Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”

Diana Șoșoacă a transmis Ambasadei Rusiei o scrisoare oficială de protest, manifestându-și indignarea față de declarațiile Mariei Zaharova.

Diana Șoșoacă, europarlamentar şi lider SOS, s-a declarat profund indignată de declarațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, referitoare la suveranitatea Republicii Moldova. În opinia sa, Rusia nu are dreptul să intervină în treburile Moldovei, iar singura țară care ar putea avea acest drept este România.

În acest context, luni, 19 ianuarie, Diana Șoșoacă i-a trimis o scrisoare oficială ambasadorului Rusiei la București, exprimându-și ferm opoziția față de pozițiile Moscovei.

„Domnule Ambasador,

Subsemnata, Diana Iovanovici-Șoșoacă, Av. Europarlamentar și președinte al Partidului S.O.S. România, transmit prezenta scrisoare oficială ca reacție fermă și categorică la declarațiile publice formulate la 15 ianuarie 2026 de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, doamna Maria Zaharova, declarații care reprezintă un atac direct la adresa identității naționale românești și a adevărului istoric”, şi-a început ea mesajul.

În scrisoare, Diana Șoșoacă susține că Rusia, prin glasul Mariei Zaharova, contestă în mod nejustificat dreptul moldovenilor de a-și afirma identitatea, limba și orientarea politică.

„Considerăm inacceptabil modul în care reprezentanta MAE rus își permite să conteste dreptul poporului din Republica Moldova de a-și afirma liber identitatea, limba și orientarea politică. Singura țară care poate contesta acest drept este România, pentru că Republica Moldova nu există din punct de vedere juridic. Sau există doar în baza Tratatului Ribbentrop-Molotov. Republica Moldova aparține de jure statului român, deci este o problemă a STATULUI ROMÂN, nu a Moldovei. Iar statul român este cel care trebuie să o rezolve. Faptul că o parte a țării se află în altă parte, nu schimbă statutul de «proprietar» al «păgubitului» și de «infractor» al «jefuitorului». Iar afirmațiile potrivit cărora limba română ar fi o «denumire impusă», iar moldovenii ar reprezenta un popor diferit de cel român, constituie o manipulare grosolană și o sfidare a realităților istorice”, s-a dezlăunţuit liderul SOS.

Totodată, Diana Șoșoacă a ţinut să sublinieze că unirea Moldovei cu România este un gest firesc, deoarece popoarele despărțite de Prut reprezintă același neam, şi nu este nicidecum o „absorbţie” sau „românizare forţată”.

„Prin urmare, transmitem un mesaj limpede și de neclintit: MOLDOVA ESTE ROMÂNIA, IAR MOLDOVENII SUNT ROMÂNI. Nicio retorică propagandistică de la Moscova și de oriunde, nicio reinterpretare ideologică a istoriei și nicio presiune diplomatică nu vor putea schimba acest adevăr.

Afirmația potrivit căreia România ar «absorbi» Republica Moldova, că ar desfășura o presupusă «românizare forțată» sau că ar distruge identitatea moldovenească este o teză falsă, moștenită din epoca sovietică, atunci când populației dintre Prut și Nistru i s-a impus artificial o identitate fabricată politic”, a explicat europarlamentarul.

Citate din Vladimir Putin

Pentru a-și consolida argumentul, Diana Şoşoacă a folosit chiar declarațiile președintelui rus Vladimir Putin referitoare la Republica Moldova.

„Vă reamintim, în acest sens, chiar afirmațiile d-lui Președinte Vladimir Putin, făcute în 2010, la întâlnirea cu istoricii ruși. Domnia sa a spus că «moldovenii și românii aparțin aceluiași spațiu cultural și istoric» și că «limba moldovenească și limba română sunt foarte apropiate». Sunt recunoașteri valide, ce-i drept că doar cultural-lingvistice, nu teritoriale, dar ele contrazic afirmațiile d-nei Zaharova. Și nu, limbile română și moldovenească nu sunt limbi apropiate, sunt aceeași limbă, cu particularități specifice, rezultate din contaminări naturale cu limbile popoarelor cu care au venit în contact”, a mai scris ea.

Maia Sandu - „o impostoare”, în opinia liderului SOS

Potrivit scrisorii adresate ambasadorului Federaţiei Ruse la Bucureşti, singurul punct de vedere în care opiniile Dianei Şoşoacă şi ale Mariei Zaharova converg este cel referitor la Maia Sandu, pe care liderul SOS o califică drept „impostoare”, care acţionează la ordin.

„Doamna Maria Zaharova are dreptate când spune că «politica Maiei Sandu, din anul 2020, când a devenit președinta Republicii Moldova, a fost îndreptată exact în această direcție – lipsirea acestei țări, a Moldovei, de suveranitate și independență, erodarea memoriei istorice a poporului moldovenesc, realizarea tuturor demersurilor pentru ca moldovenii să nu-și cunoască propria istorie și să renunțe la propria identitate». Dar aici se oprește dreptatea domniei sale și în cu totul alt sens decât cel în care argumentează. Astfel, «renunțarea la denumirea limbii ca limbă moldovenească și remodelarea acesteia în limba română» pusă pe seama Maiei Sandu este o atribuire incorectă unei impostoare care nu a dorit niciodată unirea cu patria mamă (a făcut-o acum, la ordin) și o jignire grosolană și iresponsabilă la adresa moldovenilor. Care sunt români și punctum!”, notează ea.

„România dorește pace, dialog și cooperare, dar nu va accepta niciodată să-i fie negate istoria, identitatea și drepturile naționale. Respectul trebuie să fie reciproc. În caz contrar, asemenea declarații nu fac decât să demonstreze că problema nu este în România, nici în Republica Moldova, ci în incapacitatea unor reprezentanți ai Federației Ruse de a înțelege că epoca imperiilor și a dictatelor asupra popoarelor a apus”, se încheie protestul Dianei Şoşoacă.