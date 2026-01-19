Yelna, o tânără iraniană care s-a căsătorit cu un român, a descris experiența ei în România și a vorbit despre asemănările dintre români și iranieni. Ea a explicat șocul cultural trăit aici, dar și motivele acestor asemănări.

Yelna s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în România, la Timișoara, iar adaptarea nu a fost foarte simplă. Tânăra care este jumătate iraniană, jumătate bengaleză, a trăit ani buni în Malaezia, iar în România a avut un mic șoc cultural. Cu toate acestea, a reușit să se adapteze, iar la un moment dat a decis să își povestească experiențele pe You Tube, în videoclipuri scurte în care punctează cele trăite aici.

Într-un videoclip, tânăra a povestit despre primele experiențe din România. În altul, ea s-a referit la asemănările, surprinzătoare pentru mulți, care există între români și iranieni.

„Prima impresie pe care mi-am făcut-o în România atunci când m-am mutat aici - nu știam limba, nu știam nimic despre oameni, așa că mă uitam la ei cu atenție și i-am spus soțului meu Alex că parcă ar fi niște turci care încearcă să se comporte ca niște italieni. Pur și simplu asta a fost prima mea impresie. Pentru că românii seamănă mult la fizionomie cu cei din Orientul Mijlociu. Nu vorbesc despre a fi blond sau nu. Pentru că și în Orientul Mijlociu avem oameni cu părul blond, dar trăsăturile feței, ochii, nasul, sprâncenele, toți arătau ca cei din Orientul Mijlociu, dar limba vorbită sună mai mult a spaniolă sau a italiană”, a povestit ea.

În al doilea clip, Yelna a explicat de ce românii și urmașii vechilor perși, iranienii, au multe în comun, fără ca ei să fie conștienți de asta.

„Eu sunt pe jumătate iraniană și pe jumătate bengaleză. Am trăit 11 ani în Malaezia, așa că atunci când am vorbit despre șocuri culturale, comparațiile mele au fost în principal între România și Malaezia”, a început ea.

„Pe măsură ce am stat aici și am început să cunosc mai bine România, și datorită comentariilor voastre, am realizat cât de multe asemănări există între România și Iran datorită istoriei noastre. Atunci mi s-a aprins «luminița» și am zis: «Doamne, da! Chiar găsesc multe lucruri familiare și similare cu Iranul și cultura mea din timpul cât am trăit acolo.» Motivul pentru care nu am observat asta imediat este că nu am locuit suficient timp în Iran ca să mă adaptez complet la cultură și la tot ce ține de ea. De asemenea, am călătorit mult încă din copilărie, iar în ultimii 10-11 ani ai vieții mele adulte am locuit în Malaezia. Așadar, nu era logic pentru mine să observ asemănările dintre cultura iraniană și cea românească. Dar datorită vouă și iubirii soțului meu pentru istorie, am devenit curioasă despre originile noastre și am vrut să văd câtă istorie avem în comun”, a mai spus tânăra.

Unde semănăm

A urmat o scurtă introducere în istorie, prin care a încercat să lămurească unele dintre confuziile pe care le fac mulți europeni în privința Iranului și a iranienilor. „Dacă nu vă interesează istoria, puteți să săriți la partea despre România și Iranul modern. Dacă însă sunteți aici pentru istorie, va fi un video lung, așa că luați gustări și popcorn și haideți să începem. Am făcut cercetările mele, dar nu sunt istorică de profesie”, a adăugat ea.

Cel mai des, oamenii confundă Iranul cu țările arabe și cred că iranienii, care au îmbrățișat Islamul, sunt și ei arabi. Nimic mai fals, lămurește Yelna.

„Dacă uneori oamenii sunt confuzi despre Iran, uneori îl confundă cu Arabia, întrebând: «Ești arabă? Ești persană? Vorbești farsi?» Acești termeni sunt derutanți pentru unii. Primul lucru pe care vreau să-l clarific este că iranienii nu sunt arabi. Noi nu suntem arabi, araba este o limbă. Suntem foarte diferiți ca etnie. Asta nu înseamnă că nu există arabi în Iran – o să explic mai târziu”, a promis ea.

De ce refuză mulți unii să fie numiți iranieni

În prezent, mulți iranieni refuză să își spună iranieni pentru a nu fi identificați cu regimul cleric care se află la putere la Teheran.

„Uneori ați auzit termenii «persan» și «iranian». Azi, unii iranieni nu vor să se numească iranieni din cauza asocierii cu Republica Islamică Iran și cu modul în care țara este percepută în lume. Așadar, spunem că suntem persani, referindu-ne la Imperiul Persan care a existat acum mult timp. Originea noastră etnică provine de la persani, așa că ne identificăm ca persani. Nu toți iranienii sunt persani, doar o parte. Farsi este numele limbii”, a explicat tânăra.

Mai departe, ea a vorbit despre originea comună indo-europeană a celor două limbi, farsi și română, dar și despre alte asemănări.

„Persanii sunt un grup de oameni care au călătorit din sudul Europei și Asia Centrală și au găsit Iranul (partea de nord și sud). Acești oameni erau numiți arieni și vorbeau o limbă indo-europeană. Aceasta explică de ce mulți abonați ai mei au observat asemănări între iranieni și români: amândoi facem parte din familia indo-europeană. Totuși, familia indo-europeană se referă la limbă, nu la etnie. Unele cuvinte din farsi sunt asemănătoare cu hindi sau urdu. De asemenea, limba farsi are influențe turcești datorită invaziilor otomane care au condus Iranul timp de 600 de ani”, a mai afirmat tânăra.

Un imperiu rămas în istorie

Nu au lipsit nici informațiile despre Imperiul Persan, unul dintre cele mai longevive și puternice din istorie.

„Arienii s-au împărțit în triburi diferite. Unul dintre aceste triburi a condus țara mult timp: persanii. Persanii au format Imperiul Persan. Harta arată că persanii erau majoritari, dar toate grupurile etnice din Iran fac parte din naționalitatea iraniană. Mama mea nu este persană, ci aparține etniei Lori. Cercetările arată că arienii ar fi venit din Asia Centrală sau sudul acesteia și s-au răspândit mult”, a mai afirmat Yelna.

Aici a intervenit în discuție și soțul ei, care este român, Alex.

„Istoric vorbind, iranienii fac parte din familia arienilor. România modernă pretinde că provine dintr-o familie de triburi nordice și balcanice care călătoreau mult. Probabil aceeași situație este și pentru arieni: migrau mult din zona Iranului.”

Imperiul Persan a ajuns până aici

A fost completat imediat de Yelna, care a încercat să lămurească un aspect controversat.

„Înțelegerea occidentală modernă despre „arieni” a fost creată târziu, în secolul XIX–XX, de naziști pentru a-și promova ideea de superioritate”, a mai povestit ea.

„În România și Iran există, de asemenea, elemente de propagandă națională similare, care glorifică trecutul”, a intervenit din nou Alex.

Yelna l-a amintit pe Cyrus cel Mare și a vorbit despre momentul în care Imperiul Persan a ajuns până aici.

„Cyrus cel Mare, regele persan, după ce a cucerit Grecia, a ajuns până pe teritoriul actual al României. Astfel, pe lângă familia indo-europeană și influența turcă, avem și grecii antici care au interacționat cu Persia și cu țărmurile Mării Negre. Grecii antici au făcut comerț cu poporul meu și au avut orașe-state lângă Marea Neagră. Persia a interacționat de asemenea cu cultura greacă. Alexandru cel Mare a cucerit unul dintre imperiile persane și a continuat să se deplaseze în regiune”, a mai spus Yelna.