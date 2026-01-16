Cele mai bune frigidere Side by Side în 2026 – Spațiu generos, design premium și recomandări reale de la utilizatori pentru familii care vor confort și stil

Am început seria noastră dedicată electrocasnicelor de bucătărie în 2026 cu frigiderele clasice și combinele frigorifice – modelele cele mai apreciate și validate de utilizatori.

Astăzi ajungem la cea mai spectaculoasă categorie: frigiderele side by side. Nu sunt doar mari și elegante, ci transformă orice bucătărie prin spațiu generos, design premium și funcționalități care aduc confort zilnic.

Alegerea nu e întotdeauna simplă: mulți cumpărători nu știu exact ce înseamnă „side by side” și ce criterii să urmeze pentru a face alegerea potrivită. Tocmai de aceea am creat acest ghid practic, care adună modelele cele mai recomandate și validate de utilizatori, testate și verificate pentru performanță, fiabilitate și confort.

Selecția noastră se concentrează pe modele pentru bugete medii, între aproximativ 2.400 și 5.000 de lei, perfecte pentru majoritatea familiilor, oferind cel mai bun echilibru între spațiu, design și dotări premium. În context, modelele de lux depășesc chiar și 30.000 de lei, așa că aici vorbim despre aparate accesibile, dar care se simt și arată spectaculos în orice bucătărie modernă.

Tehnologia Side by Side a evoluat spectaculos nu doar prin funcții vizibile, ci prin modul în care optimizează experiența zilnică. Chiar și modelele din zona accesibilă integrează sisteme avansate de răcire multi-zone, senzori de temperatură independenți, compresoare inverter silențioase și algoritmi care mențin umiditatea optimă pentru alimente.

În zona premium, însă, frigiderele Side by Side merg mult mai departe: panouri modulare cu sticlă inteligentă, camere interne pentru verificarea conținutului de la distanță, afișaje interactive, integrare în ecosisteme smart home și funcții de divertisment. Practic, frigiderul nu mai este doar un aparat electrocasnic (vezi și top 10 electrocasnice - cele mai bune alegeri pentru casă), ci devine un centru tehnologic al bucătăriei — un nivel de inovație pe care nicio altă categorie frigorifică nu îl atinge.

RECOMANDAREA NOASTRĂ: CEL MAI BUN FRIGIDER SIDE BY SIDE PENTRU BUGETE MEDII Frigider Side by Side Heinner HSBS-H439NFXWDE++ (Top Favorite | ⭐4.78 / 5 din 40 recenzii) Cu două uși, un volum total de 433 l și o înălțime de 176.5 cm, acest frigider Side by Side No Frost oferă spațiu generos, răcire și congelare rapide, plus control smart și dozator de apă pentru confort sporit. De reținut: face parte din clasa E de eficiență energetică și este disponibil doar în finisaj inox. Vezi prețul și alte detalii

Înainte de a intra în topul complet, am ales un model care iese clar în evidență prin echilibrul dintre: capacitate, dotări, fiabilitate, feedback pozitiv din partea utilizatorilor.

Este alegerea noastră principală pentru majoritatea familiilor care vor un frigider side by side modern, fără compromisuri majore.

Criterii de selecție pentru cele mai bune frigidere Side by Side pe eMAG

Pentru a elimina confuzia și a oferi repere clare, am analizat oferta actuală eMAG și am selectat cele mai bune frigidere side by side disponibile în 2026, ținând cont de ratinguri ridicate și recenzii reale, validate de cumpărători.

Deși pe eMAG apar peste 11.500 de rezultate pentru aparate frigorifice, în realitate mai mult de jumătate sunt accesorii sau piese de schimb, iar mai puțin de 350 de produse sunt frigidere side by side propriu-zise. Din acest motiv, selecția este una de nișă, iar comparația trebuie făcută diferit față de frigiderele clasice (vezi și Top 11 frigidere în 2026) sau combinele frigorifice.

Fiind o categorie mai scumpă, cumpărată rar și pe termen lung, frigiderele side by side acumulează natural mai puține recenzii. Pentru a rămâne relevanți și credibili, am inclus doar modele cu peste 4,5 rating; pragul de selecție fiind de cel puțin 20 de recenzii, în condițiile în care cel mai mare volum de feedback din această categorie este de aproximativ 40 de review-uri.

În topul de mai jos vei găsi atât modele cu feedback mai consistent, cât și alternative solide, validate de utilizatori, pentru nevoi și bugete diferite.

Tipuri de frigidere Side by Side

Selecția noastră acoperă atât modele side by side clasice, cu frigider și congelator dispuse vertical, cât și modele multi-door cu 3 sau 4 uși, considerate astăzi standardul premium al categoriei.

Am ales produse diferite ca design, capacitate și poziționare de preț, astfel încât să existe opțiuni relevante indiferent de spațiul disponibil sau bugetul alocat. Spre deosebire de combinele frigorifice din segmentul mediu, aceste aparate se vând în volume mai mici și sunt păstrate mai mulți ani, motiv pentru care numărul de recenzii este, în mod natural, mai redus.

Fiecare model este prezentat într-o casetă clară, cu link afiliat către pagina oficială eMAG, preț actualizat, informații despre stoc și specificații tehnice complete, pentru ca tu să poți verifica rapid detaliile și să cumperi informat.

Mai jos găsești selecția noastră cu cele mai bune frigidere side by side din 2026, alese pentru spațiu, fiabilitate și feedback real din partea utilizatorilor.

Top frigidere Side by Side 2026 – recomandări validate de utilizatori

De aici înainte intrăm în zona practică. Selecția care urmează reunește frigidere side by side validate de utilizatori, alese pentru capacitate, compartimentare și fiabilitate pe termen lung. Fiecare model are propriile atuuri – de la volum și design, până la funcții smart sau raport preț–performanță – astfel încât să poți compara rapid și să alegi informat.

CEL MAI ECHILIBRAT RAPORT PREȚ–SPAȚIU Side by Side Heinner HSBS-H439NFXWDE++ (Top Favorite | ⭐4.78 / 5 din 40 recenzii) Aceasta este alegerea noastră de top, recomandarea principală pentru cei care caută combina perfectă între spațiu generos, fiabilitate și raport excelent preț–performanță. Detaliile tehnice complete se regăsesc în caseta de prezentare din deschiderea ghidului. Vezi prețul și alte detalii

ALTERNATIVA FRENCH DOOR Side by Side Samsung RF48A401EB4/EO (Top Favorite | ⭐4.74 / 5 din 34 recenzii) Cu 4 uși, un volum total de 488 l și o înălțime de 179 cm, acest „Side by Side” No Frost oferă spațiu generos și răcire optimă pentru întreaga familie, beneficiind de tehnologia Twin Cooling Plus și dozator de apă integrat. De reținut: face parte din clasa E și este disponibil doar în finisaj Dark Inox. Vezi prețul și alte detalii

VOLUM MAXIM ÎN SELECȚIE Side by Side Samsung RS57DG400EB4EO (Top Favorite | ⭐4.84 / 5 din 33 recenzii) Cu 2 uși, un volum total impresionant de 583 l și o înălțime de 178 cm, acest Side by Side Full No Frost oferă spațiu generos, răcire uniformă All Around Cooling și control inteligent prin Smart Things WiFi și AI Energy. De reținut: face parte din clasa E și este disponibil doar în finisaj negru. Vezi prețul și alte detalii

CEL MAI BUN PREȚ PENTRU CAPACITATE SIMILARĂ Side by Side Heinner HSBS-H439NFBKWDE++ (Genius Deals | ⭐4.63 / 5 din 32 recenzii | voucher 10% extra) Cu 2 uși, un volum total de 436 l și o înălțime de 177 cm, acest Side by Side No Frost oferă spațiu generos și funcții smart, display, inclusiv dozator de apă și răcire/congelare rapidă. De reținut: face parte din clasa E și este disponibil doar în finisaj negru. Vezi prețul și alte detalii

CEA MAI SMART TEHNOLOGIE Side by Side Heinner HSBS-H442NFBKE++ (Top Favorite | ⭐4.93 / 5 din 30 recenzii) Cu 2 uși, un volum total de 436 l și o înălțime de 176.5 cm, acest Side by Side Full No Frost oferă răcire și congelare rapide, funcții smart și spațiu generos pentru întreaga familie. De reținut: face parte din clasa E și este disponibil doar în finisaj negru. Vezi prețul și alte detalii

SUPER PREȚ / DESIGN INOX Side by Side Arctic AMD421E4NMT (SuperPreț | ⭐4.84 / 5 din 25 recenzii | - 17%) Cu 4 uși, un volum total de 421 l și o înălțime de 180 cm, acest Side by Side Full No Frost oferă răcire uniformă, spațiu generos și control facil prin display touchscreen și compresor Silent Inverter. De reținut: face parte din clasa E și este disponibil doar în finisaj inox. Vezi prețul și alte detalii

DESIGN PREMIUM DIN STICLĂ Side by Side Heinner HSBS-H442NFGWHE++ (⭐4.65 / 5 din 20 recenzii | - 10% voucher extra Genius Deals) Cu 2 uși, un volum total de 442 l și o înălțime de 177 cm, acest Side by Side Total No Frost oferă spațiu generos și funcții de răcire și congelare rapidă, fiind ideal pentru familii care vor confort și organizare eficientă. De reținut: face parte din clasa E de eficiență energetică și este disponibil într-un finisaj premium din sticlă albă. Vezi prețul și alte detalii

Ce sunt frigiderele Side by Side și diferența față de French Door

În mod tradițional, un frigider side by side este un aparat frigorific cu două uși verticale pe toată înălțimea: frigiderul pe o parte și congelatorul pe cealaltă.

Acest tip de frigider este ales, de regulă, pentru capacitatea mare, aspectul premium și accesul facil la alimente, deoarece atât frigiderul, cât și congelatorul sunt poziționate la nivelul taliei sau al ochilor. În plus, multe modele vin echipate cu dozator de apă și gheață prin ușă, o funcție asociată frecvent cu acest format.

În piețele occidentale (precum SUA sau Marea Britanie), însă, există o diferențiere clară de terminologie:

Side by side clasic – două uși verticale, cu frigiderul și congelatorul dispuse pe lățime,

French Door – două uși în partea superioară (frigider pe toată lățimea) și congelator amplasat jos, de obicei sub formă de sertar.

De ce frigiderele mari sunt comercializate ca Side by Side în România

În România, termenul „side by side” este folosit mai degrabă ca etichetă comercială, nu ca o definiție tehnică strictă.

În timp, acesta a devenit o categorie-umbrelă sub care retailerii grupează toate frigiderele de dimensiuni mari, cu două sau mai multe uși și un aspect premium.

Astfel, în aceeași categorie „side by side” sunt incluse frecvent:

frigidere side by side clasice (frigider + congelator dispuse pe verticală);

frigidere cu uși franceze (French Door);

modele quad-door / cu patru uși;

frigidere cu sertare și compartimente independente, precum Hotpoint Quadrio.

Diferența reală nu este denumirea, ci modul de compartimentare, lățimea utilă a rafturilor și stilul de utilizare în viața de zi cu zi.

Pentru cine sunt frigiderele Side by Side

Dacă te întrebi pentru cine sunt potrivite aceste frigidere și ce le diferențiază de alte aparate frigorifice, iată principalele situații:

Sunt ideale pentru:

Familii de 2–4 persoane care fac cumpărături mai rar, dar în cantități mai mari – spațiul generos permite depozitarea alimentelor pentru câteva zile. Cei care vor capacitate mare și acces rapid la alimente – atât frigiderul, cât și congelatorul sunt organizate ergonomic. Utilizatorii care apreciază un design premium și dotări moderne – dozatoare de apă/gheață, rafturi reglabile, sertare inteligente. Bucătării unde deschiderea completă a unei uși mari ar fi incomodă – ușile verticale ocupă mai puțin spațiu la deschidere. Persoanele cu probleme de mobilitate – acces la compartimente la nivelul taliei, fără a se apleca constant.

Nu sunt recomandate pentru:

Bucătării foarte mici – lățimea și adâncimea modelelor side by side pot fi greu de integrat.

– lățimea și adâncimea modelelor side by side pot fi greu de integrat. Utilizatori care gătesc frecvent cu tăvi mari sau platouri voluminoase – compartimentele mai înguste pot fi restrictive.

Diferențe între frigidere Side by Side și alte tipuri de aparate frigorifice

Comparativ cu combinele frigorifice clasice:

Volum mai mare și mai multe compartimente. Congelator organizat pe rafturi, nu o „cavitate mare”. Mai late și ocupă mai mult spațiu frontal.

Comparativ cu frigiderele cu congelator sus sau jos:

Acces mai bun la ambele compartimente.

Organizare mai ușoară, dar mai restrictive la obiecte late.

Accent pe confort și ergonomie, nu doar pe simplitate.

Comparativ cu frigiderele French Door:

Side by side-urile clasice au compartimente mai înguste. Modelele French Door permit depozitarea tăvilor și platourilor mari. French Door-urile sunt, în general, mai scumpe.

Avantaje și dezavantaje frigidere Side by Side

Frigiderele side by side clasice (cu frigider și congelator dispuse vertical) au câteva avantaje clare, mai ales în anumite tipuri de bucătării:

ocupă mai puțin spațiu lateral la deschiderea ușilor, fiind potrivite pentru bucătării înguste sau spații unde nu poți deschide complet o ușă lată; congelatorul este mai ușor de organizat, cu rafturi înguste și compartimente multiple, tip „bibliotecă”; oferă acces mai bun la alimente pentru persoane cu probleme de mobilitate, deoarece atât frigiderul, cât și congelatorul sunt la nivelul taliei sau al ochilor sunt, de regulă, mai accesibile ca preț decât modelele French Door cu volum și dotări similare.

Aceeași compartimentare verticală care le face ușor de organizat vine și cu limitări:

compartimentele înguste nu permit depozitarea tăvilor mari, platourilor pentru petreceri sau cutiilor de pizza; dozatorul de apă și gheață, foarte frecvent pe aceste modele, ocupă spațiu util și poate deveni o sursă de reparații și costuri suplimentare; eficiența energetică este, în general, mai scăzută decât la frigiderele fără dozator; pentru a accesa conținutul, ușa trebuie deschisă complet de fiecare dată (cu excepția modelelor cu funcție „door-in-door”).

Popularitatea frigiderelor French Door

Și modelele French Door oferă avantaje practice și ergonomice:

Frigider pe toată lățimea: oferă spațiu generos pentru alimentele folosite zilnic, ideal pentru familii.

Congelator jos, mai spațios: mai ușor de organizat și accesibil, fără a te apleca des.

Acces rapid la alimentele frecvent folosite: nu trebuie să scoți tot conținutul ca la side by side.

Posibilitatea de a deschide doar o ușă: ajută la păstrarea aerului rece și reduce pierderile de energie.

Nu întâmplător, în ultimul deceniu, French Door-urile au depășit ca popularitate side by side-urile clasice în piețele vestice.

Dimensiuni frigidere Side by Side și integrare în bucătărie

Majoritatea frigiderelor side by side sunt semnificativ mai late decât combinele frigorifice clasice. Lățimea lor începe, de regulă, de la aproximativ 85–90 cm și poate ajunge ușor spre 95 cm, în funcție de tip (side by side clasic, French Door sau quad-door).

Adâncimea depășește adesea linia blatului de bucătărie, mai ales în cazul modelelor standard (non counter-depth), care ies vizibil în față.

Modelele counter-depth se integrează mai bine vizual într-o bucătărie modernă, dar sacrifică o parte din volum. În plus, greutatea mare și dimensiunile generoase pot complica livrarea și instalarea, în special în apartamente sau bucătării cu acces limitat.

Din acest motiv, măsurătorile exacte ale spațiului disponibil și ale deschiderii ușilor sunt mai importante decât cifra de volum trecută în fișa tehnică.

Greșeli frecvente la achiziția unui frigider Side by Side

Cele mai comune erori apar când alegerea se face doar pe baza volumului total sau a aspectului:

Dozatorul de apă/gheață: alegerea unui model cu această funcție fără a avea nevoie reală de ea.

alegerea unui model cu această funcție fără a avea nevoie reală de ea. Lățimea rafturilor: ignorarea dimensiunii utile pentru obiectele tale, nu doar volumul declarat.

ignorarea dimensiunii utile pentru obiectele tale, nu doar volumul declarat. Spațiul pentru deschiderea ușilor: subestimarea necesarului pentru a deschide complet ușile fără obstacole.

În practică, aceste detalii contează mai mult pentru experiența zilnică decât brandul sau designul.

Ce trebuie să știi pentru utilizarea zilnică a unui frigider Side by Side

Atunci când alegi un frigider side by side sau un model similar, ține cont de:

Lățimea utilă a rafturilor – nu doar volumul total, ci și spațiul efectiv pentru caserole, tăvi și platouri. Nevoile tale reale de congelare – câte alimente congelate depozitezi și cât de organizat vrei să fie congelatorul. Dozator de apă și gheață – util, dar ocupă spațiu și poate reduce eficiența energetică. Frecvența gătitului și tipul vaselor – vase mari sau platouri voluminoase pot să nu încapă în compartimentele înguste. Consum energetic – modelele cu dozatoare și funcții smart pot consuma mai mult.

Ce să verifici înainte de a cumpăra un frigider Side by Side

Înainte de a cumpăra un frigider side by side sau similar, asigură-te că verifici:

Dimensiunile exacte ale spațiului din bucătărie – lățime, adâncime și deschiderea completă a ușilor.

lățime, adâncime și deschiderea completă a ușilor. Posibilitatea de conectare la apă – dacă modelul are dozator de apă sau gheață.

dacă modelul are dozator de apă sau gheață. Costul și disponibilitatea filtrelor de apă – importante pentru întreținere pe termen lung.

importante pentru întreținere pe termen lung. Nivelul de zgomot – mai ales dacă locuiești într-un apartament.

mai ales dacă locuiești într-un apartament. Existența unui service local și condițiile de garanție – pentru intervenții rapide în caz de probleme.

pentru intervenții rapide în caz de probleme. Compatibilitatea cu mobilierul existent – ușile trebuie să se deschidă complet fără să lovească dulapurile sau alte obiecte.

Concluzia esențială pentru cumpărători: alegerea frigiderului side by side potrivit

Indiferent dacă frigiderul e side by side, French Door sau quad-door, ceea ce contează cu adevărat este:

cum gătești și cât de des folosești frigiderul;

spațiul disponibil în bucătărie;

tipul și dimensiunea alimentelor depozitate;

necesitatea unui dozator de apă și gheață;

Denumirea vinde, dar compartimentarea decide.

Alege frigiderul side by side perfect pentru familia ta în 2026

Frigiderele side by side nu sunt „mai bune” sau „mai slabe” decât alte aparate frigorifice – sunt doar diferite. Ele sunt ideale pentru cei care caută spațiu generos, compartimentare inteligentă și confort zilnic, dar mai puțin potrivite pentru depozitarea obiectelor voluminoase sau pentru bucătării foarte înguste.

Cum alegi corect: măsoară spațiul disponibil, verifică lățimea rafturilor și decide dacă ai nevoie de dozator de apă/gheață. Dacă iei în calcul aceste aspecte, vei găsi modelul side by side care se potrivește perfect familiei și stilului tău de viață.

Verifică ofertele și modelele de top pe eMAG pentru 2026 și alege combina care îți aduce confort și organizare în bucătărie.