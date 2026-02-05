„La naiba cu ei”. Propagandistul Kremlinului, noi amenințări la adresa lui Musk, după ce SpaceX a dezactivat terminalele ruse

Propagandistul rus Vladimir Soloviov, prezentator la televiziunea de stat, a lansat noi amenințări grave la adresa miliardarului Elon Musk, după ce rețeaua de sateliți Starlink a companiei SpaceX, utilizată de forțele ruse pe teritoriul Ucrainei, a încetat să mai funcționeze.

În emisiunea matinală „Full Contact” difuzată pe 5 februarie, Soloviov a afirmat că, din perspectiva Moscovei, infrastructura Starlink poate fi considerată „țintă legitimă” în contextul conflictului din Ucraina. El a vorbit despre posibilitatea unor lovituri asupra fabricilor Starlink din SUA și despre un conflict direct cu companiile controlate de Musk.

Prezentatorul a criticat restricțiile impuse de SpaceX asupra terminalelor Starlink folosite de forțele ruse și a făcut aluzii la utilizarea armelor nucleare în spațiu pentru a distruge sateliții, afirmând că o astfel de acțiune ar avea efecte nediscriminatorii.

„Ei bine, ce se va întâmpla dacă vom ataca acum fabricile care produc Starlink? Și dacă vom ataca pe orbita spațială. Nu este selectiv. Prin urmare, desigur, și sateliții noștri vor arde. Și la naiba cu ei”, a declarat Soloviov, potrivit focus.

El a pus, de asemenea, sub semnul întrebării rolul lui Elon Musk și al altor miliardari occidentali în sprijinul Ucrainei, menționând compania Palantir Technologies, care oferă Ucrainei soluții de analiză a informațiilor.

„America vrea să apere asta? Dacă America apără Starlink, înseamnă că America este în război cu noi pe teritoriul Ucrainei. Întrebarea este simplă. În ce calitate luptă Elon Musk împotriva Rusiei? Sub umbrela americană? Sau în nume personal? Dacă în nume personal, atunci putem lupta împotriva lui Elon Musk și a tuturor structurilor sale. La fel, structura Palantir”, a spus Soloviov.

Terminale de comunicații prin satelit Starlink utilizate pe linia frontului din Ucraina au fost parțial dezactivate, afectând atât forțele ucrainene, cât și pe cele ruse, potrivit unor surse militare și relatărilor din rețelele sociale.

Rețeaua Starlink a devenit un element esențial în sprijinul Ucrainei, furnizând comunicații prin satelit pentru forțele militare și pentru infrastructura civilă.

În ultimele luni, SpaceX a blocat accesul la terminalele Starlink utilizate neautorizat de forțele ruse, ceea ce a generat tensiuni și comentarii critice din partea propagandiștilor pro-Kremlin.

Declarațiile lui Soloviov nu reprezintă, însă, o politică oficială a Kremlinului, dar ele amplifică tensiunile geopolitice și aduc în discuție riscurile potențiale ale unui conflict în spațiul cosmic. Orice atac asupra sateliților Starlink ar putea afecta grav infrastructura globală de comunicații, inclusiv sateliți civili și comerciali.

Propagandistul rus i-a vizat și pe alți miliardari americani implicați în sprijinirea Ucrainei, inclusiv pe Peter Thiel, fondatorul Palantir Technologies. Compania furnizează Kievului soluții de analiză a datelor și inteligență artificială pentru procesarea rapidă a informațiilor de pe câmpul de luptă și identificarea țintelor rusești.

Amenințările din 5 februarie reprezintă o escaladare față de declarațiile făcute de Soloviov cu doar câteva zile înainte, pe 2 februarie, când acesta sugera detonarea unei arme nucleare în spațiu pentru a distruge sateliții Starlink.