Fosta spioană rusă Anna Chapman, din nou în serviciile secrete, sub identitate falsă

Fosta spioană rusă Anna Chapman, devenită celebră după arestarea sa în 2010 la New York, a fost chemată din nou în serviciile secrete, de această dată într-o misiune publică, dar cu iz de mister, sub un nume fals: Anna Romanova.

Anna Chapman, în vârstă de 43 de ani, a fost numită directoarea nou-înființatului Muzeu Rus al Informațiilor, un proiect strâns legat de structurile de spionaj aflate sub autoritatea președintelui Vladimir Putin. Muzeul, situat lângă Parcul Gorky din Moscova, este înregistrat la biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), succesorul KGB și fostul angajator al lui Chapman. Instituția va prezenta istoria și realizările spionajului rusesc, cu accent pe operațiuni desfășurate împotriva țărilor occidentale, relatează The Sun.

Ascensiunea și viața Annei Chapman

Anna Chapman a devenit cunoscută în 2010, când FBI a arestat-o la New York, acuzând-o că făcea parte dintr-o rețea de spioni ruși. Ulterior, a fost expulzată în cadrul unui schimb de agenți care l-a inclus și pe Serghei Skripal, ulterior otrăvit în Salisbury într-un atac atribuit Moscovei.

Cariera ei de spion a început la Londra, unde s-a infiltrat în cercuri influente de oameni de afaceri, politicieni și oligarhi, fiind remarcată și recrutată datorită abilităților sale de comunicare și farmecului personal. Ea obținuse cetățenia britanică după căsătoria cu Alex Chapman, relație care s-a încheiat tumultuos, fostul soț ar fi încercat chiar să o atace cu o bormașină electrică.

Într-o carte publicată recent, Chapman se descrie drept o „agentă 007 din viața reală”: „Știam ce efect aveam asupra bărbaților. Am fost binecuvântată de natură cu o talie subțire, un piept generos și păr roșu ca focul. Tot ce trebuia să fac era să subliniez aceste atuuri cu ținute simple, dar seducătoare, machiaj discret și o atitudine naturală”.

Memoriile ei reflectă o viață plină de lux, cu călătorii, petreceri și contacte cu persoane influente. Ea povestește, de exemplu, cum a obținut un loc de muncă la un fond speculativ din Londra după ce a câștigat un joc de strip poker, fără a menționa însă secrete britanice transmise Moscovei sau legături cu politicieni britanici.

Noua viață publică: afaceri, TV și influență

După repatrierea în Rusia, Chapman s-a reinventat ca femeie de afaceri, prezentatoare TV și influenceriță, devenind o susținătoare ferventă a lui Vladimir Putin și mamă a unui băiețel. A apărut în ediția din ianuarie 2011 a revistei Playboy din Rusia și a fost protagonista unui pictorial incendiar în revista Maxim.

Prin numirea la conducerea Muzeului Informațiilor Ruse, Anna Chapman, alias Romanova, revine, simbolic, în lumea misterioasă a spionajului, sub conducerea Serviciului de Informații Externe (SVR), condus de Serghei Narîșkin, un aliat apropiat al lui Putin.