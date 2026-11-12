Un colonel rus a fost ucis într-un atac cu bombă la Sankt Petersburg. Este al doilea atentat asupra unui ofițer rus în aceeași zonă în mai puțin de trei luni

Un colonel al armatei ruse a murit în urma unei explozii care a avut loc în Sankt Petersburg, în cartierul Slaveanka. Este al doilea atac de acest fel în aceeași zonă în mai puțin de trei luni. Alți militari ruși au fost uciși anterior la Sevastopol și în apropiere de Moscova, iar o explozie produsă în august într-un restaurant din capitala rusă ar fi putut să-l vizeze pe comandantul Forțelor Aerospațiale, Aleksandr Ciaiko.

Bomba a fost atașată de partea inferioară a vehiculului Foto: X@Video_Forensics

Un colonel rus a murit după ce un dispozitiv exploziv a detonat sub mașina sa, în dimineața zilei de 12 noiembrie, la Sankt Petersburg, potrivit presei ruse.

Bomba era atașată de partea inferioară a vehiculului și a fost detonată de la distanță în momentul în care ofițerul ieșea din curtea interioară a blocului său, în cartierul Slaveanka, potrivit unor surse citate de publicația Fontanka.

Publicația 78 a relatat că explozia s-a produs în apropierea unui supermarket Lenta și a unei benzinării Tatneft de pe șoseaua Kolpinskoe. Ofițerul ar fi făcut parte din Armata a 6-a de Aviație și Apărare Antiaeriană a Rusiei.

Circulația pe șosea a fost oprită după explozie. La fața locului au ajuns echipaje de intervenție, iar Comitetul de Anchetă al Rusiei a deschis un dosar penal pentru omor.

Este al doilea atentat cu mașină-capcană asupra unui ofițer rus în Slaveanka în mai puțin de trei luni.

La 27 august, o mașină în care se aflau un ofițer rus și soția sa a explodat în același cartier. Bărbatul a murit, iar femeia a fost rănită grav și dusă la terapie intensivă.

Victima ar fi fost maiorul Serghei Secikov, în vârstă de 43 de ani, din Regimentul 332 de Elicoptere al Gărzii ruse.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) acuzase regimentul, în mai 2022, că a efectuat lovituri cu rachete și bombe asupra unor ținte civile din regiunile Sumî și Harkov.

Secikov le-ar fi spus superiorilor că se afla pe o posibilă listă de persoane vizate pentru asasinat și că își inspecta în mod regulat mașina înainte de a porni la drum.

Ulterior, Fontanka a relatat că o femeie în vârstă de 24 de ani ar fi plasat dispozitivul exploziv, după care ar fi părăsit Rusia prin Turcia, ajungând în Republica Moldova. Împrejurările atacului și posibilii organizatori nu au fost clarificate.

Cartierul Slaveanka a fost construit în parte pentru a găzdui personal militar rus. Până în 2012, Ministerul rus al Apărării deținea aproape o treime din proprietățile rezidențiale aflate în construcție în zonă.

Serie de atacuri asupra militarilor ruși

Ultimul atentat vine pe fondul unei serii mai ample de atacuri asupra militarilor și oficialilor ruși, inclusiv ofițeri superiori uciși prin explozii și mașini-capcană.

La 13 august, căpitanul de rangul 1 Robert Șageev, din Marina rusă, a fost ucis într-o explozie la Sevastopol. Înainte de anexarea Crimeei de către Rusia, în 2014, Șageev a servit în Marina ucraineană și a comandat singurul submarin al Ucrainei, „Zaporijjea”. Ulterior, el s-a alăturat Flotei ruse din Marea Neagră.

Atacuri similare au vizat anterior militari ruși din regiunea Moscova.

În aprilie 2025, generalul rus Iaroslav Moskalik, adjunct al șefului Direcției Principale de Operații din Statul Major, a fost ucis de o mașină-capcană la Balașiha, lângă Moscova. Oficiali ucraineni au indicat ulterior că operațiunea ar fi fost realizată de serviciile de informații de la Kiev.

Un alt atentat cu mașină-capcană, tot în aprilie 2025, l-a ucis pe Evgheni Rîtikov, inginer principal implicat în dezvoltarea sistemelor rusești de război electronic Krasuha. Surse din cadrul serviciilor de informații ucrainene nu au confirmat și nici nu au infirmat implicarea în acest atac.

Campania s-a extins și în teritoriile ucrainene aflate sub ocupație rusă, unde partizani ucraineni și operațiuni asociate serviciilor de informații au vizat oficiali ai administrației de ocupație și militari.

În noiembrie 2023, mai multe atacuri au dus la moartea unor oficiali și militari susținuți de Moscova, printre care Mihail Filiponenko, responsabil cu securitatea în regiunea Luhansk, instalat de Rusia. El a murit într-o explozie provocată de o mașină-capcană.

Mai recent, o explozie produsă la 1 august în restaurantul Balzi Rossi din Moscova a ucis cinci persoane și a rănit cel puțin 19.

Ținta atacului ar fi putut fi generalul Aleksandr Ciaiko, comandantul-șef al Forțelor Aerospațiale ruse. Acesta participa la o aniversare privată în restaurant. Presupusa sa implicare în atacul de la Bucea din timpul invaziei rusești din Ucraina, în 2022, l-a transformat într-o țintă a acuzațiilor de crime de război din partea Kievului.

Soarta generalului după explozie rămâne neclară, existând relatări contradictorii cu privire la faptul dacă a supraviețuit. Autoritățile ruse nu au oferit informații definitive despre starea sa.