granițelor țării sub pretextul „protejării cetățenilor ruși” aflați în străinătate.

Măsura, adoptată anterior de Duma de Stat, este considerată de analiști o nouă justificare legală pentru eventuale intervenții militare ale Moscovei.

Potrivit noii legislații, Kremlinul poate autoriza folosirea armatei pentru apărarea cetățenilor ruși care sunt „arestați, reținuți, judecați sau persecutați” de state străine ori de instanțe internaționale pe care Rusia nu le recunoaște.

Legea a fost aprobată de Duma de Stat pe 13 mai și prezentată de autoritățile ruse drept un răspuns la ceea ce Moscova numește „campania de rusofobie” din Occident, scrie Kiev Independent.

Kremlinul invocă cazul unui arheolog reținut în Polonia

Șeful Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat, Andrey Kartapolov, a susținut că legea a fost inspirată de cazul arheologului rus Alexander Butyagin, reținut în Polonia pentru săpături ilegale în Crimeea ocupată de Rusia.

Semnarea legii vine într-un moment în care oficiali occidentali avertizează tot mai des că Rusia ar putea testa capacitatea de reacție a NATO în următorii ani, pe fondul războiului declanșat împotriva Ucrainei în 2022.