Fondatorul Telegram spune că s-a încercat asasinarea sa. „A fost singurul moment din viața mea în care am crezut că voi muri”

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a afirmat că a supraviețuit unei tentative de otrăvire în primăvara anului 2018, dar a ales să nu dezvăluie incidentul până acum pentru a se concentra pe prioritățile afacerii.

Într-un interviu, Durov a spus că a simțit dureri severe în tot corpul după ce s-a întors acasă și a observat un „vecin ciudat” care lăsa ceva lângă ușa lui, scrie The Moscow Times.

„A fost singurul moment din viața mea în care am crezut că voi muri”, a declarat Durov podcasterului Lex Fridman în interviul video publicat luni. „Un lucru era sigur: da, asta era.”

Antreprenorul de origine rusă a spus că s-a trezit a doua zi pe podea, incapabil să se ridice, cu vasele de sânge sparte și incapabil să meargă timp de două săptămâni după aceea.

„Este ceva despre care nu am vorbit niciodată public, pentru că nu voiam să sperii oamenii”, a spus Durov.

La acea vreme, Durov a spus că Telegram căuta fonduri pentru proiectul său blockchain TON, iar mai multe țări, inclusiv Rusia, încercau să interzică aplicația de mesagerie. Moscova a renunțat la eforturile sale în 2020.

Durov nu a precizat unde a avut loc presupusa tentativă de otrăvire, dar se știe că în 2017 s-a mutat în Dubai, unde a locuit în diferite proprietăți închiriate.

În interviul său, Durov a spus că a suferit dureri intense, pierderea progresivă a vederii și auzului, dificultăți extreme de respirație și slăbiciune copleșitoare.

Durov, care are cetățenie franceză, dar și pe cea a Emiratelor Arabe, a fost arestat la Paris anul trecut, după ce a fost acuzat că nu a reușit să combată conținutul ilegal de pe Telegram.

Miliardarul în vârstă de 40 de ani a fost ulterior eliberat pe cauțiune, dar i s-a interzis să părăsească Franța.