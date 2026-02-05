search
Joi, 5 Februarie 2026
Armata rusă, deconectată de la Starlink pe front, dar și terminalele ucrainene au fost afectate

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Terminale de comunicații prin satelit Starlink utilizate pe linia frontului din Ucraina au fost parțial dezactivate, afectând atât forțele ucrainene, cât și pe cele ruse, potrivit unor surse militare și relatărilor din rețelele sociale.

Sistemul Starlink pe fronul din Ucraina/FOTO:X
Sistemul Starlink pe fronul din Ucraina/FOTO:X

Un militar ucrainean cunoscut sub indicativul „Alex” a declarat că restricțiile asupra sistemului Starlink „încep să fie implementate treptat” și a reiterat apelul Ministerului Apărării către unități de a-și verifica și înregistra terminalele. Potrivit acestuia, rețeaua continuă să funcționeze în ansamblu, însă unii utilizatori se confruntă cu întreruperi.

Surse ale publicației ZN.UA din cadrul Forțelor de Apărare au confirmat că terminalele pentru care au fost trimise date în vederea verificării sunt cele mai afectate de aceste întreruperi.

În paralel, bloggeri militari ruși au raportat pe scară largă probleme similare. „Are loc o dezactivare masivă a terminalelor Starlink, de ambele părți ale frontului”, a scris autorul canalului Telegram „Zapiski Veterana”.

Dronele cu Starlink, o nouă provocare pe câmpul de luptă

În ultimele luni, armata rusă a intensificat utilizarea dronelor echipate cu terminale Starlink – o tehnologie care permite controlul aparatelor de zbor pe distanțe mari, ocolind sistemele de război electronic și facilitând lovituri în adâncimea teritoriului ucrainean.

Serviciile de informații militare ale Ucrainei avertizaseră încă din vara anului 2025 asupra acestui fenomen, după ce resturi de drone Shahed dotate cu terminale de comunicații prin satelit au fost identificate pe teritoriul ucrainean.

Ucraina utilizează, la rândul său, Starlink pe anumite platforme aeriene și maritime, însă cu limitări stricte. Serviciul nu funcționează pe teritoriul Rusiei, ceea ce împiedică folosirea deplină a acestei tehnologii în spatele liniilor inamice. Deasupra Ucrainei, însă, aceste restricții nu se aplică, creând o asimetrie exploatată de Moscova.

Cum a ajuns Starlink pe dronele rusești

Experți și anchetatori OSINT susțin că Rusia a obținut terminale Starlink prin intermediul unor rețele de achiziție din state terțe, precum Emiratele Arabe Unite sau Kârgâzstan. Terminalele ar fi fost cumpărate de persoane private, activate în afara Rusiei și apoi introduse în țară.

Deși au existat dovezi și avertismente repetate, fondatorul SpaceX, Elon Musk, a negat în mod constant orice vânzare directă sau indirectă către Rusia. Până recent, nu a existat o reacție sistemică pentru a împiedica utilizarea acestor terminale de către forțele ruse.

De ce sunt greu de oprit dronele cu Starlink

Dronele controlate prin Starlink sunt mai dificil de detectat și neutralizat. Comunicarea prin satelit nu este ușor de interceptat, iar aparatele pot zbura la altitudini joase, evitând radarele și apărarea antiaeriană.

Citește și: UE lansează propria alternativă la Starlink. Sistemul este destinat, deocamdată, guvernelor și armatelor europene

Potrivit armatei ucrainene, metodele clasice de război electronic s-au dovedit ineficiente, deoarece suprimarea semnalului Starlink necesită o putere foarte mare, în imediata apropiere a terminalului. În schimb, Rusia ar fi încercat să perturbe funcționarea modulelor GPS, esențiale pentru conectarea la sateliți.

Măsuri de urgență și efecte secundare

Ca răspuns, autoritățile ucrainene, în cooperare cu SpaceX, au introdus restricții temporare pentru toate terminalele Starlink din Ucraina. Conform informațiilor apărute în presă, un terminal care se deplasează cu peste 90 km/h timp de mai mult de două minute este automat blocat.

Măsura a îngreunat utilizarea dronelor rusești, însă a afectat și unele platforme ucrainene, în special dronele rapide. În schimb, dronele navale și sistemele terestre fără pilot, care se deplasează lent, nu au fost semnificativ influențate.

Urmează verificarea terminalelor

Autoritățile de la Kiev afirmă că aceste restricții sunt temporare și urmăresc să câștige timp pentru implementarea unui sistem de verificare a terminalelor. Scopul este identificarea clară a dispozitivelor aparținând Forțelor de Apărare ale Ucrainei și dezactivarea celor utilizate de Rusia.

Militarii vor putea înregistra terminalele prin sistemul militar Delta, iar civilii și companiile prin centrele administrative și aplicația guvernamentală Diia. Nu a fost anunțat un termen-limită oficial.

O cursă tehnologică în plină desfășurare

Analiștii militari avertizează însă că problema nu se rezumă la Starlink. Rusia dezvoltă deja soluții alternative, precum rețelele MESH, care permit retransmiterea semnalului între drone.

„Tipul de conexiune devine secundar dacă adversarul construiește un sistem ieftin și masiv de drone cu rază lungă”, a scris un militar ucrainean pe rețelele sociale.

În acest context, experții subliniază necesitatea adaptării rapide: consolidarea apărării antiaeriene de mică rază, extinderea rețelelor de observare vizuală și pregătirea pentru următorul salt tehnologic al războiului cu drone.

