Lavrov spune că Marea Britanie ar trebui să renunțe la cuvântul „Mare” din denumirea sa: „Se numește singură așa”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sugerat marți că Regatul Unit ar trebui denumit „Britania”, argumentând că este singura țară care își atribuie în mod explicit calificativul de „mare” în propria denumire oficială.

„Fără a supăra pe nimeni, cred că Marea Britanie ar trebui numită pur și simplu Britania, pentru că este singurul exemplu de țară care se autointitulează «mare». Se numește singură așa”, a declarat Lavrov în cadrul unei conferințe de presă, potrivit AP.

Șeful diplomației ruse a făcut referire și la un precedent istoric, amintind de Libia.

„Un alt exemplu a fost Jamahiriya Libiană, dar aceasta nu mai există. Fără supărare”, a adăugat el.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor dintre Moscova și Londra, generate de conflictul din Ucraina și de criticile repetate ale autorităților britanice față de politica rusă, notează agenția citată.