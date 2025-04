Povestea incredibilă a agenților KGB care trăiau în inima Americii

Ann Foley părea o agentă imobiliară obișnuită, cu o viață tipic americană alături de soțul său, Don, și cei doi fii ai lor, în Cambridge, Massachusetts, cunoscut oraș al universităților de elită. În realitate, Ann și Don ascundeau un secret de proporții: erau spioni sub acoperire ai serviciului secret rus KGB.

Sub numele lor real, Elena Vavilova și Andrei Bezrukov, cei doi au trăit ani întregi ca „ilegali” în SUA, până când au fost arestați de FBI în iunie 2010, relatează New York Post.

Tot atunci, la New York, o altă agentă rusă, Anna Chapman, activa în lumea imobiliarelor, abordând o strategie de seducție în recrutarea clienților. Și ea a fost arestată în cadrul celei mai mari rețele de spionaj rusești descoperite în SUA de la sfârșitul Războiului Rece.

Povestea lor și a altor spioni este documentată de jurnalistul Shaun Walker în cartea „The Illegals: Russia’s Most Audacious Spies and Their Century-Long Mission to Infiltrate the West” (Ilegalii: Cei mai îndrăzneți spioni ruși și misiunea lor seculară de a infiltra Occidentul). Autorul dezvăluie cum Rusia a trimis, timp de decenii, agenți sub acoperire în Occident, camuflați în oameni aparent obișnuiți: aristocrați, studenți, negustori sau agenți imobiliari.

Programul „illegals”

Inițiat în anii ’50 de KGB, programul a pregătit tineri sovietici să adopte stilul de viață occidental, într-un efort de infiltrare profundă a societăților străine. Spre exemplu, Vavilova și Bezrukov au fost recrutați din studenție în Siberia, antrenați ani la rând și trimiși în Canada pentru a-și începe viața sub noile identități. Ajunși în SUA, Don a studiat la Harvard, în timp ce Ann își juca perfect rolul de mamă. Acasă, însă, decripta mesaje radio venite de la Moscova.

Se pare că nici măcar copiii lor nu au știut adevărul. Adevărul a ieșit la iveală abia după arestare, când fiul lor, Alex, a fost confruntat cu dovezi clare privind trecutul părinților săi.

În paralel, Anna Chapman, cu imaginea sa de „femme fatale”, a atras rapid atenția tabloidelor. După arestare, viața ei personală a devenit subiect de senzație, fostul soț britanic vânzând detalii picante presei.