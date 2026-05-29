Lovitură grea pentru Rusia în sudul Ucrainei. Kievul anunță că ruta Crimeea–Donbas este sub foc permanent

Planurile logistice ale Moscovei în sudul ocupat al Ucrainei sunt grav perturbate. Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a preluat „controlul prin foc” asupra coridorului terestru vital care leagă peninsula Crimeea de regiunea Donbas, transformând rutele de aprovizionare rusești într-o capcană de foc.

Într-o operațiune sistematică de uzură, unitățile de drone ale GUR au reușit să blocheze eficient artera rutieră „Crimeea–Donețk”, lovind adânc în spatele liniilor inamice. Segmente cheie ale autostrăzii care leagă orașele ocupate Berdeansk, Melitopol și Djankoi se află acum în raza de acțiune directă a operatorilor ucraineni, imagini publicate recent arătând camioane militare, cisterne de combustibil și vehicule de transport greu cuprinse de flăcări.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a confirmat vineri că ruta care traversează localitățile Cionhar, Melitopol, Berdeansk și Mariupol a încetat practic să mai funcționeze ca o arteră logistică sigură pentru armata rusă. „Orice vehicul militar de pe acest traseu este acum o țintă legitimă”, a subliniat oficialul.

Această blocadă logistică adâncește și colapsul infrastructurii din teritoriile ocupate de-a lungul coastelor Mării Azov. Orașe precum Enerhodar, Tokmak sau Berdeansk se confruntă cu pene masive și constante de apă și electricitate, pe fondul crizei acute de specialiști, majoritatea refuzând să coopereze sau părăsind regiunea.

Strategia în trei pași pentru eliberarea Crimeei: Analiza generalului Ben Hodges

Importanța strategică a izolării penulei este confirmată și de analiștii occidentali. Prezent la forumul de securitate GLOBSEC de la Praga, fostul comandant al armatei americane în Europa, generalul în retragere Ben Hodges, a explicat de ce Crimeea rămâne „centrul de greutate” al acestui război. „Cine controlează Crimeea va câștiga războiul. Ucraina are acum capacitatea de a lovi fiecare metru pătrat de pe peninsulă”, afirmă Hodges.

Potrivit generalului american, relansarea economică și reconstrucția unor orașe-port esențiale precum Mariupol sau Mikolaiv vor fi imposibile atât timp cât forțele ruse mențin controlul asupra peninsulei și pot bloca arbitrar navigarea în Marea Azov.

Hodges a schițat o strategie clară în trei faze pentru eliberarea Crimeei:

1.Izolarea completă a peninsulei

Tăierea liniilor de aprovizionare terestre prin Djankoi și distrugerea definitivă a Podului Crimeea.

2.Sufocarea militară

Executarea de lovituri sistematice asupra aerodromurilor, logisticii și resturilor Flotei Mării Negre, făcând staționarea trupelor ruse pe peninsulă complet inutilă și nesustenabilă.

3.Retragerea forțată

Intensificarea atacurilor ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra industriei petroliere a Rusiei pentru a degrada capacitatea Kremlinului de a finanța și susține efortul de război, obligând forțele de ocupație să părăsească teritoriul înainte de intrarea trupelor ucrainene.

Mitul „super-armelor” Kremlinului și șantajul nuclear

Întrebat despre armele capabile să aducă un punct de cotitură pe front – similar impactului inițial al sistemelor HIMARS –, Ben Hodges a evitat să nominalizeze echipamente specifice, dar a indicat clar necesitatea unor „arme de înaltă precizie cu rază de acțiune de mii de kilometri, livrate în cantități mari”, alături de sisteme defensive antiaeriene solide.

Fostul comandant american s-a arătat extrem de sceptic față de retorica Moscovei privind rachetele balistice intercontinentale „Sarmat” sau armele cu laser, punctând că experiența istorică arată că tactica terorizării populației civile nu aduce victoria militară.

În ceea ce privește mutarea unor focoase nucleare în Belarus și reluarea amenințărilor tactice, Hodges le-a catalogat drept o „operațiune psihologică” menită să descurajeze Occidentul: „Rusia nu are niciun avantaj real în utilizarea armei nucleare. Singurul lor beneficiu este amenințarea cu ea”. Totuși, generalul a avertizat că lipsa de unitate a Occidentului și o eventuală slăbire a Ucrainei ar putea reaprinde apetitul expansionist al Moscovei și către alte state europene.