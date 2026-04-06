Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Kremlinul îi forțează pe ruși să utilizeze aplicația MAX, operată de fiul unui consilier apropiat al lui Putin. Reacția populației

Autoritățile ruse încearcă să impulsioneze utilizarea aplicației de mesagerie MAX, un serviciu susținut de stat și prezentat drept alternativă „națională” la platformele occidentale. În ciuda campaniei oficiale a Kremlinului, numeroși utilizatori intervievați de Reuters spun că privesc cu neîncredere noul instrument digital și evită să îl instaleze.

Mausoleul lui Lenin din Piaţa Roşie din Moscova FOTO © Rosie Hayes / Pixabay
Mausoleul lui Lenin din Piaţa Roşie din Moscova FOTO © Rosie Hayes / Pixabay

Promovarea MAX are loc în contextul în care Rusia a restricționat în repetate rânduri accesul la internetul mobil, a perturbat aplicații populare precum Telegram și WhatsApp și a extins prerogativele statului în materie de control al comunicațiilor, potrivit aceleiași agenții, citate de News.ro.

Noul serviciu este operat de compania VK, condusă de fiul unui consilier apropiat al președintelui Vladimir Putin.

Unii utilizatori consideră excesivp presiunea de a adopta aplicația. O muziciană din Moscova spune că a instalat MAX doar pentru a putea comunica cu elevii săi, dar recunoaște că încearcă să o folosească „cât mai puțin posibil”.

Alți cetățeni ruși intervievați descriu dificultăți în a jongla între aplicații blocate, VPN-uri și întreruperi ale internetului.

Sunt și câțiva utilizatori care afirmă că au renunțat aproape complet la platformele occidentale, majoritatea celor intervievați rămân sceptici. Unii dintre ei invocă lipsa de încredere în securitatea datelor, iar activiștii opoziției susțin că serviciile de informații ar avea acces direct la conținutul transmis prin MAX.

„Le cer intenţionat celor apropiaţi să nu o descarce, pentru că Telegram îmi este mai apropiată”, a spus Olga Kravets.

Aplicația de mesagerie Max, alternativă „suverană” la WhatsApp și Telegram. FOTO: @DetectorMediaEn
Aplicația de mesagerie Max, alternativă „suverană” la WhatsApp și Telegram. FOTO: @DetectorMediaEn

Compania VK a anunțat recent că aplicația a depășit 100 de milioane de utilizatori la nivel global, dar criticii consideră că o parte dintre instalări sunt motivate de constrângeri administrative. Unii cetățeni afirmă că au fost nevoiți să descarce aplicația pentru a primi coduri de verificare de la portalul de servicii publice Gosuslugi, care gestionează documente precum paşapoarte, permise de conducere sau admiterea la universitate,

„Am păstrat-o pe telefon doar în cazul în care toate celelalte servicii vor fi închise. Dar nu intenţionez să o folosesc”, a spus Anna, care a refuzat să îşi dezvăluie numele complet.

Specialiștii în telecomunicații atrag atenția că impunerea unei aplicații înainte ca aceasta să fie complet funcțională riscă să genereze rezistență în rândul populației.

„Instalarea unui serviciu ar trebui să fie o alegere personală”, atrage atențoa un analist citat de Reuters.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile
mediafax.ro
image
De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: „Mama ne spăla cu apa de la ploaie!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
De ce se numește Săptămâna Patimilor. Ce s-a întâmplat în fiecare zi până la Înviere
playtech.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Anunț devastator despre starea lui Mircea Lucescu. Fiu lui, Răzvan Lucescu, a venit urgent în țară
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
