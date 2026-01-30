Lavrov acuză SUA că au finanțat o lovitură de stat în Ucraina și refuză un armistițiu: Kievul e „pionul” Occidentului

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, face declarații controversate în care acuză SUA de implicare directă în pregătirea Ucrainei pentru o lovitură de stat și transformarea acesteia într-un instrument anti-Rusia, într-un interviu acordat presei turce.

Ambasada Rusiei în România a publicat joi, 29 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, fragmente dintr-un interviu al ministrului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, acordat mass-mediei turce.

În cadrul acestuia, Serghei Lavrov susține că, de fapt, conflictul din Ucraina trebuie înțeles ca parte a unei confruntări mai largi între Rusia și Occident.

„Considerăm acest conflict [cu Ucraina] ca fiind o confruntare mai largă între Rusia și Occident? Răspunsul este da. Ucraina este un «pion», un instrument folosit de Occident pentru a construi un cap de pod chiar la granițele Federației Ruse, cu scopul de a crea amenințări directe la adresa securității noastre”, a spus oficialul rus.

El a amintit de declarația de independență a Ucrainei, care prevedea neutralitatea și renunțarea la armele nucleare, subliniind că Rusia a recunoscut Ucraina doar datorită acestui document.

„În Declarația de independență a Ucrainei era proclamată clar o politică de neaderare la blocuri militare, de neutralitate și de renunțare la armele nucleare. Tocmai ținând cont de această orientare, proclamată de conducerea ucraineană după destrămarea Uniunii Sovietice, Federația Rusă, precum și majoritatea celorlalte țări ale lumii, au recunoscut Ucraina”, le-a spus el jurnaliştilor turci.

Totoodată, a lansat acuzaţii grave la adresa Washingtonului, pe care l-a acuzat că a finanţat Ucraina, cu scopul de a o transforma într-un „instrument anti-Rusia”.

„Această [situație din Ucraina] a fost o «bătălie» pregătită dinainte. Ea a fost finanțată, printre alții, și de americani. Recent, după ce a părăsit Departamentul de Stat, fostul secretar de stat adjunct al SUA, Victoria Nuland, «arhitectul» politicii privind Ucraina, a recunoscut că au fost cheltuite 5 miliarde de dolari pentru pregătirea Ucrainei pentru o lovitură de stat și transformarea ei într-o «anti-Rusia»”, a răstălmăcit el declaraţiile oficialului american despre ajutorul pe termen lung pentru Ucraina.

„Regimul lui Zelenski este, în mare măsură, o repetare a istoriei, dar nu ca o farsă, deoarece prea mulți oameni au murit - oameni pe care Zelenski și «stăpânii» săi, patronii occidentali, îi sacrifică”, a mai spus el.

Serghei Lavrov a comentat și solicitările repetate ale Ucrainei pentru armistițiu, pe care Moscova le consideră inacceptabile.

„S-a spus de multe ori, iar președintele Vladimir Putin a reamintit adesea acest lucru, că un armistițiu, pe care Zelenski îl cere din nou, fie și pentru 60 de zile sau chiar pentru o perioadă mai lungă, este inacceptabil pentru noi.

Pentru că toate perioadele anterioare legate de eforturi diplomatice în cadrul operațiunii militare speciale s-au încheiat cu faptul că orice armistițiu era imediat folosit pentru a reînarma Ucraina, pentru a oferi acestui regim o pauză, pentru a prinde din nou pe străzile orașelor ucrainene cât mai mulți oameni, a-i arunca pe linia frontului drept «carne de tun» și, în general, pentru a obține un răgaz pentru Ucraina ca aceasta să-și refacă forțele în vederea continuării războiului împotriva Rusiei”, a acuzat ministru rus de Externe.

Ce şanse are planul de pace?

În ceea ce priveşte garanțiile de securitate, Serghei Lavrov le consideră corecte pe cele discutate la Istanbul în aprilie 2022.

„Garanțiile de securitate, care erau oneste, au fost formulate la Istanbul în aprilie 2022, în urma mai multor runde de negocieri, excelent organizate de prietenii noștri turci. <...> Acolo a fost precizat clar ce înseamnă garanțiile de securitate: absența bazelor militare străine pe teritoriul Ucrainei, niciun exercițiu militar cu participarea străinilor, cu excepția cazului în care astfel de exerciții sunt aprobate de toate țările garante. Totul a fost detaliat și concret. <...> Se pare că totul era gata, dar Johnson a spus «nu»”.

„Nu am văzut documentul pe care Zelenski îl numește constant «planul în 20 de puncte». După cum înțelegem, ucrainenii și europenii l-au «refăcut» substanțial față de planul inițial al SUA și încearcă acum să «vândă» administrației americane propria lor «viziuni» asupra acestei «păci»”, a declarat el în legătură cu negocierile de încheiere a războiului din Ucraina.

Ministrul rus a încheiat interviul cu un comentariu despre politica globală și multipolaritate.

„Nu facem nicio diferență între politica externă a statelor independente, care își apără interesele naționale, și lumea multipolară. Dimpotrivă, o lume multipolară poate exista doar dacă în ea sunt consolidate pozițiile unor astfel de state care se respectă pe sine, cu interese naționale proprii și cu bun-simț la baza acțiunilor lor, state care, apărându-și propriile interese, le respectă și pe cele ale altora.

Cu cât ești mai influent pe scena mondială, cu atât înțelegi mai clar cum să-ți aperi interesele, cu atât trebuie să fii mai atent la țările mici, care pot depinde de acțiunile statelor mari”, a spus el.