Kremlinul îi forțează pe ruși să utilizeze aplicația MAX, operată de fiul unui consilier apropiat al lui Putin. Reacția populației

Autoritățile ruse încearcă să impulsioneze utilizarea aplicației de mesagerie MAX, un serviciu susținut de stat și prezentat drept alternativă „națională” la platformele occidentale. În ciuda campaniei oficiale a Kremlinului, numeroși utilizatori intervievați de Reuters spun că privesc cu neîncredere noul instrument digital și evită să îl instaleze.

Promovarea MAX are loc în contextul în care Rusia a restricționat în repetate rânduri accesul la internetul mobil, a perturbat aplicații populare precum Telegram și WhatsApp și a extins prerogativele statului în materie de control al comunicațiilor, potrivit aceleiași agenții, citate de News.ro.

Noul serviciu este operat de compania VK, condusă de fiul unui consilier apropiat al președintelui Vladimir Putin.

Unii utilizatori consideră excesivp presiunea de a adopta aplicația. O muziciană din Moscova spune că a instalat MAX doar pentru a putea comunica cu elevii săi, dar recunoaște că încearcă să o folosească „cât mai puțin posibil”.

Alți cetățeni ruși intervievați descriu dificultăți în a jongla între aplicații blocate, VPN-uri și întreruperi ale internetului.

Sunt și câțiva utilizatori care afirmă că au renunțat aproape complet la platformele occidentale, majoritatea celor intervievați rămân sceptici. Unii dintre ei invocă lipsa de încredere în securitatea datelor, iar activiștii opoziției susțin că serviciile de informații ar avea acces direct la conținutul transmis prin MAX.

„Le cer intenţionat celor apropiaţi să nu o descarce, pentru că Telegram îmi este mai apropiată”, a spus Olga Kravets.





Compania VK a anunțat recent că aplicația a depășit 100 de milioane de utilizatori la nivel global, dar criticii consideră că o parte dintre instalări sunt motivate de constrângeri administrative. Unii cetățeni afirmă că au fost nevoiți să descarce aplicația pentru a primi coduri de verificare de la portalul de servicii publice Gosuslugi, care gestionează documente precum paşapoarte, permise de conducere sau admiterea la universitate,

„Am păstrat-o pe telefon doar în cazul în care toate celelalte servicii vor fi închise. Dar nu intenţionez să o folosesc”, a spus Anna, care a refuzat să îşi dezvăluie numele complet.

Specialiștii în telecomunicații atrag atenția că impunerea unei aplicații înainte ca aceasta să fie complet funcțională riscă să genereze rezistență în rândul populației.

„Instalarea unui serviciu ar trebui să fie o alegere personală”, atrage atențoa un analist citat de Reuters.