Un film romantic a devenit, în doar câteva zile, una dintre cele mai populare producții de pe Netflix, inclusiv în România

Un film lansat recent a reușit, în câteva zile, să se transforme în una dintre cele mai populare producții de pe Netflix. Este și în topul preferințelor din România și continuă să fie vizionat de nenumărați oameni în fiecare zi.

Filmul „People We Meet on Vacation” este o ecranizare a romanului cu același nume scris de Emily Henry, un bestseller internațional, și acesta este primul dintre romanele autoarei adaptat pentru marele ecran. Cartea a avut milioane de cititori, ceea ce ridică așteptările pentru adaptare.

Comedia romantică începe chiar cu personajul principal, Poppy (interpretată de Emily Bader), care spune că poți fi o cu totul altă persoană atunci când mergi în vacanță.

Aceasta este o autoare care scrie despre destinații din întreaga lume, așa că își petrece majoritatea timpului călătorind. Iar într-o astfel de excursie, viața ei se va schimba complet.

Povestea lui Poppy începe cu nouă ani în urmă, atunci când s-a întâlnit cu Alex (interpretat de Tom Blyth).

Poppy vrea să exploreze lumea, iar Alex preferă să stea acasă cu o carte bună, dar cumva ei sunt cei mai buni prieteni. Locuiesc departe unul de celălalt, însă de un deceniu își petrec împreună o săptămână din vacanța de vară.

Fratele lui Alex se căsătorește, iar Poppy a fost invitată la eveniment. De-a lungul filmului, povestea face mai multe salturi în timp, pentru a explica relația dintre ea și Alex. Vechile sentimente pe care încă le au unul pentru celălalt vor reveni la suprafață.

Filmul lansat pe 9 ianuarie 2026 este regizat de Brett Haley, care s-a ocupat și de producții precum „All the Bright Places” (2020) sau „Places Hearts Beat Loud” (2018), potrivit IMDb.