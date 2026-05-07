Explozii în regiunea Moscovei: drone au atacat un centru logistic strategic al Ministerului Apărării al Federației Ruse

În regiunea Moscovei au fost semnalate explozii și zboruri de drone, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană ruse au fost activate în mai multe zone. Potrivit canalului de Telegram Exilenova+, ținta atacului ar fi fost complexul militar-logistic „Nara” din orașul Naro-Fominsk, aflat în subordinea Ministerului rus al Apărării.

Sursele locale susțin că instalația reprezintă unul dintre cele mai importante centre logistice strategice ale armatei ruse. Complexul, amplasat pe teritoriul unui oraș militar cu o suprafață de aproximativ 200 de hectare, este utilizat pentru depozitarea și distribuirea echipamentelor și încărcăturilor militare, fiind dotat cu sisteme moderne de logistică automatizată pentru forțele armate ale Federației Ruse.

Naro-Fominsk se află la aproximativ 70 de kilometri sud-vest de Moscova și la aproape 490 de kilometri de granița cu Ucraina. Informațiile privind amploarea pagubelor sau eventualele victime nu au fost confirmate oficial până în acest moment.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a declarat că 11 drone au fost doborâte în apropierea capitalei, adăugând că echipele de urgență lucrează la locurile de impact cu resturi. El nu a menționat atacul raportat asupra complexului logistic militar.

Explozii și activități de apărare aeriană au fost raportate peste noapte în mai multe regiuni rusești, inclusiv în jurul Moscovei, Briansk, Tver, Rostov, Samara și Tula.

Ministerul rus al Apărării a susținut că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 347 de drone ucrainene peste noapte în 20 de regiuni rusești, în Crimeea ocupată și deasupra Mărilor Neagră, Azov și Caspică.

În regiunea Briansk, dronele au lovit două clădiri de apartamente, avariind peste 20 de apartamente. Guvernatorul regional, Alexander Bogomaz, a declarat că 13 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite.În orașul Rzhev din regiunea Tver, dronele au avariat trei clădiri rezidențiale, forțând evacuarea a 350 de locuitori, inclusiv 60 de copii, potrivit autorităților locale.

Amploarea atacului a perturbat și aviația civilă rusă. Rosaviatsia a restricționat temporar operațiunile pe zeci de aeroporturi, inclusiv pe aeroportul Vnukovo din Moscova și pe hub-urile din Soci, Kazan, Samara, Krasnodar și Nijni Novgorod.

Atacul vine într-un context tensionat, înaintea manifestărilor dedicate zilei de 9 Mai în Rusia. În ultimele zile, Moscova și alte regiuni ruse au fost plasate în stare de alertă sporită din cauza amenințării dronelor ucrainene. Pe 4 mai, explozii au fost auzite și în capitala rusă, iar ulterior presa locală a relatat că o dronă ar fi lovit un imobil de pe strada Mosfilmovskaia, la circa șase kilometri de Kremlin.

În paralel, autoritățile ruse au început să concentreze sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru protejarea paradei militare de Ziua Victoriei. Totodată, cel puțin 15 regiuni din Rusia au anulat paradele sau au redus amploarea evenimentelor. Pentru prima dată după 2007, la parada de pe Piața Roșie nu ar urma să fie prezentată tehnică militară grea. Restricții similare au fost anunțate și la Sankt Petersburg, precum și în alte orașe, unde au fost suspendate salvele festive și manifestațiile publice de amploare.

Publicații independente și canale de monitorizare a conflictului afirmă că Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii militare și energetice din interiorul Rusiei, în încercarea de a reduce capacitatea Moscovei de a continua războiul. Printre țintele vizate recent s-ar fi aflat rafinării petroliere, depozite logistice și unități de producție militară.