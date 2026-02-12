search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, susține compania deținută de Meta

0
0
Publicat:

Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, într-un demers menit să împingă utilizatorii către propria aplicație de comunicare susținută de stat, Max, a declarat un purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta.

Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp FOTO Shutterstock
Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp FOTO Shutterstock

Compania nu a oferit detalii suplimentare despre în ce măsură tentativa a avut succes sau ce măsuri concrete au fost luate pentru a bloca aplicația.

Într-o declarație pentru The Guardian, purtătorul de cuvânt al WhatsApp a afirmat: „A încerca să izoleze peste 100 de milioane de utilizatori de comunicarea privată și securizată este un pas înapoi și nu poate duce decât la mai puțină siguranță pentru oamenii din Rusia. Continuăm să facem tot ce putem pentru a menține utilizatorii conectați.”

Mișcarea se înscrie în obiectivul Kremlinului de a crea un „internet suveran” – un spațiu online rupt de tehnologia occidentală și de influența externă, mai ușor de controlat de către stat.

Cel mai recent conflict dintre Rusia și WhatsApp vine pe fondul unei campanii mai ample de restricționare a rețelelor sociale, care a vizat recent și Telegram, o altă aplicație populară de mesagerie folosită zilnic de peste 60 de milioane de ruși. Măsura a stârnit critici din partea militarilor ruși aflați pe front, precum și a bloggerilor pro-război și a unor figuri ale opoziției aflate în exil.

După ce utilizatorii au semnalat marți încetinirea traficului și întârzieri la descărcarea videoclipurilor și imaginilor, fondatorul Telegram, miliardarul de origine rusă Pavel Durov – stabilit în Dubai – a criticat autoritățile ruse. „Restrângerea libertății cetățenilor nu este niciodată răspunsul corect”, a spus el, adăugând: „Telegram susține libertatea de exprimare și dreptul la viață privată, indiferent de presiuni.”

Aplicația Max, susținută de statul rus, este în mare parte inspirată de „super-aplicația” chineză WeChat și are aproximativ 55 de milioane de utilizatori în Rusia. În august anul trecut, autoritățile au dispus ca Max să fie preinstalată pe telefoanele noi, criticii susținând că aplicația ar putea fi folosită pentru supravegherea utilizatorilor — acuzații respinse în presa de stat drept false.

Deținută de Meta, WhatsApp are, potrivit informațiilor, cel puțin 100 de milioane de utilizatori în Rusia, ceea ce o face cea mai utilizată aplicație de mesagerie din țară, potrivit Financial Times. Publicația a relatat anterior că autoritățile ruse au eliminat aplicația dintr-un director online administrat de Roskomnadzor, agenția rusă de monitorizare a mass-media.

Aceeași publicație a precizat că și Facebook și Instagram – ambele deținute de Meta – au fost eliminate din respectivul director.

În decembrie anul trecut, autoritățile ruse au blocat accesul la Snapchat și au impus restricții asupra FaceTime, serviciul de apeluri video al Apple.

Întrebat dacă WhatsApp ar putea reveni în Rusia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă Tass, într-un material video publicat miercuri: „Este, din nou, o chestiune de respectare a legislației. Dacă Meta îndeplinește aceste condiții și intră în dialog cu autoritățile ruse, atunci există posibilitatea de a ajunge la un acord.”

Peskov a adăugat: „Dacă [Meta] adoptă o poziție intransigentă și, aș spune, se arată nepregătită să se alinieze legislației ruse, atunci nu există nicio șansă.”

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
digi24.ro
image
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
stirileprotv.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire în România. Pe ce dată vine „furia albă”, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
mediafax.ro
image
Familiile din blocul care a explodat în Rahova nu și-au recuperat bunurile nici până acum. Viețile lor, schimbate dramatic după tragedie: „Unde să ne mai ducem?”
fanatik.ro
image
Șoferii de TIR sunt îndemnați să mănânce 30 de plante pe săptămână: „Stau în cabine cu orele, în fiecare zi”
libertatea.ro
image
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
digi24.ro
image
„Stingeți becul, să nu mă vadă copiii cu creierul împrăștiat pe gheață!” » Saltul mortal al lui Ilia Malinin, nemaivăzut de decenii, împarte lumea patinajului: „Nu e element, e circ pe gheață”
gsp.ro
image
Surpriză! Cui îi vinde Gică Hagi acțiunile de la Farul și cum vor fi împărțite
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
Cum își protejează averile cele mai bogate familii din lume și care sunt țările considerate sigure
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Chemarea ambulanței la accident în 2026: când e obligatoriu și cum te protejezi legal
playtech.ro
image
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Victor Pițurcă a răbufnit: "Domnul Nimeni nu știe ce vorbește!"
digisport.ro
image
SURSE Numiri iminente la SRI și SIE - Nicușor Dan ia în considerare trei nume
stiripesurse.ro
image
Pacienții vor putea cere gratuit a doua opinie medicală. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
O zi liberă în plus pe lună pentru femeile din România. DOCUMENT
romaniatv.net
image
Zelenski exclude alegeri în Ucraina! Condiția pusă după presiunile lui Trump
mediaflux.ro
image
„Stingeți becul, să nu mă vadă copiii cu creierul împrăștiat pe gheață!” » Saltul mortal al lui Ilia Malinin, nemaivăzut de decenii, împarte lumea patinajului: „Nu e element, e circ pe gheață”
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Ipostaze inedite cu Prințul William în deșert. O fermecătoare femeie din Țările Arabe îi ține companie

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer