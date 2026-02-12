Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, susține compania deținută de Meta

Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, într-un demers menit să împingă utilizatorii către propria aplicație de comunicare susținută de stat, Max, a declarat un purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta.

Compania nu a oferit detalii suplimentare despre în ce măsură tentativa a avut succes sau ce măsuri concrete au fost luate pentru a bloca aplicația.

Într-o declarație pentru The Guardian, purtătorul de cuvânt al WhatsApp a afirmat: „A încerca să izoleze peste 100 de milioane de utilizatori de comunicarea privată și securizată este un pas înapoi și nu poate duce decât la mai puțină siguranță pentru oamenii din Rusia. Continuăm să facem tot ce putem pentru a menține utilizatorii conectați.”

Mișcarea se înscrie în obiectivul Kremlinului de a crea un „internet suveran” – un spațiu online rupt de tehnologia occidentală și de influența externă, mai ușor de controlat de către stat.

Cel mai recent conflict dintre Rusia și WhatsApp vine pe fondul unei campanii mai ample de restricționare a rețelelor sociale, care a vizat recent și Telegram, o altă aplicație populară de mesagerie folosită zilnic de peste 60 de milioane de ruși. Măsura a stârnit critici din partea militarilor ruși aflați pe front, precum și a bloggerilor pro-război și a unor figuri ale opoziției aflate în exil.

După ce utilizatorii au semnalat marți încetinirea traficului și întârzieri la descărcarea videoclipurilor și imaginilor, fondatorul Telegram, miliardarul de origine rusă Pavel Durov – stabilit în Dubai – a criticat autoritățile ruse. „Restrângerea libertății cetățenilor nu este niciodată răspunsul corect”, a spus el, adăugând: „Telegram susține libertatea de exprimare și dreptul la viață privată, indiferent de presiuni.”

Aplicația Max, susținută de statul rus, este în mare parte inspirată de „super-aplicația” chineză WeChat și are aproximativ 55 de milioane de utilizatori în Rusia. În august anul trecut, autoritățile au dispus ca Max să fie preinstalată pe telefoanele noi, criticii susținând că aplicația ar putea fi folosită pentru supravegherea utilizatorilor — acuzații respinse în presa de stat drept false.

Deținută de Meta, WhatsApp are, potrivit informațiilor, cel puțin 100 de milioane de utilizatori în Rusia, ceea ce o face cea mai utilizată aplicație de mesagerie din țară, potrivit Financial Times. Publicația a relatat anterior că autoritățile ruse au eliminat aplicația dintr-un director online administrat de Roskomnadzor, agenția rusă de monitorizare a mass-media.

Aceeași publicație a precizat că și Facebook și Instagram – ambele deținute de Meta – au fost eliminate din respectivul director.

În decembrie anul trecut, autoritățile ruse au blocat accesul la Snapchat și au impus restricții asupra FaceTime, serviciul de apeluri video al Apple.

Întrebat dacă WhatsApp ar putea reveni în Rusia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă Tass, într-un material video publicat miercuri: „Este, din nou, o chestiune de respectare a legislației. Dacă Meta îndeplinește aceste condiții și intră în dialog cu autoritățile ruse, atunci există posibilitatea de a ajunge la un acord.”

Peskov a adăugat: „Dacă [Meta] adoptă o poziție intransigentă și, aș spune, se arată nepregătită să se alinieze legislației ruse, atunci nu există nicio șansă.”