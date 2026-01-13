Propaganda Kremlinului s-a distanțat de evenimentele din Venezuela și și-a mutat atenția către „străinătatea apropiată”, declarând direct necesitatea desfășurării de trupe în Armenia.

Relațiile dintre Rusia și Armenia s-au deteriorat și mai mult în urma declarațiilor dure ale prezentatorului de televiziune și propagandist rus Vladimir Soloviov.

Ministerul armean de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus Serghei Kopirkin și i-a înmânat o notă de protest față de remarcile sale difuzate pe un post de televiziune de stat rus. Soloviov a speculat recent public despre posibilitatea unei intervenții forțate a Moscovei în afacerile interne ale Armeniei, scrie Dialog.

El a susținut că Rusia ar putea „ignora dreptul internațional” și să lanseze o operațiune militară similară cu „SVO” din Ucraina, dacă ar considera necesar să își mențină „zona de influență”. Propagandistul a afirmat fără menajamente că pierderea Armeniei ar fi o „problemă masivă” pentru Moscova.

Potrivit lui Soloviov, Armenia, ca țară vecină, are o valoare mult mai mare pentru Federația Rusă decât, să zicem, Siria și Venezuela, care sunt prea îndepărtate din punct de vedere geografic.

Erevanul a numit astfel de declarații inacceptabile. Ministerul armean de Externe a subliniat că declarațiile făcute la televiziunea de stat rusă sunt incompatibile cu relațiile de alianță și prietenie dintre țări.

Diplomații au remarcat că o astfel de retorică subminează încrederea și sporește tensiunile. Situația a fost comentată dur, și uneori chiar mai radical, și în parlamentul armean. De exemplu, vicepreședintele Camerei Reprezentanților, Ruben Rubenian, l-a insultat public pe Soloviov, declarând că vorbele sale sunt irelevante pentru viitorul țării. El a afirmat că Armenia își continuă drumul spre pace și dezvoltare, în ciuda retoricii agresive a Moscovei.

„Câinele latră, dar caravana merge mai departe. Câinele, în acest caz, este prietenul apropiat și compatriotul omului de afaceri rus Samvel Karapetian, Soloviov, iar caravana este țara noastră iubită, care se îndreaptă spre o pace și o dezvoltare ireversibile”, a scris Rubenian pe Facebook.

Formal, Rusia și Armenia rămân aliate în cadrul CSTO și al altor structuri de integrare. Cu toate acestea, în urma războiului din Karabah și a lipsei unui sprijin real din partea Moscovei, Erevanul dezvoltă din ce în ce mai mult contacte cu Statele Unite și Europa. Este important de menționat că aceasta nu este prima dată când Moscova amenință Erevanul cu forța.

Presa occidentală a relatat recent că Kremlinul lansează o campanie de informare și încearcă să prezinte Armenia drept următoarea țintă a expansiunii sale militare.