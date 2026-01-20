search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce scria în biletele de adio găsite lângă bărbatul decapitat în Timişoara. „Nu are rost sa căutați”

0
0
Publicat:

Bărbatul de 45 de ani găsit decedat într-un apartament închiriat din Timișoara a lăsat două bilete de adio, unul dintre acestea fiind adresat polițiștilor, cărora le cere să nu continue investigațiile.

Sinucigaşul a lăsat un bilet de adio pentru autorităţi. FOTO: arhiva Adevărul
Sinucigaşul a lăsat un bilet de adio pentru autorităţi. FOTO: arhiva Adevărul

Bărbatul care a fost găsit decapitat, luni, 19 ianuarie 2026, într-un apartament închiriat în regim hotelier din Timișoara, a lăsat în urmă două bilete de adio. Unul dintre acestea era destinat polițiștilor, cărora le transmite că gestul său a fost unul asumat și că nu este nevoie să se facă investigații suplimentare.

Tragedia a avut loc într-un imobil situat pe Calea Aradului, iar victima era un bărbat în vârstă de 45 de ani, originar din județul Mehedinți, care locuia de mai mult timp în Timișoara. Potrivit primelor informații, acesta era divorțat și se confrunta cu probleme personale, existând indicii că suferea din cauza unei relații sentimentale.

La fața locului, anchetatorii au descoperit, lângă trupul bărbatului, o ghilotină improvizată din două scânduri şi o lamă, dar și două bilete de adio. Unul dintre mesaje era adresat iubitei, iar celălalt era destinat în mod explicit poliției.

În biletul lăsat oamenilor legii, bărbatul scrie că își dorea de mult timp să își pună capăt vieții și că, de-a lungul anilor, a mai vorbit despre această intenție, însă nimeni nu știa că momentul ales urma să fie cel de acum. Totodată, el subliniază că gestul său a fost unul voluntar și le cere polițiștilor să nu caute alte explicații.

De asemenea, în mesaj se face referire și la iubita sa, pe care recunoaște că a fost nevoit să o mintă pentru a-și duce planul la bun sfârșit, exprimându-și îngrijorarea pentru starea emoțională a acesteia.

„Nu are rost sa căutați în zadar. Totul e foarte simplu, așa am vrut eu, din propria mea voință și nesilit de nimeni. Așa îmi doream să fie de mult timp. Ici, colo, poate am mai precizat de-a lungul anilor despre acesta dorință proprie, dar absolut nimeni nu a știut că acest moment avea să se întâmple acum. Și mărturisesc, (…) cu toată sinceritatea, că pentru a avea loc acest moment, a trebuit să o mint pe iubita mea, care de acum cel mai probabil sufletul si gândurile ei vor deveni foarte sensibile și foarte anxioase”, le-a transmis el poliţiştilor în biletul de adio, potrivit Observator.

Timişoara

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
digi24.ro
image
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile
stirileprotv.ro
image
PREMIERUL Bolojan lasă orașele să înghețe, PRIMARUL Bolojan era campion la termoficare! Dublu față de celelalte municipii
gandul.ro
image
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
mediafax.ro
image
Primarul care a trimis imagini indecente unei fete, acuzat de un bărbat că l-a hărțuit. Ce turnură incredibilă a luat conflictul
fanatik.ro
image
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
libertatea.ro
image
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Fără tragedii de Sărbători pe "drumul morţii", după ce traficul s-a mutat pe Autostrada Moldovei
observatornews.ro
image
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Domeniile cu cele mai mari salarii medii din România. HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului
playtech.ro
image
Circul erorilor la Primăria Sectorului 5. Milioane de lei, bani plătiți nelegal la mega-contractul câștigat de firma șoferului lui Vanghelie
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Premierul Bolojan, la un pas să fie schimbat. Sorin Grindeanu dă semnalul în Coaliție după acordul UE-Mercosur
mediaflux.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Cele 2 zodii cărora le surâde soarta începând cu 1 februarie. Se schimbă totul pentru ele pe plan sentimental și profesional
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor