Ucraina construiește un „dom anti-dronă” pentru a face față noilor valuri de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice

Ucraina își regândește fundamental sistemul de apărare aeriană, mizând tot mai mult pe drone interceptoare și pe echipe mobile de intervenție, într-un context marcat de intensificarea atacurilor aeriene rusești. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat lansarea unui nou model de apărare, conceput să răspundă rapid amenințărilor cu costuri semnificativ mai reduse decât sistemele clasice antiaeriene.

Anunțul vine pe fondul unor bombardamente aproape săptămânale care au lăsat fără electricitate și căldură mii de locuințe din Kiev și din alte regiuni ale țării, evidențiind limitele apărării aeriene ucrainene în fața unui volum tot mai mare de drone și rachete.

În mesajul său video de seară, Zelenski a vorbit despre „o nouă abordare” a Forțelor Aeriene, bazată pe grupuri mobile de foc, drone interceptoare și alte mijloace de apărare cu rază scurtă de acțiune. „Acest sistem va fi transformat”, a subliniat președintele ucrainean.

Parte a acestei restructurări este numirea lui Pavlo Elizarov în funcția de adjunct al comandantului Forțelor Aeriene. Considerat unul dintre cei mai experimentați comandanți ucraineni în războiul cu drone, Elizarov va coordona dezvoltarea și extinderea la nivel național a noii concepții de apărare, scrie kyivpost.com.

Potrivit ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, misiunea lui Elizarov este crearea unei rețele naționale de unități specializate în interceptarea dronelor. „Sarcina noastră este să construim un dom anti-dronă deasupra Ucrainei – un sistem care să nu reacționeze după impact, ci să distrugă amenințarea încă din faza de apropiere”, a explicat oficialul.

Ucraina și-a accelerat masiv producția internă de drone

Datele prezentate de Fedorov arată amploarea provocării. În 2025, Rusia ar fi lansat până la 100.000 de drone asupra Ucrainei, lovind locuințe și infrastructură critică în întreaga țară. Anul a fost, totodată, cel mai sângeros pentru populația civilă de la începutul invaziei pe scară largă, în 2022.

Experiența lui Elizarov este văzută drept un atu major. O unitate a Gărzii Naționale pe care a condus-o anterior a distrus echipamente militare rusești în valoare de peste 13 miliarde de dolari, iar aproximativ unul din cinci tancuri rusești eliminate de forțele ucrainene ar fi fost neutralizat de structuri aflate sub comanda sa.

Înainte de război, Pavlo Elizarov a fost om de afaceri și producător de televiziune, cunoscut pentru realizarea emisiunii politice „Svoboda Slova” („Libertatea cuvântului”), adesea critică la adresa președintelui Zelenski și a partidului său. După declanșarea invaziei, în februarie 2022, s-a alăturat apărării teritoriale, ulterior forțelor speciale, unde a început să asambleze drone de luptă, fondând ulterior propria unitate – grupul „Lasar” – în cadrul Gărzii Naționale.

Zelenski a atras atenția, la începutul lunii, că Ucraina a primit un pachet important de ajutor în domeniul apărării aeriene din partea partenerilor occidentali, însă livrările au venit într-un moment în care mai multe sisteme antiaeriene rămăseseră „fără rachete”. Situația subliniază nevoia unor soluții mai ieftine și mai rapide pentru interceptarea amenințărilor aeriene.

Din februarie 2022, Ucraina și-a accelerat masiv producția internă de drone, bazându-se tot mai mult pe UAV-uri interceptoare pentru a contracara rachetele de croazieră rusești, dronele de atac de tip Shahed și platformele de recunoaștere, la costuri incomparabil mai mici decât cele ale rachetelor sol-aer clasice. În fața unui război de uzură și a presiunii continue asupra infrastructurii energetice, „domul anti-dronă” devine una dintre puținele soluții sustenabile pentru apărarea spațiului aerian al Ucrainei.