Video Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa ceva”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat, duminică, 5 aprilie, o vizită surprinzătoare la Damasc, Siria, unde a fost întâmpinat cu o orchestră militară, steaguri ucrainene și o atmosferă neobișnuit de călduroasă între liderii celor două state. Imaginile publicate au stârnit uimire în rândul experților, care au subliniat că Rusia „cu siguranță nu a mai văzut așa ceva”.

Materialele video arată fanfara militară, steagurile Ucrainei de-a lungul drumurilor și un schimb de îmbrățișări și strângeri de mână între Zelenski și președintele sirian Ahmed al-Sharaa.

„Nu-mi amintesc să fi văzut un video prezidențial similar după vreo vizită de stat anterioară. Rusia cu siguranță nu a mai primit așa ceva”, a comentat politologul Charles Lister, referindu-se la imaginile cu Zelenski la Damasc.

Ahmed al-Sharaa a postat, la rândul său, imagini cu întrevederea pe rețelele sociale, menționând că discuțiile au vizat „extinderea cooperării economice și schimbul de experiență între Siria și Ucraina”.

În cadrul vizitei, au avut loc atât întâlniri bilaterale, cât și discuții trilaterale cu participarea Turciei. Zelenski a descris întâlnirea ca fiind un pas important pentru consolidarea relațiilor și a securității regionale.

„Construim noi relații, deschidem noi oportunități și extindem cooperarea pentru securitate. Am abordat totul: probleme de apărare și securitate, situația din regiune cauzată de evoluțiile din jurul Iranului, dezvoltarea proiectelor energetice și de infrastructură, precum și securitatea alimentară”, a scris Zelenski într-o postare pe Facebook.

Președintele ucrainean a adăugat că discuțiile au inclus modul de gestionare a consecințelor războiului și procesul de negocieri legat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și poporului său.

Zelenski a mulțumit poporului sirian pentru primirea călduroasă și a subliniat sprijinul continuu al Ucrainei pentru stabilitatea și dezvoltarea Siriei.

„Ucraina a fost printre primele țări care au sprijinit o nouă Syrie după căderea regimului Assad. Suntem gata să continuăm să sprijinim stabilitatea și dezvoltarea. Vom colabora și mai strâns pentru ca popoarele și țările noastre să devină mai puternice, iar economiile noastre să crească”, a mai scris Zelenski.

Vizita vine într-un context regional tensionat, în care Ucraina caută să își întărească relațiile internaționale și să găsească sprijin în Orientul Mijlociu, în special în domeniile energetic, infrastructură și securitate.