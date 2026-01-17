Video Intervenţie de două ore, în condiţii extreme, pentru salvarea a trei persoane blocate cu maşina într-un șanț

După ce mașina în care se aflau a derapat, trei oameni au rămas blocați într-un șanț,pe un drum forestier acoperit de zăpadă. Jandarmii montani i-au salvat după o intervenţie de aproximativ 2 ore în condiţii extreme, cu temperaturi de minus 15 grade Celsius.

„Un autoturism a derapat pe drumul forestier dintre Comandău și Gura Teghii, într-o zonă montană izolată, cu drum acoperit de zăpadă și temperaturi extrem de scăzute. După o intervenție de aproximativ două ore în condiții extreme, jandarmii, alături de forțe din cadrul ISU Buzău, au reușit să localizeze autoturismul și să salveze cei trei tineri”, a transmis Jandarmeria Română.

Autoturismul a fost scos din şanţ, cele trei persoane reluându-şi drumul spre casă:

„Din fericire, aceștia nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.Autoturismul a fost repus pe drum, iar deplasarea a continuat în condiții de siguranță".

Jandarmii montani recomandă turiştilor să se informeze despre starea traseului pe care îl vor parcurge, să verifice prognoza meteo, iar maşina să fie echipată pentru condiţii de iarnă.