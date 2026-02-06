Kremlinul acuză Kievul că urmărește blocarea negocierilor de pace prin tentativa de asasinat asupra unui general din GRU

Kremlinul atribuie Kievului responsabilitatea pentru tentativa de asasinat asupra prim-adjunctului şeful serviciului rus de informaţii militare GRU, generalul Vladimir Alekseiev, împușcat vineri într-un bloc de apartamente din nord-vestul Moscovei.

În declarații, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat Kievul de o strategie menită să blocheze negocierile de pace ce au loc la Abu Dhabi și la care participă generalul Igor Kostiukov, şeful serviciului rus de informaţii militare GRU.

„Acest act terorist confirmă încă o dată intenţia regimului (preşedintelui ucrainean Volodimir) Zelenski de a recurge la provocări constante menite, încă o dată, să saboteze procesul de negociere”, a spus Lavrov la o conferinţă de presă.

El a acuzat Kievul că este dispus „să facă totul” pentru a-şi convinge susţinătorii occidentali să nu permită Statelor Unite să obţină „o soluţionare justă” a conflictului din Ucraina.

Atacatorul, descris de anchetatorii ruși drept o „persoană neidentificată”, a fugit de la locul faptei. Alekseev, un general de rang înalt născut în Ucraina a supraviețuit atacului și a fost transportat de urgență la spital. Se presupune că se află în stare critică.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că incidentul este anchetat de serviciile secrete ruse, iar președintele Vladimir Putin este ținut la curent.

„Serviciile speciale își fac treaba”, a spus Peskov . „Îi urăm generalului o însănătoșire grabnică. Sperăm că așa va fi.”

Kievul nu a comentat. Forțele ucrainene au revendicat anterior responsabilitatea pentru uciderea mai multor oficiali ruși de rang înalt, de când Moscova a lansat invazia sa la scară largă în februarie 2022.

Cine este Vladimir Alekseiev

Alekseev ocupă funcția de prim-adjunct al șefului GRU din 2011. Născut în satul Holodki din regiunea Vinița, Ucraina, a absolvit Școala Superioară de Comandă Aeropurtată din Riazan.

El a fost implicat în planificarea militară la nivel înalt ani de zile, inclusiv în supravegherea operațiunilor din Siria. În 2017, Alekseev a fost decorat cu titlul de „Erou al Rusiei”, una dintre cele mai înalte distincții de stat.

Alekseev este cunoscut pentru legăturile strânse cu formațiunile de voluntari și mercenari ai Rusiei, inclusiv cu unitățile consolidate ulterior sub umbrela Wagner.

În timpul revoltei Wagner din iunie 2023, a participat la negocieri cu fondatorul grupării, Evgheni Prigojin, alături de ministrul adjunct al Apărării din Rusia, Iunus-Bek Yevkurov. La acea vreme, Alekseev a condamnat public revolta și le-a cerut luptătorilor Wagner să depună armele.

Generalul se află sub sancțiuni SUA pentru operațiuni cibernetice legate de interferențe electorale, în timp ce Uniunea Europeană l-a sancționat în 2019 pentru otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale în Salisbury, Marea Britanie.

Agenția de informații militare a Ucrainei l-a acuzat pe Alekseev că a identificat ținte pentru rachete și atacuri aeriene rusești în Ucraina și că a contribuit la legitimarea ocupației Moscovei în teritoriile capturate prin referendumuri orchestrate.

De asemenea, el a contribuit la crearea așa-numitului Corp al Voluntarilor din Rusia, care include unități paramilitare precum Redut și brigada Española, între timp desființată, care includea și foști huligani ai fotbalului.

Delegațiile rusă şi ucrainieană au reluat discuțiile la Abu Dhabi miercuri şi joi, în prezenţa americanilor, pentru a negocia o soluţie la războiul din Ucraina. După două zile de discuuţii, singurul rezultat tangibil anunţat în mod public a fost un schimb de prizonieri între Kiev şi Moscova, primul din octombrie încoace.

Noi negocieri între ruşi, ucraineni şi americani urmează să aibă loc „în săptămânile viitoare”, a anunţat Kievul, în timp ce Kremlinul a vorbit despre „o muncă constructivă şi foarte complexă” care „va continua”.



