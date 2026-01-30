search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lavrov acuză SUA că au finanțat o lovitură de stat în Ucraina și refuză un armistițiu: Kievul e „pionul” Occidentului

0
0
Publicat:

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, face declarații controversate în care acuză SUA de implicare directă în pregătirea Ucrainei pentru o lovitură de stat și transformarea acesteia într-un instrument anti-Rusia, într-un interviu acordat presei turce.

Serghei Lavrov, interviu pentru presa turcă. FOTO: FB/Ambasada Rusiei in România
Serghei Lavrov, interviu pentru presa turcă. FOTO: FB/Ambasada Rusiei in România

Ambasada Rusiei în România a publicat joi, 29 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, fragmente dintr-un interviu al ministrului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, acordat mass-mediei turce.

În cadrul acestuia, Serghei Lavrov susține că, de fapt, conflictul din Ucraina trebuie înțeles ca parte a unei confruntări mai largi între Rusia și Occident.

„Considerăm acest conflict [cu Ucraina] ca fiind o confruntare mai largă între Rusia și Occident? Răspunsul este da. Ucraina este un «pion», un instrument folosit de Occident pentru a construi un cap de pod chiar la granițele Federației Ruse, cu scopul de a crea amenințări directe la adresa securității noastre”, a spus oficialul rus.

El a amintit de declarația de independență a Ucrainei, care prevedea neutralitatea și renunțarea la armele nucleare, subliniind că Rusia a recunoscut Ucraina doar datorită acestui document.

„În Declarația de independență a Ucrainei era proclamată clar o politică de neaderare la blocuri militare, de neutralitate și de renunțare la armele nucleare. Tocmai ținând cont de această orientare, proclamată de conducerea ucraineană după destrămarea Uniunii Sovietice, Federația Rusă, precum și majoritatea celorlalte țări ale lumii, au recunoscut Ucraina”, le-a spus el jurnaliştilor turci.

Totoodată, a lansat acuzaţii grave la adresa Washingtonului, pe care l-a acuzat că a finanţat Ucraina, cu scopul de a o transforma într-un „instrument anti-Rusia”.

„Această [situație din Ucraina] a fost o «bătălie» pregătită dinainte. Ea a fost finanțată, printre alții, și de americani. Recent, după ce a părăsit Departamentul de Stat, fostul secretar de stat adjunct al SUA, Victoria Nuland, «arhitectul» politicii privind Ucraina, a recunoscut că au fost cheltuite 5 miliarde de dolari pentru pregătirea Ucrainei pentru o lovitură de stat și transformarea ei într-o «anti-Rusia»”, a răstălmăcit el declaraţiile oficialului american despre ajutorul pe termen lung pentru Ucraina.

„Regimul lui Zelenski este, în mare măsură, o repetare a istoriei, dar nu ca o farsă, deoarece prea mulți oameni au murit - oameni pe care Zelenski și «stăpânii» săi, patronii occidentali, îi sacrifică”, a mai spus el.

Serghei Lavrov a comentat și solicitările repetate ale Ucrainei pentru armistițiu, pe care Moscova le consideră inacceptabile.

„S-a spus de multe ori, iar președintele Vladimir Putin a reamintit adesea acest lucru, că un armistițiu, pe care Zelenski îl cere din nou, fie și pentru 60 de zile sau chiar pentru o perioadă mai lungă, este inacceptabil pentru noi.

Pentru că toate perioadele anterioare legate de eforturi diplomatice în cadrul operațiunii militare speciale s-au încheiat cu faptul că orice armistițiu era imediat folosit pentru a reînarma Ucraina, pentru a oferi acestui regim o pauză, pentru a prinde din nou pe străzile orașelor ucrainene cât mai mulți oameni, a-i arunca pe linia frontului drept «carne de tun» și, în general, pentru a obține un răgaz pentru Ucraina ca aceasta să-și refacă forțele în vederea continuării războiului împotriva Rusiei”, a acuzat ministru rus de Externe.

Ce şanse are planul de pace?

În ceea ce priveşte garanțiile de securitate, Serghei Lavrov le consideră corecte pe cele discutate la Istanbul în aprilie 2022.

„Garanțiile de securitate, care erau oneste, au fost formulate la Istanbul în aprilie 2022, în urma mai multor runde de negocieri, excelent organizate de prietenii noștri turci. <...> Acolo a fost precizat clar ce înseamnă garanțiile de securitate: absența bazelor militare străine pe teritoriul Ucrainei, niciun exercițiu militar cu participarea străinilor, cu excepția cazului în care astfel de exerciții sunt aprobate de toate țările garante. Totul a fost detaliat și concret. <...> Se pare că totul era gata, dar Johnson a spus «nu»”.

„Nu am văzut documentul pe care Zelenski îl numește constant «planul în 20 de puncte». După cum înțelegem, ucrainenii și europenii l-au «refăcut» substanțial față de planul inițial al SUA și încearcă acum să «vândă» administrației americane propria lor «viziuni» asupra acestei «păci»”, a declarat el în legătură cu negocierile de încheiere a războiului din Ucraina.

Ministrul rus a încheiat interviul cu un comentariu despre politica globală și multipolaritate.

„Nu facem nicio diferență între politica externă a statelor independente, care își apără interesele naționale, și lumea multipolară. Dimpotrivă, o lume multipolară poate exista doar dacă în ea sunt consolidate pozițiile unor astfel de state care se respectă pe sine, cu interese naționale proprii și cu bun-simț la baza acțiunilor lor, state care, apărându-și propriile interese, le respectă și pe cele ale altora.

Cu cât ești mai influent pe scena mondială, cu atât înțelegi mai clar cum să-ți aperi interesele, cu atât trebuie să fii mai atent la țările mici, care pot depinde de acțiunile statelor mari”, a spus el.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
digi24.ro
image
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
stirileprotv.ro
image
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
gandul.ro
image
Românii vulnerabili vor putea primi 1.200 de lei pe an pentru energie și gaze, iar furnizorilor li s-au promis 6 mld. lei la buget. Proiectul schemei care va înlocui plafonarea – SURSE
mediafax.ro
image
Vremea extremă lovește iar România: mercurul din termometre coboară până la -20 de grade. Meteorolog: ”Inclusiv în Capitală așteptăm ger”
fanatik.ro
image
Toate numele grele vehiculate de avocata Adriana Georgescu: de la Nicușor Dan până la Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” | Interceptări
libertatea.ro
image
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
digi24.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Roşiile româneşti le vor face concurenţă cireşelor. Producătorii anunţă 100 de lei pe kilogram
observatornews.ro
image
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni 😢
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Rovinieta 2026 în Europa – cât de mult s-a scumpit taxa de drum în Austria, Ungaria, Bulgaria, Cehia și nu numai. Cât plătești să ieși din țară
playtech.ro
image
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 41 de ani, marea campioană a suferit un accident grav și a venit anunțul
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Buzău a fost împușcat la vânătoare. Cum s-a petrecut tragedia
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul. Preşedintele nu se poate opune fenomenul care riscă să paralizeze România
romaniatv.net
image
Persoanele fizice vor fi obligate să emită e-Factura. Ce venituri trebuie declarate, conform deciziei Guvernului
mediaflux.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Animalele din România infectate cu rabie. Virusul este mortal dacă nu te vaccinezi la timp
actualitate.net
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
click.ro
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară

OK! Magazine

image
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă

Click! Pentru femei

image
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea