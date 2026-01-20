FCSB l-a prezentat oficial pe Ofri Arad. Israelianul vine să astupe o gară de la mijlocul terenului

FCSB, aflată într-o goană disperată pentru a prinde un loc de play-off, a anunțat azi în mod oficial al doilea transfer al iernii. Este vorba despre Ofri Arad, mijlocaș defensiv în vârstă de 27 de ani, jucător care a semnat contractul și a devenit component al lotului campioanei României.

FCSB a precizat că Ofri Arad va evolua cu numărul 15 pe tricou și a iscălit o înțelegere valabilă pe doi ani și jumătate.

Mijlocașul defensiv urmează să efectueze primul antrenament alături de noii săi colegi chiar astăzi, înainte ca delegația campioanei să plece în Croația pentru partida din Europa League cu Dinamo Zagreb.

Ofri arad a fost adus să-l înlocuiască pe Adrian Șut, plecat în fotbalul arab.

Ofri Arad era disponibil pe piața transferurilor după despărțirea de Kairat Almaty, campioana Kazahstanului. Mutarea nu a implicat o sumă de transfer, ceea ce a facilitat finalizarea rapidă a negocierilor.

Anterior, internaționalul israelian a evoluat și pentru Maccabi Haifa, una dintre cele mai importante echipe din Israel.

Noul mijlocaș defensiv al FCSB-ului are un palmares consistent la nivel continental. Arad a adunat 27 de apariții în cupele europene, în tricoul lui Maccabi Haifa și Kairat Almaty.

Dintre acestea, 10 meciuri au fost disputate în faza grupelor: șase în Liga Campionilor și patru în Conference League, restul fiind în rundele preliminare.