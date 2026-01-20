Scene de panică la meciul lui Luciano Darderi cu Cristian Garin. Italianul s-a tăvălit pe teren de durere

Momente inedite, astăzi, pe tabloul masculin, la meciul din primul tur dintre italianul Luciano Darderi (23 de ani, 25 ATP) și chilianul Cristian Garin (29 de ani, 82 ATP).

Italianul s-a impus cu 7-6 (5), 7-5, 7-6 (3). Darderi conducea cu două seturi, dar la minge de meci în setul 3, la scorul de 5-4, a avut crampe la stomac și s-a schimonosit pe teren de durere. Avea nevoie să meargă la toaletă.

Avea nevoie disperată să meargă la toaletă

Regulamentul spune că pauza de vestiar se poate acorda doar între seturi. Din fericire pentru el, a închis meciul la timp, în tie-break.

„M-am uitat la cer și am spus: de ce eu, de ce acum?. Înainte de meci, am luat niște medicamente pentru dureri la un picior, dar nu am luat niciun medicament de stomac. Așa că, de la căldură și de la stres am început să am dureri de stomac”, a spus italianul la final. Darderi și Garin sunt parteneri la dublu.