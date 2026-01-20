Ce scria în biletele de adio găsite lângă bărbatul decapitat în Timişoara. „Nu are rost sa căutați”

Bărbatul de 45 de ani găsit decedat într-un apartament închiriat din Timișoara a lăsat două bilete de adio, unul dintre acestea fiind adresat polițiștilor, cărora le cere să nu continue investigațiile.

Bărbatul care a fost găsit decapitat, luni, 19 ianuarie 2026, într-un apartament închiriat în regim hotelier din Timișoara, a lăsat în urmă două bilete de adio. Unul dintre acestea era destinat polițiștilor, cărora le transmite că gestul său a fost unul asumat și că nu este nevoie să se facă investigații suplimentare.

Tragedia a avut loc într-un imobil situat pe Calea Aradului, iar victima era un bărbat în vârstă de 45 de ani, originar din județul Mehedinți, care locuia de mai mult timp în Timișoara. Potrivit primelor informații, acesta era divorțat și se confrunta cu probleme personale, existând indicii că suferea din cauza unei relații sentimentale.

La fața locului, anchetatorii au descoperit, lângă trupul bărbatului, o ghilotină improvizată din două scânduri şi o lamă, dar și două bilete de adio. Unul dintre mesaje era adresat iubitei, iar celălalt era destinat în mod explicit poliției.

În biletul lăsat oamenilor legii, bărbatul scrie că își dorea de mult timp să își pună capăt vieții și că, de-a lungul anilor, a mai vorbit despre această intenție, însă nimeni nu știa că momentul ales urma să fie cel de acum. Totodată, el subliniază că gestul său a fost unul voluntar și le cere polițiștilor să nu caute alte explicații.

De asemenea, în mesaj se face referire și la iubita sa, pe care recunoaște că a fost nevoit să o mintă pentru a-și duce planul la bun sfârșit, exprimându-și îngrijorarea pentru starea emoțională a acesteia.

„Nu are rost sa căutați în zadar. Totul e foarte simplu, așa am vrut eu, din propria mea voință și nesilit de nimeni. Așa îmi doream să fie de mult timp. Ici, colo, poate am mai precizat de-a lungul anilor despre acesta dorință proprie, dar absolut nimeni nu a știut că acest moment avea să se întâmple acum. Și mărturisesc, (…) cu toată sinceritatea, că pentru a avea loc acest moment, a trebuit să o mint pe iubita mea, care de acum cel mai probabil sufletul si gândurile ei vor deveni foarte sensibile și foarte anxioase”, le-a transmis el poliţiştilor în biletul de adio, potrivit Observator.