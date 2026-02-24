search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia desfășoară întăriri pentru a opri contraofensiva ucraineană din sud. Camioane cu soldați, trimise în plină zi

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Contraofensiva Ucrainei pe frontul de sud-est a fracturat pozițiile rusești, însă între timp Moscova a trimis de întăriri în regiune. La două săptămâni de la prăbușirea comunicațiilor prin Starlink și lansarea unor contraatacuri, trupele ucrainene mențin presiunea asupra forțelor rusești, provocând pierderi semnificative și avansând din vest și nord împotriva unui corp cheie din armata rusă, relatează Euromaidan Press.

Sodlati ucraineni donețk razboi in ucraina FOTO EPA EFE jpg

Luptele s-au intensificat după ce comunicațiile rusești s-au prăbușit la începutul lunii februarie, creând o fereastră rară de oportunitate pentru forțele ucrainene. Serviciul Starlink al miliardarului Elon Musk a blocat comunicațiile prin satelit ale Rusiei, iar Moscova însăși a restricționat accesul trupelor la platforme de social media precum Telegram, perturbând și mai mult comanda și controlul în rândul trupelor rusești.

Batalioanele ucrainene au vizat flancul vestic al Armatei Combinate 36, ale cărui regimente și brigăzi mărșăluiau într-un ritm susținut spre orașul Zaporojie, la aproximativ 75 de kilometri vest de liniile frontului. Într-un incident sângeros recent, lângă satul Dobropillia, cel puțin 15 soldați ruși au fost uciși sau răniți după ce s-au înghesuit într-un singur camion neblindat pe drumul T0401, în plină zi. Acesta a devenit o țintă ușoară pentru un grup ucrainean de luptă care a înaintat susținut în zonă pe fondul întreruperii comunicațiilor ruse.

Mai întâi, ucrainenii au eliminat trupele ruse din vasta „zonă gri” dintre liniile rusești și ucrainene. Apoi, au pătruns în linia rusă din jurul Dobropillia. Panicați, rușii „au angajat un număr semnificativ de unități de rezervă în luptă și au lansat contraofensive” la sud de Dobropillia, potrivit observatorului Thorkill.

Nu este clar dacă camionul plin cu ruși din apropierea T0401 făcea parte din întăririle ruse. În orice caz, acesta a suferit o înfrângere catastrofală. Mai întâi, o dronă ucraineană FPV a lovit camionul neprotejat, imobilizându-l și împrăștiind cei 15 ocupanți ai săi.

Artileria ucraineană a tras apoi asupra rușilor care încercau să scape. Când o echipă de infanterie ucraineană a sosit pentru a curăța zona, a găsit doar ruși morți.

În urma acestor contraatacuri, rușii încearcă să riposteze din aer.

Astfel că, în ciuda câștigurilor teritoriale recente, avansul ucrainean a încetinit pe măsură ce Rusia trimite mai multe trupe și artilerie pentru a consolida pozițiile slăbite. Moscova a intensificat de asemenea atacurile aeriene, folosind avioane de luptă, bombe ghidate cu precizie și un număr mai mare de echipaje de drone de elită Rubicon, pentru a contracara asalturile ucrainene. Analiștii raportează că aceste eforturi au crescut semnificativ victimele ucrainene.

„Forțele ruse au intensificat semnificativ atacurile cu artilerie, drone și bombe planante asupra grupurilor de asalt ucrainene, ceea ce a dus la o creștere bruscă a numărului de victime”, a raportat AMK Mapping.

Forțele ucrainene au recucerit opt așezări și 400 de kilometri pătrați de teritoriu de la sfârșitul lunii ianuarie, potrivit șefului armatei ucrainene ucrainene Oleksandr Sîrski.

După vizita în zona operațională sudică a Ucrainei, acesta a precizat că forțele aeropurtate și unitățile adiacente au recâștigat controlul asupra teritoriilor ocupate în direcția Oleksandrivka, situată la intersecția a trei regiuni - Zaporojie, Donețk și Dnipropetrovsk.

Totuși în zonă situația rămâne „complicată”, forțele ruse continuând atacurile cu artilerie, drone, vehicule blindate și grupuri mici de infanterie, a spus el.

Președintele Volodimir Zelensky a anunțat pe 22 februarie că forțele ucrainene au eliberat 300 de kilometri pătrați de teritoriu de sub ocupația rusă în cadrul contraofensivei din sud.

Zelenski a adăugat că Ucraina avansează de-a lungul liniei frontului sudic, dar nu a specificat sectorul sau momentul contraofensivei.

Ofensiva terestră a Rusiei din 2025 a fost concentrată în regiunea Donețk, cu operațiuni intensificate în Zaporojie și sudul regiunii Dnipropetrovsk. 

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980
gandul.ro
image
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
mediafax.ro
image
Care e starea lui Florin Tănase după o nouă accidentare la FCSB: “Ar trebui să luăm deja un RMN portabil la câte a făcut!”
fanatik.ro
image
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
libertatea.ro
image
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele. Premiul: 12 milioane de dolari
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
observatornews.ro
image
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Alertă meteo valabilă 10 ore: cod galben de ninsori și cod portocaliu de viscol puternic. Harta zonelor afectate
playtech.ro
image
UEFA, o nouă anomalie în războiul FCSB – Steaua!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Se cere ARESTAREA lui Bolojan! Este acuzat de abuz în serviciu!
romaniatv.net
image
Decizie majoră pentru românii care primesc salariul minim pe economie
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Planul diabolic pus la punct de o femeie de afaceri acuzată că și-a ucis soțul pentru a pune mâna pe avere
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Afișul oficial al filmului „La răscruce de vânturi” face o trimitere directă, din punct de vedere vizual, la filmul clasic “Pe aripile vântului”
„La răscruce de vânturi” - Un roman clasic între ecranizări vechi și noi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești