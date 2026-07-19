 Fostul ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, ar putea deveni „țarul” tehnologiilor militare, în timp ce zilele lui Oleksandr Sîrski în fruntea armatei sunt numărate | adevarul.ro
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Fostul ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, ar putea deveni „țarul” tehnologiilor militare, în timp ce zilele lui Oleksandr Sîrski în fruntea armatei sunt numărate

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Război în Ucraina
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Tensiuni puternice pe scena politică și militară de la Kiev. Administrația Prezidențială din Ucraina analizează o mutare strategică în speranța că apele se vor mai liniști: fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, i s-ar putea oferi un rol inedit, acela de „țar al tehnologiilor militare”, o funcție de coordonare extinsă inspirată din modelul occidental.

Mihailo Fedorov, fostul ministrul ucrainean al Apărării/FOTO:X
Mihailo Fedorov, fostul ministrul ucrainean al Apărării/FOTO:X

În paralel, poziția generalului Oleksandr Sîrski de Comandant Șef al Forțelor Armate ale Ucrainei devine din ce în ce mai șubredă, publicația Zerkalo Nedeli susținând că înlocuirea sa este discutată la cel mai înalt nivel.

Ce înseamnă funcția de „țar” al tehnologiilor militare?

Deși termenul de „țar” nu reprezintă o titulatură oficială, în spațiul politic occidental acesta desemnează un oficial cu puteri sporite, menit să elimine blocajele birocratice și să coordoneze un domeniu critic între mai multe instituții ale statului. În cazul lui Fedorov, noua misiune ar presupune: coordonarea directă a inovațiilor tehnologice în sectorul de apărare, supervizarea producției de armament și a sistemelor de drone, eficientizarea dialogului dintre armată, ministere și industria de profil.

Conform surselor, partenerii internaționali ai Ucrainei mizează pe faptul că Fedorov va accepta această provocare. Pe de altă parte, publicația The Financial Times notează că președintele Volodimir Zelenski caută deja un înlocuitor pentru Sîrski, condiția principală fiind asigurarea unei tranziții line care să nu pericliteze defensiva pe linia de front de 1.200 de kilometri.

Presiunea străzii

Tensiunile politice s-au mutat în stradă, unde mii de oameni protestează pentru a treia zi consecutiv față de demiterea lui Fedorov din funcția de ministru al Apărării. Peste 10.000 de manifestanți s-au adunat în piața de lângă Teatrul Național Academic „Ivan Franko” din Kiev.

Dacă în prima zi protestatarii cereau doar menținerea lui Fedorov pentru continuarea digitalizării armatei, ulterior nemulțumirea s-a îndreptat direct împotriva generalului Sîrski (59 de ani), perceput de protestatari și de sute de militari activi drept un exponent al vechii doctrine sovietice, care blochează ascensiunea tinerilor ofițeri.

Reacțiile de la vârful statului nu au întârziat să apară.

Volodimir Zelenski a anunțat în discursul său de sâmbătă seară că a avut consultări lungi atât cu Fedorov, cât și cu Sîrski: „Aud ceea ce spune societatea. Deciziile privind armata vor fi definitivate.”

Mihailo Fedorov a transmis un mesaj subtil pe platforma Threads: „Schimbările vor veni cu siguranță. Nu am simțit o asemenea responsabilitate nici când eram în guvern. Dialog există, cred că vom reuși.”

Parlamentul intervine: se strâng semnături pentru demiterea lui Sîrski

Nemulțumirea a ajuns și în Rada Supremă (parlamentul ucraineab). Deputatul Iaroslav Jelezniak a anunțat că parlamentarii au demarat strângerea de semnături pentru a-i solicita oficial președintelui demiterea lui Oleksandr Sîrski. Aleșii poporului au termen până luni pentru a aduna cele 226 de voturi necesare.

Chiar dacă decizia finală aparține constituțional președintelui, demersul parlamentarilor vine la pachet cu solicitări ferme: viitorul comandant să fie numit pe criterii stricte de eficiență tehnologică, iar conducerea militară să prezinte rapoarte periodice cu ușile închise în fața comisiilor de specialitate.

În spatele acestei crize se află un conflict sistemic profund. Experții politici notează că demiterea lui Fedorov nu a fost o simplă rotație de cadre, ci rezultatul fricțiunilor intense dintre viziunea sa tehnologică modernă și birocrația militară conservatoare reprezentată de Sîrski, conflict recunoscut parțial și de președintele Zelenski.

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