Un bătrân care-și serba singur ziua de naștere, copleșit de gestul unor necunoscuți: „Mi-au încălzit inima”

Un bătrân în vârstă de 86 de ani, din Warrington, a fost profund impresionat de supriza pe care i-au făcut-o câţiva necunoscuţi într-un restaurant italian când au aflat că își sărbătorește ziua de naștere singur.

Bob Leigh, un bătrân de 86 de ani din Warrington, Marea Britanie, a avut parte de o surpriză emoționantă chiar în ziua în care își sărbătorea aniversarea. Văduv de câțiva ani, el obișnuia să ia masa singur la Caffe Caruso, un restaurant italian pe care îl frecventa de mult timp.

Pe 10 ianuarie, bărbatul, fost electrician şi antrenor de rugby, s-a îmbrăcat cu cel mai bun costum și a mers, ca de obicei, la localul său preferat, pentru a marca evenimentul, chiar dacă urma să îşi petreacă seara de unul singur.

În timpul cinei, a intrat în vorbă cu un grup de persoane aflate la masa alăturată. Conversația a fost una relaxată, fără ca bătrânul să insiste asupra faptului că era ziua sa sau că soția lui murise cu câțiva ani în urmă. A comandat două pahare de vin, o porție de paste curry chicken, un desert și un Irish coffee, pregătindu-se să încheie seara într-un mod simplu.

Surpriza a venit în momentul în care Bob Leigh s-a ridicat să plătească nota, în valoare de 38 de lire sterline, dar managerul restaurantului i-a spus că masa fusese deja achitată de necunoscuţii cu care schimbase câteva vorbe în cursul serii.

Inițial, bătrânul a încercat să refuze gestul. „Am mers la ei și le-am spus că nu pot lăsa asta să se întâmple”, a povestit el pentru BBC. Răspunsul a fost însă ferm: „Noi plătim pentru masa ta”, iar străinii nu au acceptat niciun refuz.

Vizibil emoționat, Bob Leigh a mărturisit că a fost profund impresionat de gest. „Nu pot să le mulțumesc suficient. Am fost pur și simplu impresionat de bunătatea lor”, a spus el.

Mai mult, spune el, într-o perioadă marcată de conflicte și vești negative, gestul i-a redat încrederea în oameni: „Este atât de multă întuneric în lume acum, cu Ucraina, Venezuela și Trump, încât acest lucru mi-a încălzit inima”

Un reprezentant al restaurantului a explicat că asemenea gesturi nu sunt neobișnuite: „Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. Uneori oamenii văd pe cineva care ia masa singur și apoi îi plătesc masa”.