Trump susţine că l-a convins pe Putin să nu mai atace Kievul timp de o săptămână. „Mulți au spus: «Nu irosi apelul. Nu vei obține asta»”

Donald Trump afirmă că l-a convins pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Kievului și altor orașe ucrainene timp de o săptămână, în contextul unei crize umanitare agravate de temperaturile extrem de scăzute.

Președintele american Donald Trump a declarat joi, 29 ianuarie, că i-a cerut lui Vladimir Putin să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână, iar acesta a acceptat, notează APNews.

Cererea liderului de la Casa Albă către preşedintele rus a venit după ce multe clădiri din Ucraina au rămas fără fără încălzire, în condițiile temperaturilor extrem de scăzute, în urma bombardamentelor masive.

„Ei (ucrainenii, n.r.) nu au mai experimentat niciodată un frig atât de mare. I-am cerut personal președintelui Putin să nu mai lanseze atacuri asupra Kievului și a altor orașe timp de o săptămână. El a fost de acord să facă acest lucru și trebuie să vă spun că este foarte frumos”, a afirmat Donald Trump, în cadrul unei ședințe a cabinetului american, subliniind că mulți s-au îndoit că demersul său va avea vreun succes.

„Mulți oameni au spus: «Nu irosi apelul. Nu vei obține asta»”, a relatat Trump, adăugând: „Și el a făcut-o. Și suntem foarte fericiți că au făcut-o”.

Trump a declarat că este mulțumit de acceptarea acestei „pauze” de către Putin, insistând că aceasta ar urma să protejeze civilii ucraineni pe durata unei perioade de frig extrem și că inițiativa sa a fost, în opinia sa, un gest important în gestionarea crizei umanitare.

Întrebat joi dacă Rusia și Ucraina discută despre o încetare reciprocă a atacurilor asupra instalațiilor energetice, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze această posibilitate, menținând incertitudinea asupra unui acord oficial sau documentat între cele două părți.

Mai multe canale de televiziune rusești au relatat că, joi, 29 ianuarie, începând cu ora 07:00, a fost introdusă o interdicție privind atacurile asupra instalațiilor din Kiev și din regiune, precum și asupra infrastructurii din întreaga Ucraina. Ulterior, comandantul unității de forțe speciale KRAKEN, ofițer al GUR al Ministerului Apărării, Konstantin Nemicev, a sugerat că Kievul și Moscova au convenit să înceapă un armistițiu energetic, scrie Zerkalo Nedeli.