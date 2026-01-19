search
Imagini apocaliptice din Kamceatka. Ninsori record au blocat orașe întregi în Extremul Orient rus

Publicat:

Un episod de iarnă extremă a lovit peninsula Kamceatka din Rusia, unde un viscol puternic a adus cantități istorice de zăpadă și a paralizat localități întregi. Autoritățile au declarat stare de urgență, iar oficialii au anunțat că două persoane au murit în Extremul Orient rus, lovite de zăpadă căzută de pe acoperișurile clădirilor.

Record de zăpadă în Kamceatka FOTO: X /@pamvonhadder
Imaginea 1/7: Record de zăpadă în Kamceatka FOTO: X /@pamvonhadder
Record de zăpadă în Kamceatka FOTO: X /@pamvonhadder
Record de zăpadă în Kamceatka FOTO: X / @pamvonhadder
Record de zăpadă în Kamceatka FOTO: X /@pamvonhadder
Record de zăpadă în Kamceatka FOTO: X /@pamvonhadder
Record de zăpadă în Kamceatka FOTO: X /@Ouwezak
Record de zăpadă în Kamceatka FOTO. X /@Hana_b30
Record de zăpadă în Kamceatka FOTO: Instagram/ weekendtraveler195

Locuitorii din Kamceatka, o peninsulă din Extremul Orient rus care se întinde spre Japonia, spun că trăiesc o adevărată „apocalipsă a zăpezii”, după ce un episod meteo rar a îngropat orașe și clădiri sub un strat uriaș de omăt.În unele zone, furtuna a depus peste doi metri de zăpadă, iar stațiile meteo au înregistrat grosimi „de patru-cinci ori mai mari decât ceea ce văd, de obicei, locuitorii din Moscova, Tula sau Riazan”. Autoritățile locale au raportat chiar nămeți de zăpadă de 4–5 metri în unele zone, în timp ce imaginile arată cum zăpada ajunge până la etajul al patrulea al clădirilor.

În urma ninsorilor masive, autoritățile au declarat stare de urgență în capitala regională. Oficialii locali au explicat că „ninsori de o asemenea intensitate nu au mai fost înregistrate în oraș de peste 30 de ani”.

Situația este cu atât mai gravă cu cât condițiile extreme au avut deja consecințe tragice: Două persoane au murit în Extremul Orient al Rusiei după ce zăpada a căzut de pe acoperișurile clădirilor”, au anunțat oficialii, iar presa locală a relatat că victimele au fost surprinse de o avalanșă de zăpadă de pe un acoperiș din centrul orașului.

Orașe îngropate, mașini dispărute sub omăt

Imaginile surprinse duminică, 18 ianuarie, arată amploarea dezastrului: mașini aproape complet acoperite de zăpadă, străzi impracticabile și oameni care încearcă, alături de echipele de intervenție, să sape pentru a elibera vehiculele și intrările în clădiri. 

Sursa video: X/ @earthcurated

Autoritățile vorbesc despre una dintre cele mai dure perioade de iarnă din ultimii ani. Într-o actualizare din 18 ianuarie, condițiile meteo au fost descrise drept „una dintre cele trei cele mai reci luni ianuarie ale secolului XXI”. Potrivit prognozelor, valul de frig ar urma să atingă un vârf în jurul datei de 25 ianuarie, când temperaturile ar putea coborî până la -33 de grade Celsius în Moscova, Vladimir și Riazan.

Sursa video: X/ @Aknc35624923

Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să fie extrem de prudenți, în condițiile în care pericolul de noi prăbușiri de zăpadă de pe acoperișuri rămâne ridicat. 

Rusia

