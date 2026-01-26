Kremlinul temperează așteptările după discuțiile Rusia-SUA-Ucraina: „Nu ar trebui să ne așteptăm la rezultate rapide”

Moscova spune că negocierile pentru încheierea războiului sunt abia la început și că miza principală rămâne problema teritorială. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că ar fi o greșeală să se aștepte progrese rapide și a reafirmat cererea Rusiei privind Donbasul.

După prima rundă de discuții trilaterale dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina, Dmitri Peskov a avertizat că „nu ar trebui să ne așteptăm la rezultate rapide din discuțiile trilaterale”. „Ar fi o greșeală să ne așteptăm la rezultate semnificative din contactele inițiale. Aceasta este o chestiune foarte complexă, cu probleme complexe pe ordinea de zi”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de The Moscow Times.

„Este nevoie de muncă foarte serioasă”

Peskov a subliniat că mai este nevoie de „muncă foarte serioasă” pentru a ajunge la o soluție. În același timp, a reiterat că problema teritorială este fundamentală pentru Rusia, în special predarea de către Kiev a părții neocupate a Donbasului. „Aceasta este poziția noastră consecventă, poziția președintelui nostru”, a afirmat reprezentantul Kremlinului.

El a precizat că, după prima rundă de discuții, nu există încă o dată exactă pentru următoarea întâlnire, dar aceasta este programată provizoriu pentru începutul lunii februarie.

Ce s-a discutat la Abu Dhabi

În perioada 23-24 ianuarie, la Abu Dhabi au avut loc primele discuții trilaterale dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina, dedicate termenilor pentru încheierea războiului. La finalul acestora, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul nu va renunța „sub nicio formă” la partea din Donbas pe care o controlează. „Poziția mea cu privire la teritorii rămâne neschimbată”, a subliniat el, cerând tuturor părților, inclusiv Statelor Unite, să facă compromisuri.

Pentru prima dată, Vladimir Putin a cerut deschis ca Ucraina să predea întregul Donbas până în iunie 2025 pentru a pune capăt războiului. Ulterior, liderul rus s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump, la Anchorage, unde i-a prezentat termenii pentru încetarea luptelor. În urma acestei întâlniri, partea rusă a început să vorbească despre „formula Anchorage” convenită cu Trump și să insiste asupra implementării ei în timpul negocierilor.

Planuri paralele și blocajul teritorial

Statele Unite, la rândul lor, și-au elaborat propriul plan de pace, pe care l-au convenit aproape în totalitate cu Ucraina. Singura problemă majoră rămasă nerezolvată este cea teritorială.

Potrivit The New York Times, Washingtonul a discutat cu Kievul posibilitatea desfășurării unor forțe neutre în Donbas și separarea trupelor ucrainene de cele rusești. Moscova a respins însă orice astfel de scenariu. Kremlinul a subliniat că, fără transferul teritoriilor ucrainene către Rusia în cadrul negocierilor, Moscova va continua ocuparea Ucrainei prin mijloace militare.