 Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete balistice asupra Ucrainei. Kievul, ținta principală. Un tren de pasageri din Zaporojie, lovit de o dronă | adevarul.ro
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Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete balistice asupra Ucrainei. Kievul, ținta principală. Un tren de pasageri din Zaporojie, lovit de o dronă

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Război în Ucraina
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Rusia a desfășurat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, unul dintre cele mai puternice atacuri cu rachete balistice de la începutul războiului împotriva Ucrainei, autoritățile de la Kiev susținând că este vorba despre cel mai amplu bombardament de acest tip din ultimii peste patru ani de conflict. Capitala ucraineană a fost principala țintă a ofensivei, care a inclus și un număr mare de drone de atac.

Kievul lovit de rachte și drone rusești/FOTO:X
Kievul lovit de rachte și drone rusești/FOTO:X

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că armata rusă a lansat „un atac combinat masiv” folosind drone kamikaze și rachete de diferite tipuri, atât aer-sol, cât și sol-sol. Potrivit autorităților ucrainene, Kievul a fost vizat de grosul loviturilor.

Jurnaliști aflați în capitală au relatat că exploziile s-au auzit pe tot parcursul nopții, iar duminică dimineață orașul era acoperit de un miros puternic de fum. Alerta aeriană era încă în vigoare.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat peste 40 de rachete de diferite tipuri și aproximativ 120 de drone de atac.

„Inamicul a lansat peste 40 de rachete de diferite tipuri, majoritatea împotriva capitalei, precum și 120 de drone de atac”, a transmis liderul ucrainean.

Ministrul interimar de Externe, Andrii Sibiha, a afirmat că atacul a inclus „aproximativ patru duzini de rachete balistice”, despre care spune că reprezintă cel mai mare număr de astfel de proiectile folosite de Rusia într-o singură operațiune de la începutul invaziei.

Forțele Aeriene ucrainene au precizat că sistemele de apărare au reușit să distrugă sau să neutralizeze 126 de ținte aeriene, dintre care 18 rachete și 108 drone.

Imaginile surprinse în Kiev arată cratere uriașe, clădiri grav avariate și fațade carbonizate în mai multe cartiere ale orașului.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență a anunțat că loviturile au afectat cinci districte ale capitalei. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 16 au fost rănite.

„Protecția împotriva rachetelor balistice este prioritatea noastră absolută. Avem nevoie zilnic de interceptoare și le sunt recunoscător tuturor partenerilor care își respectă angajamentele și livrează capabilități antirachetă”, a declarat Zelenski.

Dronă rusească asupra unui tren de pasageri din regiunea Zaporojie

În paralel cu bombardamentele asupra Kievului, o dronă rusească a lovit un tren de pasageri aflat în regiunea Zaporojie.

Compania Căile Ferate Ucrainene (Ukrzaliznițea) a anunțat că un grup de monitorizare a emis din timp ordinul de evacuare, măsură care a împiedicat producerea unui număr mare de victime în rândul călătorilor.

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Potrivit operatorului feroviar, o conductoare a trenului a fost rănită ușor și primește îngrijiri medicale.

Pasagerii au fost evacuați și transportați cu autobuze către orașul Zaporojie, operațiunea fiind coordonată de Administrația Militară Regională. Reprezentanții companiei au subliniat că siguranța călătorilor și a personalului rămâne prioritară, iar circulația trenurilor din zonă va fi monitorizată permanent.

Bombardamentele au provocat incendii și distrugeri în mai multe cartiere din Kiev

Atacul balistic asupra capitalei ucrainene a durat aproximativ 40 de minute. Potrivit surselor de monitorizare, armata rusă ar fi lansat în jur de 40 de rachete balistice, inclusiv de tip Iskander-M, Zircon și S-400.

Exploziile și fragmentele rezultate în urma interceptării rachetelor au provocat incendii și distrugeri în districtele Desnianski, Dniprovski, Șevcenkivski, Sviatoșinski și Solomianski.

Serviciul pentru Situații de Urgență din Kiev a confirmat moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin 13, precizând că echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare.

În districtul Șevcenkivski, pompierii au stins incendii izbucnite la mai multe autoturisme și la o clădire cu trei etaje, iar într-o altă clădire nelocuită focul a fost localizat. Tot aici, salvatorii au recuperat trupul victimei și au intervenit pentru scoaterea persoanelor surprinse sub dărâmături.

În Solomianski, fragmente de rachetă au căzut în apropierea unui bloc cu nouă etaje, spărgând geamurile locuințelor. Un incendiu izbucnit într-o clădire de birouri era încă în curs de lichidare, în timp ce focarele din alte imobile au fost stinse.

În Sviatoșinski, pompierii au lichidat un incendiu izbucnit pe acoperișul unei case și au salvat patru persoane. În Desnianski au fost localizate incendii la două clădiri nelocuite, iar în Dniprovski au ars mai multe autoturisme, o clădire administrativă și un cămin.

Bombardamentele au avariat și intrarea de la suprafață a stației de metrou Lukianivska. Stația a fost închisă temporar, iar trenurile de pe linia verde circulă fără oprire în zonă. Echipele tehnice lucrează la repararea scărilor rulante și a sistemelor de acces pentru călători.

Loviturile au vizat și regiunea Kiev. În districtul Bucea, atacurile au provocat incendii la depozite și centre logistice și au rănit două persoane.

Un bărbat a fost transportat la spital cu multiple răni provocate de schije, în timp ce o femeie intoxicată cu fum a primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a necesita internare.

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