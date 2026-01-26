Cine este generalul pe care Putin l-a trimis în Abu Dhabi pentru negocierile cu Ucraina. Este cunoscut pentru „misiuni speciale”

Președintele rus Vladimir Putin a trimis la negocierile cu Ucraina din Abu Dhabi nu un diplomat, ci un general de rang înalt cunoscut pentru „misiuni speciale” în politica externă a Kremlinului, notează dialog.ua.

La masa negocierilor au fost prezenți șeful GRU, Igor Kostyukov, și locotenent‑generalul Alexander Zorin, un negociator experimentat și discret, implicat în operațiuni sensibile precum Siria, Azovstal și recrutarea de combatanți pentru entități asociate companiei militare private Wagner. Prezența sa nu a fost anunțată oficial, dar a fost confirmată ulterior prin analiza înregistrărilor video.

Participarea lui Zorin indică faptul că Moscova nu mai este încrezătoare în succesul negocierilor și consideră că tacticile obișnuite de presiune și simulare a dialogului nu mai funcționează. Zorin este considerat specialist în „negocieri dure”, unde scopul este forțarea celeilalte părți să accepte condițiile, nu neapărat atingerea unui acord.

Formatul negocierilor a fost neobișnuit: delegațiile au fost așezate intercalat, nu în blocuri separate, ceea ce subliniază tensiunea și lipsa supravegherii obișnuite din partea Moscovei. Implicarea personalului GRU, în locul diplomaților Ministerului de Externe, reflectă percepția Kremlinului că discuțiile sunt critice și riscante.

Experții atrag atenția că apariția lui Zorin semnalează o situație de criză: astfel de persoane sunt implicate doar atunci când situația scapă de sub control. În plus, Kremlinul pare să fi reacționat la schimbarea poziției Statelor Unite, Donald Trump demonstrând o disponibilitate de a aplica presiune economică, politică și militară.

Prezența lui Zorin și a personalului GRU la negocieri este interpretată ca o încercare a Moscovei de a menține influența într-un context în care diplomația tradițională nu mai funcționează.