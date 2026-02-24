Rusia desfășoară întăriri pentru a opri contraofensiva ucraineană din sud. Camioane cu soldați, trimise în plină zi

Contraofensiva Ucrainei pe frontul de sud-est a fracturat pozițiile rusești, însă între timp Moscova a trimis de întăriri în regiune. La două săptămâni de la prăbușirea comunicațiilor prin Starlink și lansarea unor contraatacuri, trupele ucrainene mențin presiunea asupra forțelor rusești, provocând pierderi semnificative și avansând din vest și nord împotriva unui corp cheie din armata rusă, relatează Euromaidan Press.

Luptele s-au intensificat după ce comunicațiile rusești s-au prăbușit la începutul lunii februarie, creând o fereastră rară de oportunitate pentru forțele ucrainene. Serviciul Starlink al miliardarului Elon Musk a blocat comunicațiile prin satelit ale Rusiei, iar Moscova însăși a restricționat accesul trupelor la platforme de social media precum Telegram, perturbând și mai mult comanda și controlul în rândul trupelor rusești.

Batalioanele ucrainene au vizat flancul vestic al Armatei Combinate 36, ale cărui regimente și brigăzi mărșăluiau într-un ritm susținut spre orașul Zaporojie, la aproximativ 75 de kilometri vest de liniile frontului. Într-un incident sângeros recent, lângă satul Dobropillia, cel puțin 15 soldați ruși au fost uciși sau răniți după ce s-au înghesuit într-un singur camion neblindat pe drumul T0401, în plină zi. Acesta a devenit o țintă ușoară pentru un grup ucrainean de luptă care a înaintat susținut în zonă pe fondul întreruperii comunicațiilor ruse.

Mai întâi, ucrainenii au eliminat trupele ruse din vasta „zonă gri” dintre liniile rusești și ucrainene. Apoi, au pătruns în linia rusă din jurul Dobropillia. Panicați, rușii „au angajat un număr semnificativ de unități de rezervă în luptă și au lansat contraofensive” la sud de Dobropillia, potrivit observatorului Thorkill.

Nu este clar dacă camionul plin cu ruși din apropierea T0401 făcea parte din întăririle ruse. În orice caz, acesta a suferit o înfrângere catastrofală. Mai întâi, o dronă ucraineană FPV a lovit camionul neprotejat, imobilizându-l și împrăștiind cei 15 ocupanți ai săi.

Artileria ucraineană a tras apoi asupra rușilor care încercau să scape. Când o echipă de infanterie ucraineană a sosit pentru a curăța zona, a găsit doar ruși morți.

În urma acestor contraatacuri, rușii încearcă să riposteze din aer.

Astfel că, în ciuda câștigurilor teritoriale recente, avansul ucrainean a încetinit pe măsură ce Rusia trimite mai multe trupe și artilerie pentru a consolida pozițiile slăbite. Moscova a intensificat de asemenea atacurile aeriene, folosind avioane de luptă, bombe ghidate cu precizie și un număr mai mare de echipaje de drone de elită Rubicon, pentru a contracara asalturile ucrainene. Analiștii raportează că aceste eforturi au crescut semnificativ victimele ucrainene.

„Forțele ruse au intensificat semnificativ atacurile cu artilerie, drone și bombe planante asupra grupurilor de asalt ucrainene, ceea ce a dus la o creștere bruscă a numărului de victime”, a raportat AMK Mapping.

Forțele ucrainene au recucerit opt așezări și 400 de kilometri pătrați de teritoriu de la sfârșitul lunii ianuarie, potrivit șefului armatei ucrainene ucrainene Oleksandr Sîrski.

După vizita în zona operațională sudică a Ucrainei, acesta a precizat că forțele aeropurtate și unitățile adiacente au recâștigat controlul asupra teritoriilor ocupate în direcția Oleksandrivka, situată la intersecția a trei regiuni - Zaporojie, Donețk și Dnipropetrovsk.

Totuși în zonă situația rămâne „complicată”, forțele ruse continuând atacurile cu artilerie, drone, vehicule blindate și grupuri mici de infanterie, a spus el.

Președintele Volodimir Zelensky a anunțat pe 22 februarie că forțele ucrainene au eliberat 300 de kilometri pătrați de teritoriu de sub ocupația rusă în cadrul contraofensivei din sud.

Zelenski a adăugat că Ucraina avansează de-a lungul liniei frontului sudic, dar nu a specificat sectorul sau momentul contraofensivei.

Ofensiva terestră a Rusiei din 2025 a fost concentrată în regiunea Donețk, cu operațiuni intensificate în Zaporojie și sudul regiunii Dnipropetrovsk.