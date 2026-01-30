Rusia a lansat o rachetă balistică și 111 drone asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce Trump a anunțat că a discutat cu Putin un armistițiu

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică și 111 drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord verbal cu Vladimir Putin, prin care liderul de la Kremlin s-ar fi angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână, informează EFE.

Forțele aeriene ucrainene nu au specificat țintele precise ale rachetei și dronelor, dar, potrivit datelor în timp real, majoritatea acestora au vizat zone de graniță cu Rusia sau apropiate de liniile frontului. În total, 80 dintre drone au fost neutralizate de apărarea ucraineană, în timp ce 25 de drone și racheta balistică au lovit 15 puncte nespecificate din Ucraina.

Trump a declarat joi că i-a cerut telefonic lui Putin să nu bombardeze Kievul și alte orașe ucrainene timp de o săptămână, invocând temperaturi extrem de scăzute, de până la -25°C, care ar putea afecta milioane de oameni rămași fără curent și încălzire din cauza atacurilor masive asupra infrastructurii energetice.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru inițiativă și a spus că speră ca aceasta să ducă la oprirea atacurilor asupra populației civile. Posibilitatea unui armistițiu energetic a fost discutată recent în cadrul convorbirilor trilaterale dintre ucraineni, ruși și americani în Emiratele Arabe Unite, discuții care vor fi reluate duminică.

La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunțat că 18 drone ucrainene au fost doborâte vineri dimineață devreme în patru regiuni rusești și în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Șapte drone au fost doborâte în Briansk, două în Rostov, una în Astrahan și una în Kursk. Alte cinci drone au fost interceptate deasupra Crimeei și două deasupra Mării Negre.