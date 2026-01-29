Kremlinul, despre semnarea unui nou tratat nuclear cu SUA: „Elaborarea va fi lungă şi dificilă. Sunt mulţi factori implicaţi”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a avertizat joi, 29 ianuarie, pe Donald Trump că semnarea unui nou tratat de dezarmare nucleară, după expirarea tratatului START III pe 4 februarie, va fi un proces „lung şi dificil”.

„Elaborarea unui tratat nou va fi lungă şi dificilă. Sunt mulţi factori implicaţi”, a declarat la conferinţa sa de presă zilnică purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin, scrie Agerpres.

Declarația Kremlinului vine după ce fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a subliniat luni că, înaintea încheierii unui astfel de tratat, „este necesară o normalizare elementară a relaţiilor ruso-americane”.

„Trebuie să ne asigurăm că Washingtonul este dispus în mod real, nu doar prin declaraţii, ci şi în practică, să respecte interesele noastre fundamentale de securitate. Şi că este capabil să colaboreze de pe poziţii de egalitate pentru a reduce potenţialul de conflict", a continuat fostul preşedinte rus.

El a remarcat în acest sens că semnalele venite de la Washington „sunt în mod clar insuficiente”.

Prin urmare, consideră Medvedev, „este mai bine să nu existe niciun START IV decât să existe un acord care maschează neîncrederea reciprocă şi provoacă o cursă a înarmărilor în alte ţări”.

Joi, Peskov a reamintit o declaraţie a lui Trump, în care acesta a susţinut că semnarea unui nou tratat care să înlocuiască START III nu ar fi o problemă.

„Expiră documentul? Vom face unul nou, care va fi şi mai bun”, a susţinut Trump într-un interviu acordat recent publicaţiei New York Times.

„Noi încă aşteptăm, dar termenul de expirare se apropie. Nu avem niciun răspuns din partea SUA” la propunerile formulate de Rusia, a semnalat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a comentat propunerea lui Putin din septembrie 2025 de a prelungi cu un an limitele armamentului strategic prevăzute în Tratatul Noul START (START III).

El a avertizat că încetarea aplicării tratatului ar crea o lacune juridică importantă, care ar afecta negativ stabilitatea strategică globală și interesele oamenilor din ambele țări.