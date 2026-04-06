Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Scenariu de criză: Rusia ar putea lovi rețelele de apă. Care sunt orașele cele mai vulnerabile

Război în Ucraina
Un nou avertisment ridică semne de întrebare serioase asupra rezilienței infrastructurii critice din Ucraina. În cazul unor atacuri țintite asupra sistemelor de alimentare cu apă, unele orașe ar putea rămâne fără apă nu zile, ci luni întregi — iar distribuția „la program” ar deveni, paradoxal, varianta optimistă.

Orașul Odesa este vulnerabil/FOTO:Arhiva

Într-un interviu acordat publicației Telegraf, antreprenorul și vicepreședintele Asociației Ucrainene a Apei, Artem Sira, explică faptul că principala amenințare nu vine din partea dronelor, ci a rachetelor. Motivul este simplu: infrastructura de apă este, în mare parte, subterană, ceea ce o face greu de atins de aparatele fără pilot, dar vulnerabilă în fața munițiilor capabile să penetreze în adâncime.

Dacă astfel de lovituri vor viza direct instalațiile subterane, consecințele pot deveni critice. Totuși, nu toate orașele sunt expuse în mod egal. Diferența o face numărul de „puncte de intrare” în sistem.

Capitala Kiev, de exemplu, beneficiază de o rețea ramificată, cu multiple surse și conexiuni. Într-un asemenea caz, chiar și în scenariul unui atac, locuitorii s-ar putea confrunta cel mult cu restricții temporare — apă furnizată pe ore, nu o oprire totală.

Situația se schimbă radical în cazul orașelor cu infrastructură mai fragilă. Odesa este dat ca exemplu: un singur punct major de alimentare poate deveni o vulnerabilitate strategică. O lovitură directă acolo ar putea paraliza sistemul pentru luni întregi.

Când „apa la program” devine o veste bună

Deși ideea unor restricții de consum poate părea severă, expertul subliniază că acesta nu este cel mai negru scenariu. Mult mai grav ar fi cazul în care un oraș mare rămâne complet fără apă, fie și pentru câteva zile.

„Dacă nu mai ai apă nici măcar pentru nevoile de bază, oamenii pleacă. Nu există alternativă”, avertizează Shyra.

Problema nu ține doar de distrugere, ci și de refacere. Infrastructura de apă — în special stațiile mari de pompare — necesită echipamente complexe și piese greu de înlocuit. În cazul unor avarii majore, reparațiile s-ar putea întinde pe săptămâni sau chiar luni.

În acest context, marile orașe devin ținte probabile, iar Odesa apare din nou pe lista zonelor cu risc ridicat.

Avertismentele nu sunt noi. Pe 25 martie, președintele Volodimir Zelenski semnala deja riscul unor atacuri asupra infrastructurii de apă. La rândul său, Dmitro Novîțki, președintele asociației „Ukrvodokanalekologia”, a explicat că rezistența sistemului depinde de capacitatea de intervenție rapidă și de resursele disponibile.

Într-un război în care țintele nu mai sunt doar militare, ci și vitale pentru populație, apa devine — la propriu — o linie de front.

