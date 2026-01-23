search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum își rescrie Rusia propriile minciuni. Verdictul despre scufundarea navei Moskva a fost șters imediat după publicare

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un tribunal militar din Rusia a confirmat, din greșeală, că nava-amiral a Flotei ruse din Marea Neagră, crucișătorul Moskva, a fost scufundată de rachete ucrainene. Decizia a fost însă ștearsă rapid, pentru a nu contrazice varianta „oficială” promovată de Kremlin.

Nava amiral a Rusiei a fost distrusă de ucraineni. FOTO: captură video Butosuv Plus
Nava amiral a Rusiei a fost distrusă de ucraineni. FOTO: captură video Butosuv Plus

Kremlinul susține, de aproape trei ani, că scufundarea crucișătorului Moskva nu a fost rezultatul unui atac ucrainean, ci consecința unui incendiu izbucnit la bord, pe o mare agitată. Potrivit versiunii oficiale ruse, rachetele antinavă ucrainene nu ar fi lovit nava, iar pierderea acesteia ar fi fost un accident tragic.

Această narațiune a fost însă, pentru scurt timp, pusă sub semnul întrebării chiar de justiția rusă. Joi, un tribunal militar din Moscova a publicat un verdict care confirma că nava-amiral a Flotei ruse din Marea Neagră a fost lovită și scufundată de forțele ucrainene.

Decizia a fost, însă, eliminată în mai puțin de 24 de ore, după ce a devenit evident că intră în contradicție cu linia oficială a Kremlinului, relatează Kyiv Post.

Decizia instanţei contrazice varianta oficială

Potrivit hotărârii instanței, colonelul ucrainean Andrii Shubin, comandantul Brigăzii 406 Artilerie a Corpului de Marină ucrainean, ar fi fost direct responsabil pentru distrugerea navei Moskva.

Tribunalul a stabilit, în baza probelor, că acesta le-ar fi ordonat subordonaților săi să tragă asupra crucișătorului în timpul unei confruntări navale din 13 aprilie 2022, atac care ar fi dus la moartea a 20 de marinari ruși, rănirea altor 24 și dispariția a opt membri ai echipajului.

Concluziile instanței contrazic, însă, flagrant poziția susținută ani la rând de autoritățile ruse, care au vorbit despre un incendiu provocat de un scurtcircuit și despre dificultăți majore în gestionarea avariilor, pe fondul mării agitate.

În schimb, varianta tribunalului se apropie de cea prezentată de Ucraina, de observatori independenți și de agențiile de informații occidentale.

Potrivit acestora, două rachete antinavă ucrainene de tip Neptune au lovit crucișătorul Moskva, provocând incendii masive și avarii structurale grave. Nave comerciale aflate în zonă au surprins imagini cu suprastructura prăbușită și carena grav avariată a navei, înainte ca aceasta să se scufunde.

La momentul respectiv, Moskva era cea mai mare și mai importantă navă de război a Rusiei din Marea Neagră, având un deplasament de aproximativ 12.000 de tone.

În cadrul procesului, procurorii militari ruși au susținut în fața instanței că nava Moskva ar fi fost implicată în „operațiuni de sprijin umanitar”, calificând atacul ucrainean drept un „act de terorism internațional”.

Pe baza acestor acuzații, tribunalul a decis că Shubin trebuie să execute o pedeapsă cu închisoarea, dacă va fi capturat vreodată, și să plătească despăgubiri de peste 2,2 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 29 de milioane de dolari, către Ministerul rus al Apărării.

De ce a fost ştearsă decizia tribunalului

Comunicatul oficial care detalia aceste concluzii a fost accesibil publicului pentru mai puțin de o zi, pentru că, ulterior, documentul a fost șters de autorități, fapt semnalat de platforma independentă rusă Mediazona, care a publicat o captură de ecran a verdictului înainte ca acesta să dispară.

Ștergerea deciziei întărește ideea că Rusia evită să recunoască faptul că nava-amiral Moskva a fost scufundată de ucraineni, deoarece aceasta ar echivala cu o înfrângere militară și simbolică majoră.

Moskva nu era doar un crucișător, ci principalul simbol al puterii navale ruse în Marea Neagră și o piesă-cheie a strategiei de intimidare regională. Recunoașterea lovirii navei de rachete ucrainene ar expune vulnerabilități grave ale armatei ruse, ar ridica întrebări despre competența comenzii militare și ar afecta moralul trupelor și al populației.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Lovitura fatală a lui Bolojan: Românii pot rămâne mai ușor fără case!
gandul.ro
image
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
mediafax.ro
image
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oraşul din România care renunţă la ghenă şi tomberoane şi le înlocuieşte cu pubele inteligente
observatornews.ro
image
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
cancan.ro
image
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
prosport.ro
image
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în alţi ani, acuzaţiile cetăţenilor
playtech.ro
image
Decizie cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântare. Ce se întâmplă cu mama băiatului omorât cu sânge rece
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
Unchiul lui Mario a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre faptași băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Bomba momentului. Nicuşor Dan a semnat DEMISIA, e cutremur!
romaniatv.net
image
Trump și Putin s-au înțeles demult: Donbas rămâne la ruși. Câți bani primește în schimb Zelenski
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Fursecuri nuci cu crema Sursa foto shutterstock 558061027 jpg
Fursecuri „nuci‟ cu cremă. Mai fragede nu există!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Povestea ochelarilor care „au oprit Cel de-al Treilea Război Mondial”. Președintele Macron i-a făcut celebri!

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!